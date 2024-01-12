شركة Casio تطلق ساعات BABY-G بالتعاون مع Hello Kitty

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CASIO COMPUTER CO., LTD.

12 يناير, 2024, 05:26 AST

نمط ألوان للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لـ Hello Kitty بمظهرها الأول عام 1974

طوكيو، 12 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer المحدودة اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى عائلتها من الساعات المقاومة للصدمات BABY-G. تتميز ساعة BGD-565KT الجديدة بالشخصية الشهيرة HELLO KITTY، من شركة Sanrio المحدودة.

تحتفل هذه الساعة المميزة جدًا بالذكرى الخمسين لشخصية HELLO KITTY والذكرى الثلاثين لساعات BABY-G.

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BGD-565KT
BGD-565KT

تعتمد الساعة المصممة بالتعاون بين الشركتين على تصميم ساعة BGD-565، التي ورثت تصميم الطراز الأول لساعات BABY-G. تتميز الساعة الجديدة بنمط الألوان الأبيض والأحمر والأزرق لتصميمات HELLO KITTY الأولى منذ عام 1974، وتُبرز حلقات الشريط باللون الأحمر والأزرق، اللون الأبيض الأساسي للتصميم.

وتتميز الساعة بحزام، مصنوع من الراتنج الحيوي، مغطى بوجوه مطبوعة لشخصية الرسوم المتحركة الساحرة من السبعينات HELLO KITTY تضحك، وتغمز، وتبدو متفاجئة، عندما تكون الإضاءة الخلفية قيد التشغيل، تظهر عينيها وأنفها وشواربها على شاشة LCD الخاصة بالساعة ويعلوها تصميم الشريط على القرص لإكمال وجه HELLO KITTY.

وبالإضافة إلى ما مجموعه 50 تفصيلة من تفاصيل HELLO KITTY التي تغطي الساعة بأكملها احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، يأتي هذا النموذج التعاوني في عبوة خاصة تتضمن حقيبة مصنوعة من القماش مستوحاة من تصميم الساعة.

من خلال تسليط الضوء على المظهر الأصلي لشخصية Sanrio الجميلة، تبرز BABY-G بسحر قديم يستحق تصميم HELLO KITTY الكلاسيكي الأصلي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2314115/img01_l.jpg 

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