Davidson Kempner achève la restructuration de la dette d'un fabricant de plastique basé aux Émirats arabes unis, pour un montant de plus d'un milliard de dollars

NEW YORK et MANAMA, Bahreïn, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Davidson Kempner Capital Management LP (« Davidson Kempner »), une société de gestion d'investissement mondiale, a achevé la restructuration de plus de 1 milliards de dollars de dettes dans le groupe JBF (« JBF »), une entreprise possédant des installations industrielles aux Émirats arabes unis (« EAU »), en Belgique et à Bahreïn, qui fabrique et fournit des résines et des films polyester de haute qualité utilisés dans l'industrie de l'emballage.

Il s'agirait de la première opération d'envergure de ce type réalisée dans le cadre de la loi sur les faillites des Émirats arabes unis, créant ainsi un précédent pour les investisseurs étrangers qui soutiennent les entreprises de la région dans le cadre de restructurations.

Grâce à cette opération, Davidson Kempner détiendra une participation majoritaire dans JBF Belgique et JBF Bahreïn, le reste étant détenu par des investisseurs locaux et internationaux.

Cet accord permet à JBF Belgium et JBF Bahrain de prospérer sous la propriété d'institutions solidaires et bien capitalisées qi s'engagent à assurer le succès à long terme de l'entreprise, ce qui permet à la direction de se concentrer sur l'innovation et la croissance, tout en préservant les emplois dans les trois usines de JBF dans la région du Golfe et en Europe.

Davidson Kempner Capital Management LP est une société de gestion d'investissement internationale qui compte plus de 40 ans d'expérience et se concentre sur l'investissement fondamental avec une approche multi-stratégique. Davidson Kempner gère plus de 37 milliards de dollars d'actifs et emploie plus de 500 personnes dans sept bureaux : New York, Philadelphie, Londres, Dublin, Hong Kong, Shenzhen et Mumbai. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante www.davidsonkempner.com.