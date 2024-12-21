شركة EliTe Solar تبدأ أعمال بناء مركز تصنيع لوحدات الطاقة الشمسية بقدرة 5 جيجاواط في مصر لتعزيز أهداف الطاقة الإقليمية

محافظة السويس، دولة مصر، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 16 ديسمبر 2024، نظمت شركة EliTe Solar، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومقرها سنغافورة، حفلًا لبدء مشروعها الجديد في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري لمشروع TEDA للتعاون بين مصر والصين في السويس، الذي يُعد علامة فارقة في التوسع الاستراتيجي العالمي للشركة. لدى المُنشأة هدف مخطط له هو الوصول إلى قدرة 5 جيجاواط، وتمتد على مساحة 78,000 متر مربع. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الإنتاج في سبتمبر 2025، ويضم خلية شمسية بقوة 2 جيجاواط وخطوط إنتاج وحدات شمسية بقوة 3 جيجاواط.

في الحفل، حضر ضيوف بارزون، بمن فيهم السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جمهورية مصر العربية؛ والسيد Ouyang Xiaoming، الأمين الأول للسفارة الصينية في مصر؛ والسيد Li Daixin، رئيس شركة China-Africa TEDA Investment Co., Ltd؛ والسيد Liu Jingqi، رئيس شركة EliTe Solar، وقد اجتمعوا لمشاركة الأفكار ومناقشة آفاق التنمية المستقبلية للمشروع.

قال وليد جمال الدين، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في مصر: "يمثل إطلاق هذا المشروع علامة فارقة في تطوير صناعة الطاقة الشمسية في مصر". "من خلال إدخال تقنيات تصنيع الطاقة الشمسية المتقدمة وتحسين سلاسل التوريد المحلية، ستؤدي هذه المبادرة إلى رفع معايير التصنيع العامة في مصر. كما ستعزز تقنية الطاقة الشمسية المتقدمة والخبرة الإدارية لشركة EliTe Solar من مكانتنا العالمية في صناعة الطاقة الشمسية."

يجلب هذا المشروع تقنيات تصنيع متقدمة للطاقة في مصر، ما يعزز سلسلة التوريد المحلية لصناعة الطاقة الشمسية ويعزز قدرات مصر التصديرية وتأثيرها العالمي في سوق الطاقة الشمسية. كما يوفر قوة دافعة جديدة للاقتصاد المحلي وسيكون بمثابة محرك رئيسي في دعم أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 في مصر؛ لتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة بنسبة 42%.

قال Li Daixin، رئيس شركة China-Africa TEDA Investment Co., Ltd: "هذا المشروع لا يعزز صناعة الطاقة الشمسية في مصر فحسب، بل يضع البلاد أيضًا كمركز أساسي لتصنيع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ويعزز قدرات سلسلة التوريد مع توفير دعم حاسم لنمو الطاقة المتجددة العالمي".

نظرًا للنقص المستمر في الطاقة وانقطاع الكهرباء الذي شهدته مصر هذا العام، ما يدلل على زيادة الطلب على الكهرباء بشكل كبير في المستقبل، كانت هناك ضرورة ملحة لبناء بنية طاقة متنوعة لضمان الاكتفاء الذاتي في الطاقة. يعالج هذا المشروع هذه الاحتياجات بشكل مثالي من خلال تقديم حلول مستدامة عبر مصادر الطاقة المتجددة. وبمجرد الانتهاء من المشروع، سيتم إنتاج 500 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا، وتوفير ما يقرب من 307 مليون طن من الفحم القياسي، وخفض انبعاثات الكربون بما يعادل زراعة 84 مليون شجرة.

صرح Liu Jingqi، رئيس شركة EliTe Solar، قائلًا: "إن إطلاق مشروع مصر لا يدل فقط على خبرتنا في الابتكار التكنولوجي وتكامل الصناعة، بل يؤكد أيضًا على مهمة EliTe Solar لقيادة تطوير الطاقة المتجددة في العالم. مع شركائنا، سنقوم ببناء مستقبل أكثر خضرة ونضع معايير جديدة للانتقال العالمي للطاقة."

منذ إنشائها، أنشأت EliTe Solar العديد من مراكز التصنيع في عدة بلدان منها فيتنام وإندونيسيا ومصر، ما عزز وجودها الدولي في الصناعة. في المستقبل، ستواصل EliTe Solar دفع تحول الطاقة من خلال تصدير التكنولوجيا عالية الجودة، للمساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة العالمية.

نبذة عن EliTe Solar

تأسست شركة EliTe Solar في عام 2005، وهي ملتزمة بأن تصبح المورد العالمي الرائد لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تحسين خدمة العملاء، وتعزيز نجاح العملاء، وزيادة الربحية. لدى EliTe Solar سجل حافل يتشمل تقديم أكثر من 10 جيجاواط من وحدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم. نحن نقدم حلولًا شمسية ذكية للمرافق والعملاء التجاريين والصناعيين، والعملاء السكنيين في جميع أنحاء العالم. تتمحور استراتيجيتنا حول تحسين تكلفة الطاقة المتوازنة (LCOE) لتعظيم القيمة مع تقليل المخاطر، ما يمكّن عملاءنا من اكتساب ميزة تنافسية في السوق العالمية. بفضل الوجود القوي للعلامة التجارية وقدرات التصنيع على نطاق واسع، قامت EliTe Solar ببناء نموذج أعمال متكامل بالكامل - من رقائق السيليكون والخلايا إلى الوحدات - ما يعزز التكامل الرأسي لسلسلة التوريد (vertical integration) في صناعة الطاقة الكهروضوئية. اكتشف المزيد عن عروضنا في www.elite-solar.com.

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