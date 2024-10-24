شركة Davidson Kempner تكمل عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار أمريكي لشركة تصنيع البلاستيك في الإمارات العربية المتحدة

نيويورك والمنامة، البحرين, 23 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Davidson Kempner Capital Management LP (المشار إليها في ما يلي بِـ (« Davidson Kempner »)، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، إعادة هيكلة ديون تزيد فيمتها عن مليار دولار في مجموعة JBF، وهي شركة ذات مصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا والبحرين، تقوم بتصنيع وتوريد راتنجات وأفلام البوليستر عالية الجودة المستخدمة في صناعة التعبئة والتغليف.

ويُعتقد أن هذه الصفقة هي أول صفقة ديون مقابل أسهم من هذا النوع يتم تنفيذها بموجب قانون الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل سابقة للمستثمرين الأجانب في دعم الشركات في المنطقة في عمليات إعادة الهيكلة.

ستشهد الصفقة حصول Davidson Kempner على حصة أغلبية كبيرة من الأسهم في JBF بِـبلجيكا وJBF بالبحرين، بينما يمتلك المستثمرون المحليون والدوليون الحصة المتبقية.

ويضع هذا الاتفاق شركتي JBF بلجيكا وJBF البحرين في وضع يسمح لهما بالازدهار تحت ملكية مؤسسات داعمة وذات رأس مال جيد ملتزمة بنجاح الشركة على المدى الطويل، مما يسمح للإدارة بالتركيز على الابتكار والنمو، مع الحفاظ على الوظائف في مصانع JBF الثلاثة في منطقة الخليج وأوروبا.

للاستفسارات الإعلامية:

Davidson Kempner Capital Management

[email protected]

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نبذة عن شركة Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management LP هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا وتركز على الاستثمار الأساسي مع اتباع نهج متعدد الإستراتيجيات. تدير شركة Davidson Kempner أصولاً تزيد قيمتها عن 37 مليار دولار أمريكي وأكثر من 500 موظف في سبعة مكاتب: نيويورك وفيلادلفيا ولندن ودبلن وهونج كونج وشنتشن ومومباي. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية على .www.davidsonkempner.com