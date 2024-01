Casio va sortir une BABY-G en collaboration avec Hello Kitty

La palette de couleurs célèbre le 50e anniversaire de Hello Kitty, s'inspirant du premier look de la marque en 1974

TOKYO, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement du plus récent ajout à sa gamme de montres BABY-G résistantes aux chocs. La nouvelle BGD-565KT aborde le personnage populaire HELLO KITTY de Sanrio Co., Ltd.

Cette montre très spéciale souligne à la fois le 50e anniversaire de HELLO KITTY et le 30e anniversaire de BABY-G.

La montre de collaboration est basée sur la BGD-565, qui hérite du design du premier modèle de BABY-G. La nouvelle montre arbore les couleurs blanc, rouge et bleu des premiers modèles HELLO KITTY de 1974. Des cadrans à bandes rouge et bleu accentuent le ton de base du design.

Le cadran, fabriqué avec de la résine biosourcée, est recouvert de visages imprimés du charmant personnage animé des années 1970 - HELLO KITTY riant, clignant des yeux et ayant l'air surpris. Lorsque le rétroéclairage est allumé, ses yeux, son nez et ses moustaches apparaissent sur l'écran LCD de la montre et sont surmontés du ruban sur le cadran pour compléter le visage de HELLO KITTY.

En plus d'un total de 50 détails HELLO KITTY couvrant toute la montre à l'occasion de son 50e anniversaire, ce modèle de collaboration est livré dans un emballage spécial qui comprend une pochette en tissu inspirée du design de la montre.

Soulignant le look original de ce doux personnage de Sanrio, ce modèle de BABY-G dégage un charme rétro digne du design classique de HELLO KITTY.