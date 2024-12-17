شركة Envision Energy تحصل على أكبر طلبية لتخزين الطاقة في جنوب أفريقيا

مدينة كيب تاون، دولة جنوب أفريقيا، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تعلن Envision Energy، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الطاقة المتجددة، بفخر عن عقدها مع مجموعة EDF، لتزويدها بثلاثة أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) لُمجمّع المشاريع Oasis 1، بطاقة تبلغ 257 ميجاواط وتخزين يبلغ 1028 ميجاواط. هذه الطلبية هي الأكبر لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في جنوب أفريقيا، وتجعل شركة Envision Energy أول مورِّد لأنظمة تخزين الطاقة في المنطقة يحصل على طلبية بسعة جيجاواط/ساعة.

وهذه المشاريع جزء أساسي من برنامج جنوب أفريقيا الأول لشراء محطات توليد الطاقة المستقلة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESIPPPP). تمكنت مجموعة EDF، بالتعاون مع الراعي المشارك Mulilo، والشركاء حملة الأسهم مجموعة Pele Energy وشركة Gibb-Crede، في إطار اتحاد Oasis التجاري، من إجراء ثلاثة مشاريع بنجاح: محطات توليد الطاقة Oasis Aggeneis وOasis Mookodi وOasis Nieuwehoop، الواقعة في مقاطعة كيب الشمالية. تبلغ نسبة ملكية المجتمعات المحلية في كل مشروع 5% من خلال صندوق ائتماني مجتمعي يمثلهم. تم الوصول إلى نهاية دورة "الإغلاق المالي" في 20 نوفمبر 2024، ومن المقرر تشغيل المشاريع بحلول نهاية عام 2026.

ستزود Envision Energy هذه المرافق بمجموعة كاملة من معدات تخزين الطاقة للتيار المتردد (AC) والتيار المستمر (DC)، بما في ذلك أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) وأنظمة إدارة الطاقة (EMS). ستضم معدات التيار المستمر (DC) وحدات تخزين قياسية من Envision بحجم 20 قدمًا وبسعة 5 ميجاواط/ساعة، مدعومة بخلايا ذات سعة 315 أمبير/ساعة عالية الأمان والأداء. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر Envision خدمات التشغيل والصيانة الشاملة (O&M) لمدة 15 عامًا طوال دورة حياة المشروع.

علق Kane Xu، نائب الرئيس الأول ورئيس خطوط المنتجات الدولية في Envision Energy، على المبادرة قائلًا: "إن تكنولوجيا التخزين بالبطاريات هي حجر الأساس لأنظمة الطاقة المستدامة، ونحن فخورون بالمساهمة بتقنياتنا الرائدة في هذا المشروع الهام في جنوب أفريقيا. بمجرد بدء التشغيل، سيسهم هذا المشروع بشكل فعال في إدارة الأحمال المتكررة على شبكة الكهرباء الحالية في جنوب أفريقيا، ويعزز استقرار الشبكة، ويقلل الاعتماد على محطات توليد الطاقة بالفحم، ما يدعم انتقال جنوب أفريقيا إلى نظام طاقة أكثر استدامة."

كأكبر مبادرة لتخزين الطاقة بالبطاريات في جنوب أفريقيا، فإن هذه المنشآت ستعزز البنية التحتية للطاقة في البلاد بشكل كبير. تم تصميم هذه المنشآت لتخفيف الازدحام في الشبكة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، والمشاركة في سوق الطاقة من خلال الاستفادة من فروقات أسعار الطاقة (energy arbitrage) والخدمات الإضافية، ما يساهم في دعم انتقال جنوب أفريقيا إلى طاقة منخفضة الكربون وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

قال Gregoire de Montgolfier، مدير مشاريع الطاقة المتجددة في مجموعة EDF: "نتطلع إلى بناء هذا المشروع مع شركائنا الصناعيين Envision Energy وHuadong، المُختارين لخبرتهم في منتجات تخزين الطاقة، ولقدرتهم على تقديم نظام موثوق وفعال".

تواصل مجموعة EDF، أكبر مشغل نووي في العالم وشركة الطاقة العالمية الرائدة، توسيع محفظة مشاريع الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 60 جيجاواط من صافي الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تتميز Envision Energy بأنها مزود رائد لمنتجات تخزين الطاقة المتطورة، المعروفة بجودة بطارياتها الممتازة، وتصميمها الذكي، وسهولة وسرعة نشرها للاستخدام. بفضل قدراتها الفنية الشاملة واهتمامها بالبحث والتصنيع الداخلي، تتمتع Envision بالإدارة الكاملة للعمليات من التصنيع إلى النشر، بما في ذلك إدارة الأصول طوال دورة الحياة؛ لتعزيز الابتكار في حلول تشكيل الشبكات المُنظمة، وضمان سلامة الشبكة واستقرارها. بحلول أواخر عام 2023، توسعت Envision في جميع أنحاء العالم من خلال أكثر من 200 مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، حيث قامت بتسليم أكثر من 15 جيجاواط/ساعة وحصلت على طلبيات مستقبلية تزيد عن 25 جيجاواط/ساعة. في عام 2024، تم تكريم Envision Energy من قبل Bloomberg NEF بصفتها مُصنعًا رائدًا لأنظمة تخزين الطاقة من الفئة الأولى على مستوى العالم للربع الثالث على التوالي، ما يضع الشركة بين أبرز القادة في قطاع تخزين الطاقة عالميًا.