شركة Huasun تحقق شحنات عالمية من الطاقة بمجموع 10 جيجاواط، مُعلنةً عن فصل جديد في تقنية الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT)

مدينة شانشانغ، دولة الصين، 15 يناير 2025 /PRNewswire/ -- حققت شركة Huasun Energy، الرائدة عالميًا في ابتكارات الطاقة الشمسية، إنجازًا استثنائيًا بتجاوز حاجز الـ 10 جيجاواط إجمالًا من شُحنات منتجات الطاقة غير المتجانسة (HJT) اعتبارًا من ديسمبر 2024. منها 6 جيجاواط خلال عام 2024، مع أكثر من 1 جيجاواط في ديسمبر فقط، مما يؤكد الدور المتزايد لتقنية الطاقة غير المتجانسة (HJT) في تشكيل مستقبل الطاقة الشمسية.

Huasun Marks 10 GW in Global Heterojunction Solar Shipments

قال Xiaohua (Jimmy) Xu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Huasun: "إن تجاوز 10 جيجاواط هو دليل على رؤيتنا الإستراتيجية وتميزنا التكنولوجي". "نحن واثقون من أننا سنحقق الـ 10 جيجاواط التالية بسرعة، مع الاستفادة من الطاقة غير المتجانسة لتسريع رحلة الطاقة الكهروضوئية لتصبح مصدر الطاقة الأساسي".

تأسست Huasun في عام 2020، وقد رسخت نفسها كشركة رائدة في ابتكارات الطاقة غير المتجانسة (HJT)، حيث حققت اكتشافات مذهلة في الخلايا الدقيقة البلورية أحادية وثنائية الوجه، وتقنية الخلايا الشمسية غير المتجانسة ذات الاتصال الخلفي (HBC)، وقضبان التوصيل النحاسية، وتقنيات الخلايا الشمسية الترادفية من نوع بيروفسكايت غير المتجانسة (HJT-perovskite tandem). مع أكثر من 300 براءة اختراع مُقدمة، تواصل شركة Huasun دفع حدود كفاءة الطاقة الشمسية (PV) والتقدم الصناعي. إن نهج الشركة المتكامل في البحث والتطوير والتصنيع هو ما أتاح تحقيق كفاءة تحويل الطاقة (conversion efficiency) في الإنتاج الضخم بمتوسط يتجاوز 26% بالنسبة للخلايا الشمسية غير المتجانسة (HJT).

وقد كانت القدرات التصنيعية القوية لشركة Huasun عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الإنجاز. في 31 ديسمبر 2024، قامت الشركة بإنتاج أول قضيب سيليكون في مصنعها الذكي لإنتاج خلايا السيليكون غير المتجانسة أحادية البلورات بقدرة 20 جيجاواط (المرحلة الأولى) في مدينة ينشوان، بدولة الصين، مما يعكس تكامل سلسلة توريد الخلايا الشمسية غير المتجانسة (HJT) — بدءًا من سبيكة السيليكون وشريحة السيليكون وصولًا إلى الخلية الشمسية ووحدة إنتاج الطاقة. وبدعم من خمس قواعد إنتاج في مدينة شانشانغ، تواصل شركة Huasun تقدمها بثبات نحو تطبيق تقنية الخلايا الشمسية غير المتجانسة (HJT) على نطاق واسع.

في عام 2024، حصلت Huasun على عقود بأكثر من 10 جيجاواط في مناقصات لشركات رائدة مملوكة للدولة الصينية، بما في ذلك شركة China Huaneng، وChina Green Development، وPowerChina. كما تُستخدم منتجات الشركة الآن في تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية في أكثر من 60 دولة ومنطقة عبر أوروبا، وآسيا، وما وراءهما، مما يعزز الانتقال العالمي نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

للتواصل مع Huasun Energy

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2597431/Huasun_Marks_10_GW_Global_Heterojunction_Solar_Shipments.jpg

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