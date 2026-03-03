شركة Halia Therapeutics تُعلن عن تقديم عرضٍ في قمة BIO للاستثمار والنمو

ليهي، يوتا، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Halia Therapeutics، وهي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تطوّر علاجات قائمة على البيولوجيا البشرية، اليوم أنها ستقدّم عرضًا تعريفيًا عن الشركة خلال قمة BIO للاستثمار والنمو.

سيقدم David Bearss، الحاصل على الدكتوراه، الرئيس التنفيذي لشركة Halia Therapeutics، نظرةً عامةً على إستراتيجية الشركة، ومنصتها، وبرامجها السريرية.

تفاصيل العرض

الحدث: قمة BIO للاستثمار والنمو

التاريخ/الوقت: الإثنين 2 مارس 2026 في الساعة 2:30 مساءً

الموقع: القاعة الكبرى رقم 1، القاعة الفرعية C

نبذة عن إنزيم NEK7

إنزيم NEK7 هو مُنظِّمٌ ضروريٌ لتنشيط الجُسيمات الالتهابية ومكون ضروري لتجميع وتنشيط الجسيم الالتهابي NLRP3. إن تنشيط هذا المسار قد يؤدي إلى إفراز السيتوكينات المحفزة للالتهاب، بما في ذلك IL-1β وIL-18، مما يساهم في الالتهاب المزمن عبر أمراض الدم، والأمراض القلبية الاستقلابية، والألم، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالالتهاب. يوفر استهداف NEK7 نهجًا علاجيًا على مستوى المسار البيولوجي لتنظيم نشاط الجسيم الالتهابي NLRP3 في مرحلة مبكرة، ما يمثل إستراتيجية متميزة مقارنةً بحجب السيتوكينات في مرحلة مبكرة كلٌ على حدةٍ.

نبذة عن Halia Therapeutics

شركة Halia Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية تعمل على تطوير مثبطات للجُسيمات الالتهابية هي الأولى من نوعها. نحن نستهدف الأسباب الجذرية للأمراض المدفوعة بالالتهاب لتطوير علاجات ثورية.

