شركة CHIQ تظهر لأول مرة في كأس العالم للتزلج على الجليد FIS لعام 2023

برلين، 11 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- استضافت بلدة كلينغنتال الألمانية في التاسع من ديسمبر الماضي فعاليات كأس العالم للتزلج على الجليد للرجال FIS Ski، وشهدت الفعاليات مشاركة أفضل الرياضيين الدوليين الذين أظهروا شجاعتهم وابتكارهم. وفي سابقة من نوعها، شاركت شركة CHiQ، وهي العلامة التجارية الرائدة لشركة Changhong المعروفة بمنتجاتها المنزلية الذكية، في الفعالية. تم بث عروض القفز على الجليد على التلفاز ووسائل الإعلام عبر الإنترنت في كل من ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبعض المناطق الأخرى. وقد شاركت CHiQ مع الآلاف من المشاهدين في متابعة هذه المنافسة المثيرة التي طال انتظارها!

في شهر نوفمبر، أصبحت CHiQ المورد الرسمي للاتحاد الألماني للتزلج (DSV) وأعلنت عن شراكتها مع كأس العالم للتزلج للفعاليات الرياضية القادمة. وقد قدمت CHiQ الرياضية الألمانية الشهيرة وبطلة كأس العالم للتزلج، Viktoria Rebensburg، كسفيرة للعلامة التجارية الخاصة بها. شهد الحدث عرض شعار CHiQ الجديد بشكل بارز تحت عنوان "الذكاء والأناقة"، الشعار الذي يعكس دمج العلامة بين الذكاء والأناقة في منتجاتها.

هذا وقال السيد Jared Yang، الرئيس التنفيذي CEO لشركة CHiQ Europe Electric S.r.o: "رعاية CHiQ لكأس العالم للتزلج من FIS هي خطوة نحو قطاع رياضي جديد، ونحن ملتزمون بتحديات الابتكار بجانب الرياضيين.

وتهدف CHiQ إلى توسيع وجودها العالمي في تسويق الرياضة وتعزيز اتصالاتها مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم."

وتتميز ثلاجات CHiQ ومنتجاتها المنزلية الأخرى، كونها علامة تجارية ناشئة في سوق الأجهزة الذكية المنزلية العالمية، بتجاوبها المميز لفعاليات الثلج والجليد. كما توفر أجهزة تلفاز العلامة التجارية، المعروفة بجودة صورتها المتفوقة وتقنيات MEMC ومعدلات التحديث العالية، للمشاهدين تجربة محسّنة للعمل السريع والطبيعة الديناميكية للتزلج.

وتقدم CHiQ حالياً مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك التلفزيونات والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والشاشات. وتمتد أعمال الشركة عبر أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم. ويمكن للعملاء والمستهلكين شراء منتجات CHiQ من خلال العديد من القنوات الرئيسية للمبيعات التقليدية وأكثر من 30 منصة تجارة إلكترونية بارزة في أوروبا وجنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق. وقد قامت شركة CHiQ بإطلاق مجموعة من المنتجات التي تجمع بين الكفاءة من حيث التكلفة والابتكار التكنولوجي، وذلك جراء فهمها العميق لاتجاهات السوق ومتطلبات العملاء. في ديسمبر الماضي، كشفت شركة CHiQ عن إصدار غسالة الملابس Space Pro بتصنيف A-Energy للطاقة في أوروبا، وهو منتج يعمل بنسبة 20% أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من الغسالات الأخرى. تتماشى هذه الإضافة مع اتجاه الشركة نحو الأجهزة ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، مما يعكس الطلب المتزايد للمستهلكين على الخيارات الصديقة للبيئة.

دائمًا ما تحتل منتجات شركة CHiQ صدارة قوائم أفضل المبيعات منصتي Amazon ألمانيا وفرنسا. لقد نجحت الشركة أيضًا مرارًا في تحقيق المركز الأول في مبيعات التلفزيونات على منصة Shopee، وهي أحد أبرز منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا. وفي أستراليا، حازت CHiQ على جائزة "العملاء الأكثر رضاً في فئة الثلاجات" من Canstar Blue، وجائزة "التقدير العالي لأفضل علامة تجارية لأجهزة الفريزر" من Finder.