شركة Corero Network Security تؤمّن عقود جديدة بقيمة 6 ملايين دولار في ختام الربع الثالث من عام 2024

بلغ إجمالي قيمة العقود التي تلقتها الشركة خلال عام 2024 نحو 20.2 مليون دولار

لندن، 9 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Corero Network Security (التي تتداول أسهمها في سوق AIM تحت الرمز: (CNS و(تتداول في سوق OTCQB الأمريكي تحت الرمز: DDOSF)، وهي شركة متخصصة في مجال الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)، اليوم عن أبرمها لعقود جديدة بقيمة 6 ملايين دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. ويُؤكد هذا الأداء القوي مع نهاية الربع الثالث من العام استمرار نمو الشركة وتوسع قاعدة عملائها، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود التي تلقتها شركة Corero خلال عام 2024 نحو 20.2 مليون دولار.

هذا وقد ساهمت حلول الحماية المبتكرة من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة SmartWall ONE™ التي تقدمها شركة Corero في توسع الشركة نحو مناطق جغرافية استراتيجية جديدة على غرار منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الحالية. كما تمكنت الشركة، خلال الربع الثالث من عام 2024، من الفوز بستة عملاء إضافيين، ليصل إجمالي عدد عملائها الجدد هذا العام إلى 16 عميل.

إلى جانب اكتساب العملاء الجدد، قامت شركة Corero بتوسيع نطاق علاقاتها مع عملائها الحاليين من خلال تجديد عقود رئيسية وترقية الخدمات، مما يعكس الثقة المستمرة في حل SmartWall ONE الخاص بالشركة لتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة ودعم نمو الأعمال.

ومن جانبه، علق السيد Carl Herberger، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security، قائلاً: "يسعدني أن أرحب بعملائنا الجدد وأن أشهد نموًا مستمرًا في علاقاتنا مع عملائنا الحاليين. إن تجديد العقود وترقية الخدمات أمور تؤكد التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا، وتعكس القيمة الفريدة والقدرات الرائعة لحلنا الرائد SmartWall ONE في السوق. إن استمرار جذبنا لعملاء جدد منذ النصف الأول من عام 2024 يثبت فعالية استراتيجيتنا التوسعية، ويدل على قدرة Corero المتزايدة على المنافسة في السوق العالمي".

نبذة عن شركة Corero Network Security

Corero Network Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة، وهي متخصصة في حلول الكشف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات وإعداد التقارير. وتعمل تقنيات شركة Corero على الحماية من تهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة DDoS الخارجية والداخلية في بيئات الشبكات المتقدمة وبيئات المستخدمين النهائيين، مما يضمن استمرارية خدمات الإنترنت. تشمل فروع الشركة المراكز التشغيلية في مارلبورو، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرجة في سوق AIM في بورصة لندن للأوراق المالية (رمز التداول: CNS) وسوق OTCQB الأمريكي (OTCQB: DDOSF).

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