Davidson Kempner schließt die Umschuldung eines in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Kunststoffherstellers im Wert von über 1 Mrd. $ ab

NEW YORK und MANAMA, Bahrain, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Davidson Kempner Capital Management LP („Davidson Kempner"), ein weltweit tätiges Investment-Management-Unternehmen, hat die Umstrukturierung von Schulden in Höhe von mehr als 1 Mrd. USD der JBF-Gruppe („JBF") abgeschlossen, einem Unternehmen mit Industrieanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten („VAE"), Belgien und Bahrain, das hochwertige Polyesterharze und -folien für die Verpackungsindustrie herstellt und liefert.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich um die erste bedeutende Transaktion dieser Art handelt, die nach dem Onshore-Konkursrecht der VAE durchgeführt wurde, und dass sie einen Präzedenzfall für ausländische Investoren darstellt, die Unternehmen in der Region bei Umstrukturierungen unterstützen.

Im Rahmen der Transaktion wird Davidson Kempner eine bedeutende Mehrheitsbeteiligung an JBF Belgien und JBF Bahrain halten, während der Rest von lokalen und internationalen Investoren gehalten wird.

Die Vereinbarung ermöglicht es JBF Belgien und JBF Bahrain, unter dem Eigentum von unterstützenden und gut kapitalisierten Institutionen zu gedeihen, die sich dem langfristigen Erfolg des Unternehmens verschrieben haben und es dem Management ermöglichen, sich auf Innovation und Wachstum zu konzentrieren, während die Arbeitsplätze in den drei Werken von JBF in der Golfregion und in Europa erhalten bleiben.

