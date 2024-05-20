شركة Driven Properties تختار شركة Yardi لتحقيق مركزية عملياتها السكنية والتجارية ورفع مستوى تجربة العملاء

شركة إدارة العقارات التي تتخذ من مدينة دبي مقرًا لها تختار ترقية عملياتها باستخدام حل سحابي موحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Yardi® أن تعلن عن اختيارها من قبل شركة Driven Properties، الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية والاستثمار والاستشارات، من أجل تحسين عمليات إدارة العقارات وتجارب المستأجرين. تشتهر شركة Driven Properties بمحافظها الاستثمارية السكنية والتجارية الواسعة، وتقدم حلول عقارية مخصصة وخدمات إدارة الثروات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

Yardi® is proud to announce that Driven Properties, a leading property brokerage, investment, and consultancy company, has chosen Yardi technology to enhance its property management operations and resident experience.

إن حزمة الخدمات السكنية الخاصة بشركة Yardi ستسمح لشركة Driven Properties بتحسين عمليات إدارة العقارات الخاصة بها بشكل شامل - بدءًا من تسويق العقارات وفحص المستأجرين إلى تحصيل الإيجار ونفقات الصيانة. وستتيح بوابة وتطبيق Yardi للمستأجرين خدمة أنفسهم، وتعزيز الراحة وإمكانية الوصول من خلال تسهيل المدفوعات وتجديد الإيجارات وإدارة التفاصيل الشخصية وتحديثات الصيانة في الوقت الفعلي.

وفي هذا السياق، صرحت Grace Kenny، مديرة إدارة العقارات لدى شركة Driven، قائلة: "يسعدنا في شركة Driven اعتماد التقنية المبتكرة لشركة Yardi لرفع قدراتنا التشغيلية إلى آفاق جديدة وضمان توفير خدمات لا مثيل لها لجميع أصحاب المصلحة" وأضافت: "من خلال اعتماد Yardi كمنصة رئيسية لإدارة العقارات، سنتمكن من تبسيط العمليات وتحسين سبل التواصل عبر كافة أنشطة الشركة".

ومن جانبه، قال سيد حيدر، كبير مديري شركة Yardi في منطقة الشرق الأوسط: "يمكن لشركة Driven، من خلال استخدام حلول Yardi السحابية، التخلص من الأنظمة المتباينة وتبسيط متطلبات البرامج الخاصة بها في حل واحد، وتحسين الرؤى حول أداء محفظة الشركة وتعزيز العلاقات مع المستأجرين والمستثمرين". وأضاف: "نحن متحمسون للإعلان عن شركة Driven Properties كأحدث عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق المزيد من النمو في جميع أنحاء المنطقة".

اكتشف كيف يمكن لشركة Yardi تحسين عملياتك السكنية بسلاسة من خلال حلها السحابي المتكامل.

نبذة عن Yardi

تحتفل Yardi® في عام 2024 بالذكرى الأربعين لتأسيسها، وهي شركة رائدة في تطوير ودعم برامج الاستثمار وإدارة العقارات الموجهة لشركات العقارات بكافة أنواعها وأحجامها. يعمل فريق Yardi الذي يضم أكثر من 9,000 موظف، مع العملاء على مستوى العالم لدفع عجلة الابتكار الكبير في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات حول جهود شركة Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae

نبذة عن شركة Driven Properties

Driven Properties هي شركة متخصصة في مجال الوساطة العقارية وإدارة العقارات حاصلة على العديد من الجوائز كائن مقرها الرئيسي بمدينة دبي. وتعمل الشركة، منذ تأسيسها في عام 2012، على رفع معايير قطاع العقارات، وسرعان ما أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية تقدم خدمات متكاملة في المنطقة.

في مدينة تُعرف بأنها مركز عالمي للعقارات، يضع خبراء Driven Properties خبراتهم الواسعة وخدماتهم الاستثنائية بين يدي العملاء الأكثر تميزًا من جميع أنحاء العالم. وتعتبر شركة Driven Properties عضواً في تحالف Forbes Global Properties، وهو تجمع يضم أفضل 100 شركة وساطة عقارية على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة drivenproperties.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2416068/Yardi_Driven_Properties.jpg