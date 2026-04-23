Getac redéfinit la mobilité durcie avec le lancement du G140 Copilot+, doté de la technologie AMD

Le nouvel ordinateur-tablette G140 allie les performances de l'intelligence artificielle à une protection MIL-STD entièrement durcie, le tout dans un design léger et convivial.

En bref :

Getac a lancé son nouvel ordinateur-tablette G140 - sa première tablette entièrement durcie activée par AMD en tant qu'ordinateur Copilot+.

Le G140 est destiné aux professionnels de la sécurité publique, de l'automobile et de la fabrication qui ont besoin d'appareils durcis et polyvalents, capables d'exécuter des applications d'intelligence artificielle exigeantes sur le terrain.

Le G140 vient enrichir la gamme d'ordinateurs durcis Copilot+ de Getac, qui comprend également les modèles de nouvelle génération UX10, F120, B360 Plus et S510AD.

TAIPEI, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Getac Technology Corporation (Getac), un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et vidéo mobiles robustes et un fabricant doté de capacités internes avancées, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle tablette G140, un ordinateur Copilot+ entièrement durci[1].

Getac Redefines Rugged Mobility with Launch of G140 Copilot+ PC, Powered by AMD Technology

Doté de la technologie AMD RyzenTM, le G140 est conçu pour les professionnels travaillant dans des secteurs tels que la sécurité publique, l'automobile et la fabrication, qui ont besoin d'appareils polyvalents prêts à l'emploi, capables d'exécuter des applications d'IA de pointe exigeantes dans une multitude d'environnements opérationnels.

Prise en charge de la demande croissante de continuité architecturale

À mesure que les entreprises accélèrent leurs stratégies de transformation numérique, les décideurs informatiques accordent de plus en plus la priorité à une compatibilité transparente et à une cohérence de plateforme avec leur infrastructure existante. En réponse à cette demande croissante de continuité architecturale, Getac a élargi son portefeuille pour inclure des solutions durcies activées par AMD, en commençant par l'ordinateur S510AD Copilot+ récemment lancé et maintenant avec l'ordinateur G140 Copilot+. Ces nouveaux modèles offrent une plus grande souplesse de déploiement aux clients ayant des besoins d'intégration spécifiques, tout en garantissant que leurs environnements informatiques restent unifiés et efficaces.

Performances en temps réel activées par l'IA

Le G140 est conçu pour une productivité optimale sur le terrain. Doté d'un processeur AMD RyzenTM AI 5 340 / 7 350, du GPU AMD RadeonTM 840M / 860M et du NPU AMD XDNATM 2 (jusqu'à 50 TOPS), il offre des performances de traitement optimisées par l'IA et des visuels de haute qualité directement sur le lieu de travail. Cette architecture AMD avancée est spécifiquement optimisée pour l'efficacité, offrant une endurance exceptionnelle de la batterie pour prendre en charge de longs intervalles entre les charges sans compromettre la puissance.

Le G140 excelle également dans le domaine du traitement multiple et gère les applications de terrain exigeantes avec une grande réactivité. En outre, ses capacités graphiques intégrées permettent aux professionnels de visualiser des cartes haute résolution et des schémas complexes avec une clarté exceptionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un GPU séparé. Des options de communication importantes, notamment Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4G LTE (en option), 5G Sub-6 (en option) et dual-SIM (en option) permettent aux utilisateurs de rester connectés même dans les endroits les plus reculés, tandis que deux ports USB 4 en standard prennent en charge le transfert de données à grande vitesse, la sortie vidéo haute résolution et l'alimentation électrique.

Conception conviviale

Au cœur du G140 se trouve un écran LumiBond de 14 pouces, d'une luminosité de 1 000 nits et lisible en plein soleil, qui offre une convivialité exceptionnelle pour le travail en extérieur dans des conditions météorologiques changeantes. La convivialité est encore améliorée par la technologie de détection automatique Smart Touch de Getac, qui s'adapte automatiquement aux entrées tactiles, avec un stylet ou un gant sans qu'il soit nécessaire de changer de mode manuellement, tandis qu'un nouveau design à double haut-parleur le rend bien adapté aux environnements intérieurs et extérieurs bruyants.

Le G140 est également doté de la technologie de batterie remplaçable à chaud de Getac et est compatible avec des batteries haute capacité (en option) pour de longues périodes d'utilisation ininterrompue. Une suite robuste de fonctions de sécurité - dont TPM 2.0, la caméra d'authentification faciale Windows Hello, AMD PRO (en option), le lecteur RFID HF (en option), le lecteur d'empreintes digitales (en option) et le lecteur de cartes à puce (en option) - permet de sécuriser les données sensibles à tout moment.

Une large gamme d'options de transport et de montage offre une mobilité accrue sur le terrain. Il s'agit notamment d'une poignée rigide, d'une dragonne rotative, d'un support aimanté et d'une béquille, ces trois derniers étant rendus possibles grâce à un support VESA intégré au châssis du G140. Grâce à ces options, le G140 peut être facilement transporté et/ou monté sur des surfaces proches pour une utilisation mains libres. Les stations d'accueil pour véhicules de Havis et Gamber-Johnson permettent également de charger et d'utiliser les véhicules en toute sécurité.

Protection entièrement durcie dans un format portable et léger

Comme tous les appareils Getac, le G140 est conçu pour fonctionner là où d'autres appareils ou équipements peuvent échouer. La résistance aux chutes de 1,2 m conforme à la norme MIL-STD-810H et une plage de températures de fonctionnement de -29°C à 63°C / -20°F à 145°F, conformément à IP66, garantissent des niveaux élevés de fiabilité dans des environnements de travail difficiles, contribuant à minimiser les temps d'arrêt non planifiés et à réduire les coûts d'investissement et d'exploitation.

Malgré sa robustesse, le G140 est incroyablement léger. Pesant seulement 1,79 kg, il est facile à transporter et à utiliser pendant de longues périodes.

Une solution numérique polyvalente pour les professionnels de terrain

Les puissantes caractéristiques du G140 et son format léger le rendent parfaitement adapté à plusieurs cas d'utilisation critiques dans les secteurs de la sécurité publique, de l'automobile et de l'industrie manufacturière :

Sécurité publique : les policiers et les pompiers peuvent détacher le G140 de leur véhicule d'intervention dès leur arrivée sur les lieux d'un incident et l'utiliser pour recueillir des preuves, prendre la mesure de la situation et partager des informations essentielles avec d'autres équipes d'intervention, directement depuis le terrain.

les policiers et les pompiers peuvent détacher le G140 de leur véhicule d'intervention dès leur arrivée sur les lieux d'un incident et l'utiliser pour recueillir des preuves, prendre la mesure de la situation et partager des informations essentielles avec d'autres équipes d'intervention, directement depuis le terrain. Automobile : les mécaniciens et les techniciens peuvent exploiter les puissantes capacités de traitement du G140 pour effectuer des diagnostics, gérer des tâches, vérifier les niveaux d'inventaire et résoudre des problèmes urgents sur le bord de la route ou dans un centre de service.

les mécaniciens et les techniciens peuvent exploiter les puissantes capacités de traitement du G140 pour effectuer des diagnostics, gérer des tâches, vérifier les niveaux d'inventaire et résoudre des problèmes urgents sur le bord de la route ou dans un centre de service. Fabrication : les opérateurs d'usine peuvent utiliser le G140 pour recueillir et partager en temps voulu des données sur les actifs dans l'ensemble de l'installation, ce qui permet une planification prédictive et des initiatives de maintenance qui réduisent les temps d'arrêt non planifiés et augmentent l'efficacité opérationnelle.

Partie intégrante du portefeuille multiplateforme de Getac

Le G140 est le dernier né de la gamme d'ordinateurs durcis Copilot+ de Getac, apportant aux clients des performances activées par l'IA via la plateforme de leur choix. La gamme complète comprend désormais

La tablette UX10 entièrement durcie (Intel)

entièrement durcie (Intel) La tablette F120 entièrement durcie (Intel)

entièrement durcie (Intel) Le B360 Plus ordinateur portable entièrement durci (Intel)

ordinateur portable entièrement durci (Intel) L'ordinateur portable durci S510AD (AMD)

(AMD) La tablette G140 entièrement durcie (AMD)

« Alors que les organisations du monde entier exploitent de plus en plus la puissance de l'IA dans le cadre de leurs opérations, la demande d'appareils numériques durcis capables d'exécuter de puissantes applications d'IA de pointe augmente à un rythme exponentiel », explique James Hwang, président de Getac Technology Corporation. « Avec le lancement du G140, nous redéfinissons ce qui est possible à la périphérie, en mettant la puissance analytique en temps réel directement entre les mains des professionnels sur le terrain et en leur donnant les moyens d'effectuer des activités critiques sans compromis, quelles que soit la difficulté des conditions. »

G140 sera disponible en juin 2026.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.getac.com

[1] Pour être considéré comme un ordinateur Copilot+, un appareil doit inclure une unité de traitement neuronal (NPU) capable de réaliser plus de 40 TOPS (Trillion Operations Per Second), disposer d'un minimum de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD, et prendre en charge au moins une forme d'authentification de sécurité biométrique.

À propos de Getac

Getac Technology Corporation est un leader mondial dans le domaine de la technologie mobile robuste et des solutions vidéo intelligentes, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les logiciels, les caméras portées sur le corps, les systèmes vidéo embarqués, la gestion des preuves numériques et les solutions d'analyse vidéo d'entreprise. Les solutions et services de Getac sont conçus pour permettre aux travailleurs de première ligne de vivre des expériences extraordinaires dans des environnements difficiles. Aujourd'hui, Getac compte des clients dans plus de 100 pays dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, des ambulances, des incendies et des secours, des services publics, de l'automobile, des ressources naturelles, de la fabrication, du transport et de la logistique. Getac a récemment été reconnue comme l'une des « Entreprises les plus dignes de confiance au monde » par Newsweek en 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter :https://www.getac.com. Participez au blog Getac Industry et suivez l'entreprise sur LinkedIn et YouTube.

Getac et le logo Getac sont des marques commerciales de Getac Holdings Corporation ou de ses filiales. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2025 Getac Technology Corporation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2960350/Getac_G140_Scenario_Public_Safety_260406.jpg

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