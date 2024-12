Envision Energy obtient la plus grande commande de stockage d'énergie d'Afrique du Sud

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des solutions d'énergies renouvelables, est fier d'annoncer un contrat avec le groupe EDF, pour la fourniture de trois systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour le groupe de projets Oasis 1, représentant 257 MW de capacité et 1028 MWh de stockage. Il s'agit de la plus importante commande de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Afrique du Sud et Envision Energy est le premier fournisseur de systèmes de stockage d'énergie de la région à obtenir une commande à l'échelle du GWh.

Ces projets font partie intégrante du premier programme sud-africain de passation de marchés avec des producteurs indépendants d'électricité pour le stockage de l'énergie par batterie (BESIPPPP). EDF, en collaboration avec le co-sponsor Mulilo, et les partenaires Pele Energy Group et Gibb-Crede, dans le cadre du consortium Oasis, a obtenu trois projets : Les centrales électriques Oasis Aggeneis, Oasis Mookodi et Oasis Nieuwehoop, situées dans la province du Cap Nord. Chaque projet comprend une participation de 5 % pour les communautés locales par l'intermédiaire d'un fonds communautaire. Le bouclage financier a été réalisé le 20 novembre 2024 et les projets devraient être opérationnels à la fin de 2026.

Envision Energy équipera ces installations d'une gamme complète d'équipements de stockage d'énergie en courant alternatif et continu, y compris les systèmes SCADA et EMS de la station. Du côté du courant continu, les unités de stockage standard d'Envision, d'une longueur de 20 pieds et d'une capacité de 5 MWh, seront alimentées par des cellules à haute sécurité et à haute performance de 315Ah. En outre, Envision fournira pendant 15 ans des services complets d'exploitation et de maintenance (O&M) tout au long du cycle de vie.

Kane Xu, premier vice-président et président des lignes de produits internationales d'Envision Energy, a commenté l'initiative en ces termes : "La technologie de stockage par batterie est une pierre angulaire des systèmes énergétiques durables, et nous sommes ravis d'apporter notre technologie de pointe à ce projet d'envergure en Afrique du Sud. Une fois opérationnel, il permettra de gérer efficacement la charge fréquente du réseau électrique sud-africain actuel, d'améliorer la stabilité du réseau et de réduire la dépendance à l'égard des centrales électriques au charbon, ce qui favorisera la transition de l'Afrique du Sud vers un système énergétique plus durable".

Ces installations, qui constituent la plus grande initiative de stockage d'énergie par batterie en Afrique du Sud, permettront d'améliorer considérablement l'infrastructure électrique du pays. Elles sont conçues pour atténuer la congestion du réseau, accroître l'intégration des énergies renouvelables et participer au marché de l'électricité par l'arbitrage énergétique et les services auxiliaires, contribuant ainsi à la transition énergétique à faible émission de carbone de l'Afrique du Sud et à son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

"Nous sommes impatients de construire ce projet avec nos partenaires industriels Envision Energy et Huadong, choisis pour leur expertise en matière de produits de stockage d'énergie et leur capacité à fournir un système fiable et efficace ", a déclaré Grégoire de Montgolfier, directeur des projets d'EDF Renewables.

Le groupe EDF, premier exploitant nucléaire au monde et l'un des principaux énergéticiens mondiaux, continue de développer son portefeuille d'énergies renouvelables avec l'objectif d'atteindre 60 GW de capacité renouvelable nette d'ici 2030.

Envision Energy se distingue en tant que premier fournisseur de produits de stockage d'énergie de pointe, réputés pour la qualité supérieure de leurs batteries, leur conception intelligente, ainsi que la facilité et la rapidité de leur déploiement. Grâce à ses capacités techniques complètes et à son engagement en faveur de la recherche et de la fabrication en interne, Envision peut se prévaloir d'un contrôle de bout en bout, de la fabrication au déploiement, y compris la gestion du cycle de vie complet des actifs, afin de stimuler l'innovation dans des solutions systématiques de formation de réseau, pour garantir la sécurité et la stabilité du réseau. À la fin de l'année 2023, Envision a développé son empreinte mondiale avec plus de 200 projets BESS, livrant plus de 15 GWh et assurant plus de 25 GWh de commandes en cours. En 2024, Envision Energy a été reconnue comme un fabricant mondial de stockage d'énergie de niveau 1 par Bloomberg NEF pour le troisième trimestre consécutif, positionnant l'entreprise parmi les principaux leaders du secteur du stockage d'énergie dans le monde.