شركة Bybit تشعل حماس تداول العملات الرقمية بمؤتمر TOKEN2049 CryptoFest وتطرح جوائز تصل قيمتها إلى 100,000 دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bybit ، وهي واحدة من أكبر ثلاث منصات لتداول للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، عن إطلاق فعالية تحمل عنوان TOKEN2049 CryptoFest ، وتأتي قبيل انطلاقة مؤتمر العملات الرقمية العالمي TOKEN2049. وستتيح هذه الفعالية للمتداولين فرصة الفوز بمجموعة جوائز تصل قيمتها إلى 100,000 دولار أمريكي بعملة USDT.

Unlock the Power of Crypto Trading at Bybit’s TOKEN2049 CryptoFest with a Stellar $100,000 USDT Prize Pool

وتفتح فعالية TOKEN2049 CryptoFest أبوابها أمام الجميع، سواءً خبراء عالم تداول العملات الرقمية المحنكين أو الوافدين الجدد من المتحمسين، للمشاركة في أنشطة تداول وإيداع مشوقة، ويتمثل أبرز تلك الأنشطة في سحب الحظ الذي يقدم جهاز Apple Vision Pro الرائع كجائزة كبرى.

كيفية المشاركة

التسجيل في الفعالية بعد إنشاء حساب على منصة Bybit .

أكمل مهام محددة لجمع كوبونات سحب الجوائز، مع العلم أن الحد الأدنى للإيداع للحصول على كوبون واحد هو 100 دولار أمريكي، ويجب أن تصل قيمة التداول إلى 1000 دولار أمريكي على الأقل. يُمكنك كسب ما يصل إلى 17 كوبونًا، مما يزيد من فرصك للفوز.

مكافآت حصرية للمستخدمين الجدد

سيحظى المستخدمون الجدد، بمجرد انضمامهم إلى Bybit، بفرصة حصرية للفوز بما يصل إلى 5020 دولار أمريكي بعملة USDT من خلال إنجاز المهام المدرجة على مركز مكافآت Bybit.

فرصة رائعة لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي

تدعو منصة Bybit أيضا عشاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى مشاركة حماسهم بفاعلية TOKEN2049 CryptoFest على منصاتهم، حيث ترصد المنصة جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 دولار أمريكي بعملة USDT لعشاق وسائل التواصل الاجتماعي. وسيتم اختيار خمسة مشاركين بشكل عشوائي للفوز بمبلغ 100 دولار أمريكي بعملة USDT لكل منهم، وذلك بعد مشاركة تفاصيل الفعالية مع وسم Bybit.

وفي إطار تعزيز روح الابتكار والمشاركة المجتمعية، صرح السيد Ben Zhou، co-founder وCEO لشركة Bybit، قائلًا: "نتطلع إلى أن نكون جزءًا من احتفالات مؤتمري Blockchain Life وToken2049 اللذين يُعقدان هذا العام بمدينة دبي، المقر الرئيسي للشركة. وستتيح هذه الفعالية لمستخدمينا فرصة معرفة المزيد عن عالم العملات الرقمية والانضمام إلى عائلة Bybit مع اقتراب موعد هذين المؤتمرين المهمين".

#Bybit / #TheCryptoArk/ #Token2049CryptoFest

نبذة عن Bybit

Bybit هي واحدة من أفضل ثلاثة بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول مع 25 مليون مستخدم. تأسست في عام 2018، وتقدم منصةً احترافيةً حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر Bybit شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

للمزيد من المعلومات عن Bybit، يرجى زيارة Bybit Press

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لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع الآتي: https://www.bybit.com

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