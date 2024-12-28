شركة Huasun تقود التميز في تكنولوجيا الطاقة الشمسية غير المتجانسة في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) أبوظبي لعام 2025

إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 28 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة Huasun Energy لرفع توقعات ابتكارات الطاقة الشمسية في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025، المقررة في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC). كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT)، ستقدم Huasun حلولًا متقدمة مصممة لتلبية متطلبات الطاقة الفريدة في المنطقة.

Huasun to Pioneer Heterojunction Solar Excellence at WFES Abu Dhabi 2025

ينعم الشرق الأوسط بوفرة في ضوء الشمس، ولكنه عُرضة لارتفاع درجات الحرارة، ما يمثل تحديات فريدة لأنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV). في الجناح رقم 7-7200، ستعرض Huasun خلايا ووحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) المبنية على السيليكون من النوع n، المصممة لأداء متفوق في البيئات القاسية مثل الصحاري، وتقدم ما يلي:

معامل درجة حرارة فائق قدره -0.24%/درجة مئوية : الهيكل مزدوج الوجوه والمتناظر للخلايا الشمسية غير المتجانسة ( HJT ) وخصائص المواد المميزة المصنوعة منها الخلايا يمكن أن تسهم في تعزيز حركة حوامل الشحن وتقليل خطر النقاط الساخنة المسببة للتلف، ما يضمن إنتاج طاقة مستمر حتى في درجات الحرارة المرتفعة، مع الحد الأدنى من فقدان الطاقة والكفاءة.

ازدواجية فائقة للخلايا تقترب من 100%: زيادة امتصاص الطاقة من خلال الاستفادة من ضوء الشمس المباشر والمنعكس، وهو أمر مفيد خاصةً في البيئات عالية الانعكاس مثل الصحاري، ما يحقق زيادة كبيرة في إجمالي إنتاج الطاقة للوحدات.

عائد قوي من الطاقة: يتم امتصاص المزيد من أشعة الشمس، وتمديد عمر الألواح الشمسية، وضمان أداء ثابت مع مرور الوقت. في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، تولد وحدة الطاقة الشمسية غير المتجانسة ( HJT ) بقدرة 720 واط من Huasun في السنة الأولى حوالي 115 ساعة (زيادة بنسبة 6.95%) مقارنة بوحدة PERC (الخلية معزولة المنبع والمصب) بقدرة 660 واط.

تكلفة متوازنة للطاقة ( LCOE ) أقل: يؤدي الجيل الأعلى إلى زيادة في معدل العائد الداخلي ( IRR ) مع تقليل تكاليف النظام مثل التكاليف المرتبطة بتوازن النظام ( BOS ) والعمالة والتكاليف الأخرى، وبالتالي يوفر قيمة اقتصادية متفوقة للعملاء من خلال تقليل التكلفة المتوازنة للطاقة ( LCOE ).

سيتمكن الزوار في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) من تجربة مجموعة منتجات Huasun المتنوعة، بما في ذلك وحدة Himalaya G12-132 بقدرة 730 واط، ووحدة Everest G12R-132 بقدرة 630 واط، ووحدات G12R-108 بقدرة 520 واط، بالإضافة إلى الوحدة مزدوجة الوجه الفائقة التي تعزز ازدواجية الخلايا لتقترب إلى 100%. تم تجهيز هذه الوحدات غير المتجانسة بتقنية 0BB (الخط الناقل الصفري) المبتكرة من Huasun، التي تعزز الموثوقية والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، لوضع معيار جديد لحلول الطاقة الشمسية.

من تحسين إنتاج الطاقة في الظروف القاسية إلى توفير التكاليف والمتانة على المدى الطويل، فإن حلول Huasun مصممة لتلبية الطلبات المتزايدة لأسواق الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

مع صادرات تزيد عن 8 جيجاواط في أكثر من 60 دولة، تظل Huasun في طليعة صناعة الطاقة الشمسية، ملتزمة بتعزيز الانتقال العالمي للطاقة. انضم إلى Huasun في قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) لعام 2025 لاستكشاف كيف تشكل ابتكاراتها الرائدة مستقبل الطاقة المستدامة.

للتواصل مع Huasun Energy

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2587740/Huasun_to_Pioneer_Heterojunction_Solar_Excellence_at_WFES_Abu_Dhabi_2025.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg

للتواصل: Bella Zhu، البريد الإلكتروني: [email protected]