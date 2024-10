HUAWEI eKit wprowadza na rynek ponad 30 nowych produktów i aktualizuje rozwiązania oparte na scenariuszach, aby dodatkowo zwiększyć konkurencyjność działalności dystrybucyjnej

DUBAJ, ZEA, 20 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów GITEX GLOBAL 2024 odbyło się forum HUAWEI eKit pod tytułem: „Razem dla wzrostu, cyfryzacja dla sukcesu". Podczas forum przedstawiciele Huawei podzielili się szeregiem przełomowych osiągnięć dokonanych w oparciu o strategiczne inwestycje E2E - począwszy od badań i rozwoju, poprzez marketing, sprzedaż i dostawy, aż po usługi w zakresie dystrybucji, która stanowi jeden z trzonów działalności Huawei w sektorze przedsiębiorstw. Przedstawiono ponad 30 nowych produktów wraz z wieloma ulepszonymi rozwiązaniami opartymi na scenariuszach, aby poprawić konkurencyjność działalności dystrybucyjnej Huawei i ułatwić cyfrową transformację MŚP w wielu branżach.

Z myślą o branży biurowej, edukacyjnej, hotelarskiej i innych typowych zastosowaniach HUAWEI eKit wprowadza szereg innowacyjnych produktów i rozwiązań opartych na scenariuszach oraz zapewnia płynną instalację i konserwację. Ponadto HUAWEI eKit współpracuje z partnerami w ramach działań marketingowych i poprawy oddziaływania marki oraz zapewnia precyzyjne wsparcie w celu rozwijania możliwości partnerów. Co więcej, poprzez poprawę jakości obsługi posprzedażowej i wydajności dostaw, HUAWEI eKit pomaga partnerom skuteczniej obsługiwać użytkowników końcowych. Wreszcie, dzięki ujednoliconej polityce, kompleksowemu systemowi motywacyjnemu, który jest oparty na inwestycjach i wynikach partnerów, a także kontroli zamówień rynkowych i długoterminowym mechanizmom komunikacji, HUAWEI eKit stanowi uczciwy, korzystny dla wszystkich stron ekosystem partnerów dystrybucyjnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowano ponad 30 nowych produktów, w tym przełączniki dostępu do konwergentnych sieci GE i 2.5G z serii S220S i S310S w domenie transmisji danych, flagowy potrójny radiowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 AP 673, IdeaHub Board 2 Pro do inteligentnej współpracy biurowej i placówek edukacyjnych, bramę optyczną MiniFTTO o dużej pojemności typu „pięć w jednym" F1002-AC-H1 oraz optyczny punkt dostępowy Wi-Fi 7 F700C-36-1GH. Produkty te pomagają HUAWEI eKit utrzymać wiodącą konkurencyjność na rynku MŚP.

Aby sprostać faktycznym wymogom MŚP, HUAWEI eKit aktualizuje również rozwiązania oparte na scenariuszach, obejmujące mikro, małe i średnie podmioty. Dla przykładu, kompleksowy punkt dostępowy ścienny, przełącznik dostępu do konwergentnych sieci GE i 2.5G oraz w pełni optyczny przełącznik rdzeniowy są wykorzystywane do modernizacji sieci hoteli na dużą skalę. Punkt dostępowy Wi-Fi 7, przełącznik 2.5GE i przełącznik rdzeniowy 10G mogą być stosowane łącznie, w celu zwiększenia przepustowości w biurowych sieciach MŚP. Brama optyczna typu „pięć w jednym" o dużej pojemności i optyczny punkt dostępowy Wi-Fi 7 mogą być wykorzystane do modernizacji architektury sieci edukacyjnej w szkołach podstawowych i średnich. Dzięki tym rozwiązaniom opartym na scenariuszach partnerzy mogą łatwo rozszerzyć swoje granice biznesowe, a klienci MŚP zyskują bardziej zróżnicowany wybór.

HUAWEI eKit, Razem dla wzrostu, cyfryzacja dla sukcesu. Więcej informacji na stronie: https://ekit.huawei.com/ekit/front/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en .