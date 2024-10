HUAWEI eKit Luncurkan Lebih dari 30 Produk Baru yang Siap Dipasarkan, serta Memperbarui Solusi Berbasiskan Skenario yang Terus Meningkatkan Daya Saing Bisnis Distribusi

DUBAI, Uni Emirat Arab, 21 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Di GITEX GLOBAL 2024, HUAWEI eKit Forum digelar dengan tema "Together for Growth, Digitalization for Success". Di forum ini, Huawei membahas rangkaian pencapaian bertahap yang terwujud berkat investasi strategis E2E dari litbang, pemasaran, penjualan, suplai hingga layanan bisnis strategis, salah satu unsur utama dalam bisnis Huawei di segmen korporasi. Lebih dari 30 produk baru turut dilansir Huawei, serta berbagai solusi berbasiskan skenario terbaru. Produk dan solusi ini segera meningkatkan daya saing segmen bisnis distribusi Huawei, serta memfasilitasi transformasi digital UKM di berbagai industri.

Dalam skenario penggunaan di perkantoran, bidang pendidikan, perhotelan, dan lainnya, HUAWEI eKit telah meluncurkan berbagai jenis produk inovatif dan solusi berbasiskan skenario. Lewat produk dan solusi terbaru ini, HUAWEI eKit mempermudah proses instalasi dan pemeliharaan. Di sisi lain, HUAWEI eKit juga berkolaborasi dengan berbagai mitra dalam program pemasaran dan peningkatan pengaruh merek, serta mendukung pembinaan kapabilitas mitra-mitra. Lewat kebijakan terpadu, insentif lengkap juga tersedia berdasarkan investasi dan kinerja mitra, market order control, serta mekanisme komunikasi jangka panjang. Maka, HUAWEI eKit telah membangun ekosistem mitra distribusi yang sehat dan saling menguntungkan.

Lebih dari 30 produk baru juga diluncurkan di acara ini, termasuk converged access switch GE & 2.5G seri S220S dan S310S untuk domain komunikasi data, flagship triple radio Wi-Fi 7 AP 673, IdeaHub Board 2 Pro untuk kolaborasi perkantoran pintar dan ruang kelas pintar (smart classroom), MiniFTTO large-capacity five-in-one optical gateway F1002-AC-H1, serta Wi-Fi 7 optical AP F700C-36-1GH. Sederet produk ini mendukung HUAWEI eKit mempertahankan daya saing di segmen UKM.

Demi memenuhi kebutuhan UKM, HUAWEI eKit juga telah memperbarui berbagai solusi berbasiskan skenario yang meliputi skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Misalnya, all-in-one wall plate AP, converged access switch GE & 2.5G, serta all-optical core switch yang memperbarui jaringan budget hotel dalam skala besar. Perangkat switch Wi-Fi 7 AP, 2.5GE serta core switch 10G yang dapat digunakan secara berbarengan untuk meningkatkan pita lebar perkantoran UKM. Produk five-in-one optical gateway berkapasitas besar dan Wi-Fi 7 optical AP juga bisa meningkatkan arsitektur jaringan pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Lewat solusi-solusi berbasiskan skenario ini, berbagai mitra mudah memperluas jangkauan bisnis, dan klien UKM pun memperoleh pilihan produk yang beraneka ragam.

HUAWEI eKit, mewujudkan pertumbuhan, digitalisasi demi kesuksesan. Informasi lebih lanjut: https://ekit.huawei.com/ekit/front/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en.

