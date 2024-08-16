شركة Fractal تُطلق منصة vaidya.ai، المساعد الصحي المتعدد الوسائط

نيويورك, 16 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة Fractal وموقعها (www.fractal.ai)، المزود العالمي للذكاء الاصطناعي (AI) وحلول التحليلات المتقدمة المندرجة ضمن شركات ®Fortune 500، عن إطلاق منصة vaidya.ai للرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المساعدة المجانية والمتاحة للجميع في مجال الرعاية الصحية. ويأتي هذا بعد إطلاق شركة Fractal لمنصتي marshallgoldsmith.ai (مساعد التدريب) وkalaido.ai (محول النص إلى صورة بـ 17 لغة هندية المجاني).

تُعد vaidya.ai من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً؛ حيث تُظهر قدرتها على فهم المعلومات الطبية وتفسيرها بأداء عالٍ. حيث أحرزت متوسط دقة 83٪ عند اختبارها على مدار أكثر من 20 عامًا من اختبار الأهلية الوطنية مع اختبار القبول للدراسات العليا لكلية الطب - وهو امتحان على مستوى الهند لتحديد أهلية المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا الطبية في أفضل الكليات الطبية. وقد قامت Fractal بتدريب النموذج بدقة على مجموعة بيانات مختصة تتألف من أكثر من 850,000 صورة ومدخل نصي، تم جمعها من خلال المصدر المفتوح، وتفسير البيانات، وجمع البيانات، ومجموعات البيانات الاصطناعية، وغيرها. يتضمن هذا التدريب الشامل نماذج لغة الرؤية المتعددة (VLM) والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، بما في ذلك نموذج يحتوي على أكثر من 30 مليار معيار، مما يضمن تقديم ردود موثوق بها للمستخدمين.

قال Srikanth Velamakanni، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس شركة Fractal "إن فريق أبحاث Fractal AI مخصص لإيجاد الحلول للتحديات المعقدة، وخلق تأثير ذي معنى للعالم. ولذلك تمثل vaidya.ai خطوة كبيرة نحو المستقبل في جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة للجميع. فهدفنا مع vaidya.ai، تعزيز وصول الناس من خلال توفير معلومات رعاية صحية موثوق بها في الوقت المناسب".

تقدم vaidya.ai للمستخدمين إمكانية الوصول المجاني للتفاعل مع النموذج من خلال النص والصور على حد سواء، وكل ذلك دون الحاجة إلى أي رسوم أو اشتراكات. يمكنها تفسير التقارير الصحية والإجابة عن الاستفسارات بلغات متعددة وتوفير معلومات خاصة بالسياق. على سبيل المثال، يستطيع المستخدمون تحميل التقارير الصحية وتلقي الملخصات باللغتين الإنجليزية والهندية وغيرها من اللغات الهندية الأخرى، مما يجعل معلومات الرعاية الصحية أكثر سهولة لعدد من السكان الناطقين بلغة غير اللغة الإنجليزية.

قال Suraj Amonkar، رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي ومسؤول المنصات في Fractal "صُممت منصة vaidya.ai لتعزيز معلومات الرعاية الصحية، ولا تنوي أن تكون عوضًا عن المشورة الطبية من المتخصصين الطبيين. تضمّن التطوير نماذج وأطر تدريب باستخدام هياكل لغة الرؤية المتعددة (VLM)، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، والتحقق من صحة النماذج على مدى أكثر من 20 عامًا من أوراق اختبارات الأهلية الوطنية مع اختبار القبول للدراسات العليا لكلية الطب، من بين مقاييس أخرى لقياس مدى أداء النماذج. على الرغم من أنها تقدم آراء ومعلومات قيمة، إلا أنها تشجع المستخدمين دائمًا على استشارة اختصاصيّ الرعاية الصحية للحصول على المشورة الطبية".

كجزء من التزامها بالتحسين المستمر، تخطط Fractal من أجل توسيع قدرات vaidya.ai بشكل أكبر. ستضمن التحديثات المستقبلية نماذج طبية أكثر تخصصًا، ووظائف متعددة الوسائط محسّنة، مما يضمن تطور منصة vaidya.ai مع احتياجات مجتمع الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات حول منصة vaidya.ai، يُرجى زيارة https://vaidya.ai.

نبذة عن Fractal

Fractal هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يُتخذ داخل المؤسسات الكبرى بقدرات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal كل من Asper.ai (الذكاء الاصطناعي AI لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي AI التوليدي للمبيعات). كما قامت Fractal باحتضان وتطوير شركة Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI للرعاية الصحية، والمتخصصة في اكتشاف أمراض السل، وسرطان الرئة، وقصور القلب، والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًا أكثر من 4500 موظف موزعين على 17 موقعًا عالميًا تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد ®The Great Place to Work؛ وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قبل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي AI ومجال توفير التحليلات وفقًا لمصفوفة Peak Matrix لعام 2021 من مجموعة إيفرست جروب Everest Group، إلي جانب تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.