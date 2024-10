شركة HUAWEI eKit تطلق أكثر من 30 منتجًا جديدًا وجاهزًا للسوق، وتطوّر حلولًا لتلبية الاحتياجات الخاصة (Scenario-based) لتعزيز تنافسية أعمال التوزيع لديها بشكل مستمر

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال معرض GITEX GLOBAL 2024 (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات العالمي)، انعقد منتدى HUAWEI eKit تحت موضوع Together for Growth، Digitalization for Success (معًا للنمو؛ والرقمنة لأجل النجاح). في المنتدى، شاركت Huawei سلسلة من الإنجازات المرحلية المبنية على الاستثمار الاستراتيجي المتكامل ((E2E بداية من البحث والتطوير، والتسويق، والمبيعات، والتوريد، إلى خدمات أعمال التوزيع، وهي أحد ركائز أعمالها المؤسسية. أُطلق أكثر من 30 منتجًا جديدًا جنبًا إلى جنب مع العديد من حلول تلبية الاحتياجات الخاصة ((scenario-based المحدثة لتحسين القدرة التنافسية لأعمال التوزيع الخاصة بشركة Huawei وتسهيل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الصناعات.

أطلقت شركة HUAWEI eKit مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة وحلولًا لتلبية الاحتياجات الخاصة (scenario-based)، في المكاتب وأماكن التعليم والفنادق وغيرها من السيناريوهات المُعتادة، وتقدم تجارب تركيب وصيانة سلسة. علاوة على ذلك، عملت شركة HUAWEI eKit مع شركائها لتنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة وتعزيز تأثير علامتها التجارية، كما قدمت الدعم اللازم لشركائها لتمكينهم من تطوير قدراتهم. ومن خلال تحسين جودة خدمة ما بعد البيع وكفاءة التوريد، تكون HUAWEI eKit قد ساعدت الشركاء على خدمة المستخدمين النهائيين بشكل أفضل. وأخيرًا وليس آخرًا، من خلال السياسات الموحدة، والحوافز الشاملة القائمة على استثمارات الشركاء وأدائهم، ومراقبة نظام السوق، وآليات التواصل طويلة الأجل، نجحت HUAWEI eKit في إنشاء نظام بيئي مربح لها وللشركاء في مجال التوزيع.

تم إطلاق أكثر من 30 منتجًا جديدًا في هذا الحدث، بما في ذلك أجهزة مبدل الشبكات للوصول السلكي واللاسلكي GE و2.5G (converged access switches) من سلسلة S220S وS310S، وأجهزة Wi-Fi 7 الرائدة من الطراز AP 673 المزودة بموجات الراديو الثلاثية، وجهاز السبورة الذكية IdeaHub Board 2 Pro للشرح الذكي في المكاتب والفصول الدراسية، وجهاز منفذ الألياف الضوئية ((5optical gateway في 1 ذي السعة الكبيرة MiniFTTO من الطراز F1002-AC-H1، وجهاز Wi-Fi 7 للألياف الضوئية من الطراز AP F700C-36-1GH. حيث تساعد هذه المنتجات HUAWEI eKit على الحفاظ على ميزة تنافسية رائدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولتلبية الاحتياجات الفعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، قامت HUAWEI eKit أيضًا بتحديث حلول تلبية المتطلبات الخاصة (scenario-based) التي تغطي سيناريوهات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغير ومتوسطة الحجم. على سبيل المثال، يتم استخدام جهاز مبدل الشبكات للوصول السلكي واللاسلكي GE و2.5G (converged access switches) الكل في واحد المزود بلوحة AP للتثبيت على الحائط، وجهاز مبدل الألياف الضوئية بالكامل الأساسي للشبكة ((all-optical core switch لترقية شبكات الفنادق الاقتصادية على نطاق واسع. ويمكن اعتماد جهاز Wi-Fi 7 AP وجهاز مبدل الشبكات بسرعة 2.5 جيجابت ((2.5GE switch وجهاز مبدل شبكات الإيثرنت الأساسي بسرعة 10 جيجابت ( (10G core switch معًا لترقية سرعة النقل ضمن النطاق ((bandwidth للمكاتب الصغيرة والمتوسطة. ويمكن استخدام جهاز منفذ الألياف الضوئية ( (5optical gateway في 1 ذي السعة الكبيرة وجهاز Wi-Fi 7 الضوئي من الطراز AP لترقية بنية شبكة التعليم للمدارس الابتدائية والثانوية. بفضل هذه الحلول لتلبية الاحتياجات الخاصة ((scenario-based، يمكن للشركاء توسيع حدود أعمالهم بسهولة، بالإضافة إلى تمتع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخيارات أكثر تميزًا.