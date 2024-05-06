شركة Gstar تعلن عن خطوة استراتيجية: وضع حجر الأساس لبناء مصنع لصفائح السيليكون في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا, 6 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- عقدت شكرة Gstar مؤخرًا مراسم وضع حجر الأساس مصنع لإنتاج قضبان وصفائح السيليكون، ما يمثل بداية مرحلة البناء السريعة. إن هذه الخطوة لا تُعد إنجازًا كبيرًا لشركة Gstar في تخطيط صناعة الطاقة الكهروضوئية العالمية حسب، بل إنها أيضًا تمثل تقدمًا ملحوظًا في عملية التكامل العمودي لسلسلة صناعتها.

Groundbreaking Ceremony Moment Aerial View of Factory

في جاكرتا، إندونيسيا، من المقرر أن يتوسّع حجم هذا المصنع الحديث، والذي يمتد على 60,000 متر مربع. يتميز المصنع بتطبيق عمليات إنتاج رقمية وذكية بالكامل؛ فضلاً عن ذلك، فقد أدخَل سلسلة من معدات الإنتاج والتقنيات المتطورة لإنشاء قاعدة إنتاج رقائق السيليكون الرائدة عالميًا.

تُركز المنتجات الأساسية للمصنع على قضبان السيليكون أحادية البلور وصفائح السيليكون الكبيرة بحجم 182 مم و210 مم، مع آفاق واسعة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية. سيقود المصنع باستمرار الابتكار التكنولوجي في صناعة رقائق السيليكون، ولا سيما في رقائق السيليكون الكبيرة والرقيقة والدقيقة، ما سيساعد على توفير رقائق سيليكون ذات جودة أعلى وأكثر كفاءة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تسهيل تحقيق التنمية بشكلٍ أسرع وأكثر استقرارًا لصناعة الطاقة الكهروضوئية.

من المتوقع أن يبدأ المصنع عملية الإنتاج بحلول نهاية عام 2024 لتحقيق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3GW لسحب الكريستال و3GW للقطع. ستدعم هذه القدرة بشكل كبير نمو شركة Gstar في سوق المكونات الكهروضوئية العالمية وتلبية الطلب المتزايد في السوق ووضع أساس متين للتنمية طويلة الأجل للشركة.

تأسست شركة Gstar عام 2019، وهي شركة تكنولوجيا مُتخصّصة في حلول توليد الطاقة الكهروضوئية ومورد موحد لمنتجات الكهروضوئية السائدة العالمية. وتلتزم الشركة باستراتيجية التكامل العمودي الصناعي، والمخصصة للبحث المستقل وتطوير وتصميم وإنتاج وبيع رقائق السيليكون والخلايا والإطارات والوحدات. إن هذا النموذج المتكامل رأسيًا لا يساعد فقط في ضمان جودة المنتج، بل يضمن أيضًا استقرار سلسلة التوريد، ما يجلب مزايا الأسعار وتحسين كفاءة الإنتاج. يُعد بناء حجر الأساس لمصنع إنتاج رقائق السيليكون خطوة مهمة اتخذتها شركة Gstar بموجب هذا التوجيه الاستراتيجي.

وفي المستقبل، ستواصل شركة Gstar توجيه التعاون الوثيق بين سلاسل المراحل الأولية والنهائية للصناعات، وتسريع تخطيطها وتطويرها في مجال الطاقة الكهروضوئية. نؤمن بشدة أنه في ظل مثل هذه القيادة، يمكن أن يُحقق مجال الطاقة الكهروضوئية تنمية أسرع وصحية أكثر. لنتطّلع إلى تشييد هذا المصنع الحديث ونتوقع مستقبلًا أكثر إشراقا لشركة Gstar في مجال الطاقة الكهروضوئية!

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2399762/Groundbreaking_Ceremony_Moment.jpg