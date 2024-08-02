شركة Huasun تحتفل بنجاح تسليم وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المتجانسة HJT بقدرة 100 ميغاوات إلى باكستان

شانشانغ، الصين, 2 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Huasun Energy إنجازًا بارزًا بتصديرها لأكثر من 100 ميغاوات من وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المتجانسة (HJT) عالية الكفاءة بنجاح إلى باكستان. يُبرز هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي والموثوقية التي تتمتع بها وحدات الطاقة غير المتجانسة HJT، ويمثل قفزة نوعية لشركة Huasun في السوق الناشئة لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما يُعد هذا الإنجاز خطوة حاسمة في مسيرة الشركة نحو التوسع العالمي.

Huasun Energy has reached a significant milestone by successfully shipping over 100MW of high-efficiency heterojunction (HJT) photovoltaic modules to Pakistan. Huasun's HJT products have been successfully integrated into multiple solar projects across Pakistan.

وتشارك Huasun، بفضل تقنيتها الرائدة في مجال وحدات الطاقة غير المتجانسة HJT، بنشاط في تطوير صناعة الطاقة الشمسية في باكستان. وقد أبرمت الشركة عدة شراكات مع عدد من أصحاب المصانع المحليين وبعض الشركات المحلية المتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء EPC، بما في ذلك E-Group وDSG وكذلك ESL. ومن الجدير بالذكر أن شركة Huasun قد وقّعت في سبتمبر 2023 مذكرة تفاهم تتجاوز 100 ميغاوات مع شريكها الاستراتيجي (MOU) شركة E-Group المتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والبناء EPC. بالإضافة إلى ذلك، أقامت شركة Huasun في بداية عام 2024 شراكة توزيع استراتيجية حصرية مع شركة AE Power، وهي شركة محلية بارزة تعمل في مجال الطاقة الشمسية، لضمان إمداد ثابت من منتجات HJT عالية الكفاءة إلى باكستان.

وقد تم دمج منتجات HJT من Huasun بنجاح في العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء باكستان. وتشمل التركيبات البارزة للشركة كل من الأسطح الصناعية لمصنع Tayyab Textile Mill بقدرة 5 ميغاوات، ومصنع Sarfraz Textile Mill بقدرة 3 ميغاوات، ومصنع Nisar Spinning Textile Mill بقدرة 3 ميغاوات. والأهم من ذلك، أن Huasun قد زودت المنطقة بعدد كبير من وحدات HJT بقوة تزيد عن 720 وات، مما يدل على ريادتها في كل من قوة وكفاءة ألواح الطاقة الشمسية.

هذا وقالت رنا فرحان، مديرة شركة Huasun في منطقة الشرق الأوسط وباكستان: "مع استكمال المزيد من المشاريع بنجاح وتزايد ثقة العملاء المحليين بمنتجات Huasun، تزداد سمعة الشركة وتأثيرها في باكستان بشكل مطرد. إن تجاوز 100 ميغاوات من الشحنات يجعل باكستان إحدى أهم المناطق في رحلة Huasun العالمية".

من جانبه، صرح Layne Qiu، مدير مبيعات شركة Huasun في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEA وفي جنوب آسيا، قائلًا: "نحن واثقون من أنه في المستقبل القريب سنُوَسع تسليماتنا لمنتجات HJT عالية الكفاءة على نطاق الجيجاوات في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز بشكل كبير تحول صناعة الطاقة المحلية وتنميتها المستدامة".

نبذة عن Huasun Energy

تُعد شركة Anhui Huasun Energy Co. Ltd. (Huasun) إحدى الشركات الرائدة في صناعة تقنية وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية غير المتجانسة ((HJT، وتتخصص في مجالي البحث والتطوير R&D والإنتاج الضخم لوحدات وألواح الخلايا الشمسية السيليكونية عالية الكفاءة من نوع n-type. وتحتل شركة Huasun، بفضل طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 20 جيجاوات من منتجات HJT، صدارة مُصنعي هذه التقنية على مستوى العالم. وقد قامت الشركة بتوريد 6 جيجاوات من منتجات HJT إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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