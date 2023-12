CHiQ participe à la Coupe du monde de saut à ski FIS 2023

BERLIN, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, Klingenthal, en Allemagne, a accueilli la Coupe du monde FIS de saut à ski, à laquelle ont participé les meilleurs skieurs internationaux, qui ont fait preuve de courage et d'innovation. Pour la première fois, CHiQ, la marque haut de gamme de Changhong connue pour ses appareils électroménagers intelligents, a participé à l'événement. La compétition de saut à ski a été diffusée à la télévision et en ligne en Allemagne, en Italie, en Pologne et dans d'autres régions. CHiQ s'est joint à des milliers de téléspectateurs pour suivre cette compétition de ski très attendue !

En novembre, CHiQ est devenu le fournisseur officiel de l'Association allemande de ski (DSV) et a annoncé son partenariat avec la Coupe du monde de ski FIS. La marque a présenté Viktoria Rebensburg, célèbre skieuse allemande et gagnante de la Coupe du monde de ski, en tant qu'ambassadrice de la marque. Au cours de l'événement, le nouveau slogan de CHiQ, « Smart With Style », a été affiché sur le site, reflétant la fusion de l'intelligence et du style de la marque.

Jared Yang, PDG de CHiQ Europe Electric S.r.o., a déclaré : « Le parrainage de la Coupe du monde de ski FIS par CHiQ est un pas en avant dans un nouveau secteur sportif, et nous nous engageons à relever les défis et à poursuivre l'innovation aux côtés des athlètes. CHiQ a pour objectif d'étendre sa présence mondiale dans le domaine du marketing sportif et de renforcer ses liens avec les consommateurs du monde entier. »

En tant que marque émergente sur le marché mondial des appareils électroménagers intelligents, les réfrigérateurs et autres appareils électroménagers de CHiQ font parfaitement écho aux événements liés à la glace et à la neige. Les téléviseurs de la marque, connus pour leur qualité d'image supérieure, leur technologie de compensation de mouvement et leurs fréquences de rafraîchissement élevées, garantissent aux téléspectateurs une expérience améliorée de l'action à grande vitesse et de la nature dynamique du ski.

Actuellement, CHiQ propose une variété de produits, notamment des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver et des moniteurs. Ses activités s'étendent à plus de 40 pays et régions dans le monde. Aujourd'hui, les produits CHiQ peuvent être achetés par l'intermédiaire de nombreux canaux de vente hors ligne et de plus de 30 plateformes de commerce électronique de premier plan en Europe, en Asie du Sud-Est et ailleurs. Dotée d'une connaissance approfondie des tendances du marché, CHiQ a lancé une gamme de produits alliant rentabilité et innovation technologique. En décembre, CHiQ a présenté en Europe le lave-linge Space Pro de classe énergétique A, un produit dont l'efficacité énergétique est supérieure de 20 % à celle des modèles standard. Ce produit s'inscrit dans la tendance des appareils électroménagers à économie d'énergie, qui reflète la demande des consommateurs pour des solutions plus respectueuses de l'environnement.

Les appareils CHiQ sont régulièrement en tête du classement des meilleures ventes d'Amazon en Allemagne et en France. Ils ont également obtenu à plusieurs reprises la première place des ventes dans la catégorie des téléviseurs sur Shopee, la première plateforme de commerce électronique d'Indonésie. En Australie, CHiQ a reçu le prix « Réfrigérateurs les plus appréciés des clients » de Canstar Blue et le prix « Meilleure marque de congélateurs » de Finder.