HUAWEI eKit выпускает более 30 продуктов и модернизирует решения для дистрибьюции

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HUAWEI

Oct 19, 2024, 22:28 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 20 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки GITEX GLOBAL 2024 состоялся форум HUAWEI eKit Forum на тему «Вместе для роста, цифровизация для успеха». На форуме Huawei поделилась рядом поэтапных достижений, сделанных на основе стратегических инвестиций E2E от R&D, маркетинга, продаж, поставок, до услуг дистрибьюторского бизнеса, одного из ядров корпоративного бизнеса Huawei. Более 30 новых продуктов были выпущены вместе с несколькими модернизированными решениями на основе сценариев, чтобы повысить конкурентоспособность дистрибьюторского бизнеса Huawei и облегчить цифровую трансформацию малых и средних предприятий в разных отраслях.

В офисных, образовательных, гостиничных и других типичных сценариях компания HUAWEI eKit запустила множество инновационных продуктов и сценарных решений, а также обеспечила бесперебойную установку и обслуживание. Кроме того, HUAWEI eKit работает с партнерами над совместным маркетингом и улучшением влияния бренда, а также предоставляет точные возможности для развития возможностей партнеров. Кроме того, улучшая качество послепродажного обслуживания и эффективность поставок, HUAWEI eKit помогает партнерам лучше обслуживать конечных пользователей. И последнее, но не менее важное: благодаря единым политикам, всесторонним стимулам, основанным на инвестициях и производительности партнеров, контролю рыночных заказов и долгосрочным механизмам связи, компания HUAWEI eKit создала здоровую, беспроигрышную экосистему партнеров-дистрибьюторов.

На мероприятии было представлено более 30 новых продуктов, в том числе серии S220S и S310S GE и коммутаторы конвергентного доступа 2.5G для передачи данных, флагманский Wi-Fi 7 AP 673 с тройным радио, плата IdeaHub 2 Pro для интеллектуальной офисной совместной работы и интеллектуального класса, оптический шлюз MiniFTTO большой емкости пять в одном F1002-AC-H1 и оптический AP Wi-Fi 7 F700C-36-1GH. Эти продукты помогают HUAWEI EKIT поддерживать лидирующую конкурентоспособность на рынке малого и среднего бизнеса.

Для удовлетворения актуальных потребностей малого и среднего бизнеса компания HUAWEI eKit также модернизировала основанные на сценариях решения, охватывающие микро-, малые и средние сценарии. Например, универсальная настенная пластина AP, GE и коммутатор конвергентного доступа 2.5G и полностью оптический основной коммутатор используются для модернизации сети бюджетных отелей в больших масштабах. Точка доступа Wi-Fi 7, коммутатор 2.5GE и основной коммутатор 10G могут быть приняты вместе для повышения пропускной способности офиса малых и средних предприятий. Оптический шлюз большой емкости «пять в одном» и оптическая точка доступа Wi-Fi 7 могут использоваться для модернизации архитектуры образовательной сети начальной и средней школы. С помощью этих сценарных решений партнеры могут легко расширить свои границы бизнеса, а клиенты МСБ имеют более дифференцированный выбор. 

HUAWEI eKit, вместе для роста, цифровизация для успеха. Для получения дополнительной информации посетите: https://ekit.huawei.com/ekit/front/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en.

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