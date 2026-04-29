Das Unternehmen e& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt sich an der 10-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von MagicCube, um die Post-Quantum-Sicherheit auf staatlichem Niveau für KI, Identitätsmanagement und Zahlungsverkehr voranzutreiben

CUPERTINO, Kalifornien, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- MagicCube, der Pionier im Bereich softwarebasierter Sicherheitslösungen für Zahlungen, Identitätsmanagement und digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass e& capital, der Investmentarm des globalen Technologiekonzerns e&, sich an der 10-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde beteiligt hat, womit die zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen ist. Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, hardwareunabhängige Sicherheit auf staatlichem Niveau zu bieten, die das digitale Vertrauen über Geräte, Clouds und Rechtsräume hinweg weltweit stärkt.

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e& capital schließt sich dem strategischen Investor der ersten Finanzierungsrunde, Verifone – einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungstechnologie –, sowie bestehenden Finanz- und Einzelinvestoren an, darunter unter anderem Bold Capital Partners und Mosaik Partners.

Diese Zusammenarbeit erfolgt zu einer Zeit, in der Staaten und Unternehmen ihre Bemühungen zur Sicherung von KI-Modellen, digitalen Identitäten und grenzüberschreitenden Datenströmen verstärken, wobei sich die Golfregion zu einem wichtigen Knotenpunkt für KI-Infrastruktur und digitale Innovation entwickelt.

„MagicCube adressiert einen schnell wachsenden Bedarf an der Schnittstelle von digitaler Identität, Zahlungsverkehr und KI-Sicherheit", sagte Eddy Farhat, Executive Director, Corporate Ventures bei e&. „Da immer mehr sensible Workloads zwischen Cloud- und Edge-Umgebungen verschoben werden, benötigen Unternehmen flexible, softwarebasierte Sicherheit, die Ausfallsicherheit, Compliance und Skalierbarkeit gewährleistet. Unsere Investition spiegelt den Fokus von e& capital wider, Technologien zu unterstützen, die eine vertrauenswürdige digitale Infrastruktur stärken und neue Möglichkeiten in wachstumsstarken Märkten eröffnen."

Da Staatsfonds, Telekommunikationsunternehmen und Hyperscaler massiv in Rechen- und Datenkapazitäten der nächsten Generation investieren, bietet MagicCube eine neutrale, softwareorientierte Vertrauensstruktur, die kritische Workloads über Regionen, Geräte und Cloud-Anbieter hinweg sichert. Die Plattform verbessert Kontinuität und Ausfallsicherheit und sorgt dafür, dass Zahlungs-, Identitäts- und KI-Dienste sicher und verfügbar bleiben, während sich Infrastrukturrouten und regulatorische Rahmenbedingungen weiterentwickeln.

„Nach der Unterstützung durch Verifone – und zu einer Zeit, in der die Golfstaaten die Zukunft von KI und digitaler Infrastruktur gestalten – ist die Unterstützung durch e& sowohl eine starke Bestätigung als auch ein strategisches Signal", sagte Sam Shawki, CEO und Mitbegründer von MagicCube. „Gemeinsam mit e& bauen wir sichere Identitäts- und KI-Infrastrukturen auf, die nicht an einen einzelnen Hyperscaler, Hardwareanbieter oder Rechtsraum gebunden sind – und geben unseren Partnern das Vertrauen, global zu skalieren."

Die Investition markiert einen wichtigen Meilenstein für die wachsende Rolle regionaler Technologieführer bei der Festlegung globaler Standards für KI, Cloud und digitale Finanzen. Durch die Unterstützung der Software-Defined -Trust (SDT)-Plattform von MagicCube fördert e& eine souveränitätsfähige, hardwareunabhängige Sicherheitsschicht, die sich über mehrere Umgebungen erstreckt, sich an sich wandelnde regulatorische Anforderungen anpasst und Regierungen, Banken und Unternehmen mehr Kontrolle darüber gibt, wie und wo ihre kritischen Daten und KI-Modelle geschützt werden.

Die SDT-Plattform von MagicCube sichert Zahlungen, digitale Identitäten und KI-gesteuerte Dienste auf Smartphones, Tablets, Fahrzeugen, Selbstbedienungskassen und IoT-Geräten. Diese universelle Vertrauensschicht ermöglicht es Partnern:

„Da Rechenleistung und Daten zu strategischen nationalen Vermögenswerten werden, ist es unsere Mission, Partnern eine neutrale Vertrauensinfrastruktur zu bieten, die mit jeder Cloud, jedem Gerät und überall auf der Welt funktioniert", fügte Shawki hinzu. „Mit e& an der Spitze dieser Finanzierungsrunde können wir diese Vision gemeinsam mit den Regionen vorantreiben, die am ehrgeizigsten in das nächste Kapitel der KI und der digitalen Souveränität investieren."

Weitere Informationen finden Sie unter www.magiccube.co oder wenden Sie sich an [email protected].

Informationen zu MagicCube

MagicCube bietet softwarebasierte Sicherheit, die sensible Daten und Workloads auf Geräten und in der Cloud schützt – wodurch spezielle Hardware-Sicherheitsmodule überflüssig werden. Die Plattform sichert Zahlungsvorgänge, digitale Identitäten und KI-Dienste für Banken, Telekommunikationsunternehmen und andere Unternehmen und gewährleistet dabei Ausfallsicherheit und Compliance über verschiedene Rechtsräume hinweg.

Informationen zu e&

e& (ADX: EAND) ist ein globaler Technologiekonzern, der sich in 38 Ländern im Nahen Osten, in Asien, Afrika und Europa für die Förderung der digitalen Zukunft einsetzt. e& wurde 1976 in Abu Dhabi gegründet und nutzt seine fünf Jahrzehnte lange Tradition im Bereich fortschrittlicher Konnektivität, um leistungsstarke digitale Lösungen bereitzustellen, die Werte erschließen und den Fortschritt vorantreiben.

Für Unternehmen und Regierungen stellt e& geschäftskritische Infrastruktur bereit, darunter souveräne Cloud-Plattformen, Rechenzentren und KI-gestützte Lösungen, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und das Wachstum zu beschleunigen. Für Millionen von Kunden vereint die Gruppe weltweit führende Konnektivität mit digitalen Diensten in den Bereichen Unterhaltung, Fintech und Super-App-Erlebnisse, die das tägliche Leben bereichern.

Angetrieben von Innovation und gestärkt durch globale Partnerschaften liefert e& sichere, leistungsstarke Technologie, die Volkswirtschaften stärkt und Chancen weltweit erweitert.

Um mehr über e& zu erfahren, besuchen Sie www.eand.com

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