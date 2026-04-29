شركة e& من الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جولة MagicCube بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير الأمن ما بعد الكمّي من الدرجة السيادية للذكاء الاصطناعي، والهوية، والمدفوعات

كوبرتينو ، كاليفورنيا ، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ماجيك كيوب" (MagicCube)، رائد الأمن القائم على البرمجيات للدفع، والهوية، والأصول الرقمية ، أن شركة "إي آند كابيتال" (e& capital)، الذراع الاستثماري لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند " (e&)، انضمت إلى جولة التمويل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار ، مما يمثل الإغلاق الثاني للاستثمار. تؤكد الشراكة على مهمة مشتركة لتقديم أمان من المستوى السيادي بدون أجهزة يعزز الثقة الرقمية عبر الأجهزة، والسحب، والولايات القضائية في جميع أنحاء العالم.

تنضم "إي آند كابيتال" إلى المستثمر الاستراتيجي للإغلاق الأول شركة "فيريفون" (Verifone) ، وهي رائد عالمي في تكنولوجيا المدفوعات ، إلى جانب المستثمرين الماليين والأفراد الحاليين ، بما في ذلك "بولد كابيتال بارتنرز" (Bold Capital Partners) و"موزايك بارتنرز" (Mosaik Partners)، من بين آخرين.

يأتي هذا التعاون مع تسريع الدول والشركات وتيرة جهودها لتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي، والهويات الرقمية، وتدفقات البيانات عبر الحدود ، مع ظهور منطقة الخليج كمركز رئيسي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

قال "إدي فرحات"، المدير التنفيذي لمشاريع الشركات في شركة "إي آند": "(ماجيك كيوب) يعالج حاجة سريعة النمو في تقاطع الهوية الرقمية ، والمدفوعات ، وأمن الذكاء الاصطناعي". مع انتقال أعباء العمل الأكثر حساسية عبر بيئات السحابة والحافة ، تحتاج المنظمات إلى أمن مرن قائم على البرمجيات يمكنه دعم المرونة، والامتثال، والتوسع. يعكس استثمارنا تركيز رأس المال الإلكتروني على تقنيات الدعم التي تعزز البنية التحتية الرقمية الموثوق بها وتفتح الآفاق لفرص جديدة عبر الأسواق ذات النمو المرتفع."

نظرًا لأن الصناديق السيادية، وشركات الاتصالات، وعمالقة الحوسبة السحابية تستثمر بكثافة في قدرات الحوسبة والبيانات من الجيل التالي ، فإن "ماجيك كيوب" توفر نسيجًا ثقافيًا محايدًا للبرمجيات يضمن أحمال العمل الحرجة عبر المناطق، والأجهزة، ومزودي الخدمات السحابية. تعزز منصتها الاستمرارية والمرونة ، مما يسمح للمدفوعات، والهوية، وخدمات الذكاء الاصطناعي بالبقاء آمنة ومتاحة مع تطور طرق البنية التحتية والأطر التنظيمية.

وقال "سام شوقي"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ماجيك كيوب": "بعد دعم "فيريفون" وفي الوقت الذي يشكل فيه الخليج مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ، فإن وجود "إي آند" إلى جانبنا هو تأييد قوي وإشارة استراتيجية". "جنبًا إلى جنب مع "إي آند"، نحن نبني هوية آمنة ومسارات للذكاء الاصطناعي غير مرتبطة بأحد عمالقة الحوسبة السحابية، أو بائعي الأجهزة، أو ولاية قضائية واحدة مما يمنح شركائنا الثقة في التوسع على الصعيد العالمي".

يمثل الاستثمار علامة فارقة رئيسية في الدور المتزايد لأبطال التكنولوجيا الإقليمية في تحديد المعايير العالمية للذكاء الاصطناعي، والسحابة، والتمويل الرقمي. من خلال دعم منصة "الثقة المحددة بالبرمجيات" (SDT) من "ماجيك كيوب"، تدعم "إي آند" طبقة أمان مستقلة عن الأجهزة ومستعدة للسيادة تمتد عبر بيئات متعددة ، وتتماشى مع المتطلبات التنظيمية المتطورة ، وتمنح الحكومات، والبنوك، والشركات سيطرة أكبر على كيفية وأماكن حماية البيانات الحرجة ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تضمن منصة "الثقة المحددة بالبرمجيات" من "ماجيك كيوب" المدفوعات، والهويات الرقمية، والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والمركبات، وأكشاك الدفع الذاتي، وأجهزة إنترنت الأشياء. تمكن طبقة الثقة الشاملة هذه الشركاء مما يلي:

حسبما أضاف "شوقي": "مع تحول الحوسبة والبيانات إلى أصول وطنية استراتيجية ، فإن مهمتنا هي إعطاء الشركاء نسيجًا محايدًا للثقة يعمل مع أي سحابة ، أي جهاز ، في أي مكان في العالم". "مع "إي آند" في طليعة هذه الجولة ، يمكننا تسريع هذه الرؤية إلى جانب المناطق التي تستثمر بشكل طموح في الفصل التالي من الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية".

لمعلومات إضافية، يُرجى زيارة موقع الويب: www.magiccube.co أو التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: [email protected].

حول MagicCube

توفر "ماجيك كيوب" أمانًا قائمًا على البرمجيات يحمي البيانات الحساسة وأحمال العمل على الأجهزة وفي السحابة ، مما يلغي الحاجة إلى وحدات أمان أجهزة مخصصة. تضمن منصتها تنفيذ المدفوعات، والهوية الرقمية، وخدمات الذكاء الاصطناعي للبنوك، وشركات الاتصالات، والشركات ، مما يضمن المرونة والامتثال على مستوى الولايات القضائية.

نبذة عن e&

"إي آند" (e&) (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالرمز ADX: EAND) هي مجموعة تكنولوجيا عالمية ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي في 38 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. تأسست "إي آند" في أبوظبي في عام 1976 ، وتستفيد من تراثها الذي استمر خمسة عقود في الاتصال المتقدم لتقديم حلول رقمية قوية تفتح آفاق القيمة وتدفع التقدم.

بالنسبة للشركات والحكومات ، توفر "إي آند" البنية التحتية الحيوية للمهمات ، بما في ذلك منصات السحابة السيادية، ومراكز البيانات، والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحل التحديات المعقدة وتسريع النمو. بالنسبة لملايين العملاء ، تجلب "المجموعة" اتصالاً رائدًا عالميًا مع خدمات رقمية عبر تجارب الترفيه، والتكنولوجيا المالية، والتطبيقات الفائقة التي تُثري الحياة اليومية.

مدفوعةً بالابتكار وتعززها الشراكات العالمية ، تقدم "إي آند" تكنولوجيا آمنة وعالية الأداء تعزز الاقتصادات وتوسع نطاق الفرص على مستوى العالم.

لمعرفة المزيد عن "إي آند"، يُرجى زيارة موقع الويب: www.eand.com

