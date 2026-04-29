L'entreprise émiratie e& participe à la levée de fonds de 10 millions de dollars de MagicCube afin de faire progresser la sécurité post-quantique de niveau souverain pour l'IA, l'identité et les paiements

CUPERTINO, Californie, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- MagicCube, le pionnier de la sécurité logicielle pour les paiements, l'identité et les actifs numériques, a annoncé aujourd'hui qu'e& capital, la branche d'investissement du groupe technologique mondial e&, avait rejoint son cycle de financement de 10 millions de dollars, marquant la deuxième clôture de l'opération d'investissement. Ce partenariat souligne la mission commune qui consiste à fournir une sécurité de niveau souverain, sans matériel, qui renforce la confiance numérique entre les appareils, les clouds et les juridictions du monde entier.

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e& capital rejoint l'investisseur stratégique Verifone, leader mondial des technologies de paiement, ainsi que des investisseurs financiers et individuels existants, dont Bold Capital Partners et Mosaik Partners, entre autres.

Cette collaboration intervient alors que les nations et les entreprises accélèrent leurs efforts pour sécuriser les modèles d'IA, les identités numériques et les flux de données transfrontaliers, la région du Golfe apparaissant comme un pôle majeur pour l'infrastructure de l'IA et l'innovation numérique.

« MagicCube répond à un besoin en forte croissance à l'intersection de l'identité numérique, des paiements et de la sécurité de l'IA », déclare Eddy Farhat, directeur exécutif de Corporate Ventures chez e&. « Alors que de plus en plus de charges de travail sensibles migrent vers les environnements cloud et en périphérie, les entreprises ont besoin d'une sécurité flexible, basée sur des logiciels, capable de prendre en charge la résilience, la conformité et l'évolutivité. Notre investissement reflète la volonté d'e& capital de soutenir les technologies qui renforcent l'infrastructure numérique fiable et ouvrent de nouvelles perspectives sur les marchés à forte croissance. »

Alors que les fonds souverains, les opérateurs télécoms et les hyperscalers investissent massivement dans les capacités de calcul et de gestion des données de nouvelle génération, MagicCube propose une structure de confiance neutre et logicielle qui sécurise les charges de travail stratégiques entre les régions, les appareils et les fournisseurs de services cloud. Sa plateforme améliore la continuité et la résilience, permettant aux paiements, à l'identité et aux services d'IA de rester sécurisés et disponibles à mesure que les réseaux d'infrastructure et les cadres réglementaires évoluent.

« Après l'appui de Verifone, et à un moment où le Golfe façonne l'avenir de l'IA et de l'infrastructure numérique, le fait d'avoir e& à nos côtés constitue à la fois un soutien de poids et un signal stratégique », avance Sam Shawki, PDG et cofondateur de MagicCube. « Avec e&, nous mettons en place des infrastructures sécurisées pour l'identité et l'IA qui ne sont pas liées à un seul hyperscaler, à un seul fournisseur de matériel ou à une seule juridiction, offrant ainsi à nos partenaires la confiance nécessaire pour se développer à l'échelle mondiale. »

Cet investissement marque une étape clé dans le rôle croissant des champions technologiques régionaux dans la définition des normes mondiales en matière d'IA, de cloud et de finance numérique. En soutenant la plateforme Software Defined Trust (SDT) de MagicCube, e& soutient une couche de sécurité indépendante du matériel, adaptée aux exigences de souveraineté, qui couvre plusieurs environnements, s'aligne sur les demandes réglementaires en constante évolution et permet aux gouvernements, aux banques et aux entreprises de mieux contrôler la manière dont leurs données stratégiques et leurs modèles d'IA sont protégés, ainsi que les lieux où cette protection est assurée.

La plateforme SDT de MagicCube sécurise les paiements, les identifiants numériques et les services pilotés par l'IA sur les smartphones, les tablettes, les véhicules, les caisses automatiques et les appareils IoT. Cette couche de confiance universelle permet aux partenaires de :

« À mesure que l'informatique et les données deviennent des actifs stratégiques nationaux, notre mission est de fournir à nos partenaires une structure de confiance neutre qui fonctionne avec n'importe quel cloud, n'importe quel appareil, partout dans le monde », ajoute M. Shawki. « Avec e& au premier plan de ce cycle, nous pouvons accélérer cette vision aux côtés des régions qui investissent le plus ambitieusement dans le prochain chapitre de l'IA et de la souveraineté numérique. »

Pour plus d'informations, visitez le site www.magiccube.co ou contactez [email protected].

À propos de MagicCube

MagicCube offre une sécurité logicielle qui protège les données sensibles et les charges de travail sur les appareils et dans le cloud, éliminant ainsi le besoin de modules de sécurité matériels dédiés. Sa plateforme sécurise les paiements, l'identité numérique et les services d'IA pour les banques, les opérateurs télécoms et les entreprises, en garantissant la résilience et la conformité dans toutes les juridictions.

À propos d'e&

e& (ADX : EAND) est un groupe technologique mondial qui s'engage à faire progresser l'avenir numérique dans 38 pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Fondé à Abu Dhabi en 1976, e& tire parti de son héritage de cinq décennies dans le domaine de la connectivité avancée pour fournir des solutions numériques puissantes qui libèrent de la valeur et stimulent le progrès.

Pour les entreprises et les gouvernements, e& fournit une infrastructure essentielle, notamment des plateformes cloud souveraines, des centres de données et des solutions alimentées par l'IA pour résoudre des défis complexes et accélérer la croissance. Pour des millions de clients, le groupe offre une connectivité de premier plan ainsi que des services numériques dans les domaines du divertissement, de la fintech et des superapplications qui enrichissent la vie quotidienne.

Stimulé par l'innovation et renforcé par des partenariats mondiaux, e& propose des technologies sûres et performantes qui renforcent les économies et élargissent les perspectives à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur e&, consultez le site www.eand.com.

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