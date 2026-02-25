شركة Fractal تُطلِق PiEvolve، المحرك التطوري القائم على الوكلاء للتعلّم الآلي المستقل والاكتشاف العلمي

محرك PiEvolve من شركة Fractal مُصنَّف ضمن أفضل الوكلاء أداءً على مقياس MLE-Bench من OpenAI، وهو معيار يقيّم مدى فاعلية أنظمة الذكاء الاصطناعي في حل تحديات التعلّم الآلي الواقعية. وهو أول وكيل مُقيَّم يتجاوز نسبة 60% في معدل الميداليات الإجمالي، ويتخطى 80% في أداء MLE-Bench-Lite، متجاوزًا عتبات تُعتبر على نطاق واسع محطات مفصلية مهمة في مسار التعلّم الآلي المستقل. هذه النتائج تمثل تقدمًا مهمًا في قدرة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.

كما يجمع PiEvolve أيضًا بين الأداء القوي والكفاءة. فخلال تشغيل قياسي مدته 24 ساعة، حقق نتائج مماثلة لأنظمة تتطلب مدد تشغيل أطول وقدرات حوسبية أكبر. وحتى بعد 12 ساعة، صُنّف ضمن أفضل الوكلاء أداءً، التي تُحدد حلولًا عالية الجودة في وقت مبكر.

على عكس نماذج التعلم الآلي التقليدية التي يتم تدريبها مرة واحدة ثم نشرها، يواصل PiEvolve اختبار وتحسين حلوله ذاتيًا بشكلٍ مستمر إلى أن يتم استهلاك ميزانية الحوسبة المتاحة بالكامل. تم بناؤه على بنية بحث ذات هيكل رسومي، حيث يدمج الاستدلال، وتوليد الأكواد، وعمليات التحقق ضمن عملية تكرارية موحدة. ويمكّنه ذلك من معالجة مشكلات التحسين المعقدة متعددة المتغيرات عبر سلاسل الإمداد، والخدمات المالية، وعمليات مراكز البيانات، وهي مجالات غالبًا ما تواجه فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي الثابتة صعوبة في تحقيق أداء واسع النطاق.

قال Srikanth Velamakanni، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة في Fractal: "يُنظر إلى مقياس MLE-Bench على نطاق واسع باعتباره المعيار الذهبي لتقييم وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام التعلم الآلي الواقعية". "وتصنيف PiEvolve ضمن أفضل الأنظمة عالميًا هو تأكيد مهم على صحة توجهنا البحثي. ففي Fractal، كان طموحنا دائمًا تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة. يعزز PiEvolve هذه الرسالة من خلال إتاحة أنظمة ذكاء اصطناعي تتحسن باستمرار وتحقق نتائج أعمال قابلة للقياس".

تشمل الميزات الرئيسية لمحرك PiEvolve ما يلي:

التحسين المستمر: يطوّر حلولًا مرشحة بشكلٍ قابل للتكرار، مع تحسين الأداء إلى أن يتم بلوغ الحدود القصوى للموارد الحوسبية.

الذاكرة الذكية: يعتمد على أخذ عينات حسب الأولوية مع آلية تناقص تدريجية للتكرار ( Decay ) لتجنب الوقوع في الحلول المحلية المُثلى ( Local Optima ) وضمان استكشاف متنوع لمسارات الحلول.

الإستراتيجية المزدوجة: يحسّن الحلول عالية الأداء، وفي الوقت نفسه يعمل بنشاط على تصحيح الأخطاء في الحلول الأضعف، بما يرفع الأداء العام للنظام.

جاهزية للإنتاج: يوفر إمكانيات الإيقاف المؤقت والاستئناف لأحمال العمل طويلة التشغيل، ويتكامل بسلاسة مع منتجات التعلم الآلي المؤسسية.

البحث ذو الهيكل الرسومي: يستكشف بشكلٍ منهجي حلقات الاستدلال، وتوليد الأكواد، والتحقق، بهدف إنشاء الحلول وصقلها.

قال Suraj Amonkar، رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي والمنصات في Fractal: "يُصنَّف PiEvolve ضمن أفضل الوكلاء المُقيَّمين على مقياس ‏MLE-Bench من OpenAI، بما في ذلك أنظمة طوّرتها مختبرات بحثية عالمية رائدة. وتحقيق أداء من الفئة العليا على هذا المعيار هو إنجاز مهم لفريقنا البحثي ويعزز التزام Fractal بتطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات". "نحن نعمل على بناء أنظمة مستقلة قادرة على الاستدلال المستدام، والتحسين الذاتي، والتعلم التطوري، بما يتيح جيلًا جديدًا من الذكاء القائم على الوكلاء لمواجهة تحديات التعلم الآلي الواقعية".

مع إطلاق PiEvolve، تعزز Fractal مكانتها في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. يجمع PiEvolve بين التحسين المستمر، والكفاءة، وموثوقية بيئات الإنتاج ضمن نظام واحد متكامل، لمساعدة المؤسسات من معالجة التحديات المعقدة بثقة وعلى نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://fractal.ai/ai-research/pi-evolve

نبذة عن شركة Fractal

شركة Fractal ‏(مؤشر البورصة الوطنية الهندية: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مدرجة في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل مجموعة شركات Fractal: منصّة Asper.ai (التي تمكّن القرارات المترابطة لتحقيق نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علم البيانات في العالم). وقامت Fractal بفصل شركة Qure.ai، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، التي تُسهم في تسريع اكتشاف السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها. يركّز فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي المخصص في Fractal على التطورات الأساسية في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج الأساسية المعتمدة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، وأنظمة الوكلاء. أطلق الفريق منتجات ناجحة، بما في ذلك: MarshallGoldsmith.ai وVaidya.ai وKalaido.ai، إضافةً إلى نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B، ونموذج الاستدلال القائم على الأدوات Fathom-DeepResearch.

توظّف Fractal أكثر من 5,000 مختص عبر مواقع عالمية، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأوكرانيا والهند وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وحصلت باستمرار على التكريم كإحدى 'أفضل الشركات للعمل في الهند' (ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2025)، وكـ 'مكان عمل رائع' لثماني سنوات متتالية، وكواحدة من 'أفضل بيئات العمل للنساء في الهند' لخمس سنوات متتالية من قبِل معهد ®Great Place to Work. كما نالت Fractal تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لمزودي خدمات تحليلات العملاء، إلى جانب مواقع قيادية في تقييمات Everest Group Peak Matrix لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات Information Services Group لعام 2024 في مجالي هندسة البيانات وعلوم البيانات.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2918192/Fractal_Analytics.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2918193/Fractal_Analytics_Limited.jpg