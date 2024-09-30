شركة Huawei تسدل الستار عن حل شبكة القيادة الذاتية الذكية Xinghe، مسرّعة التحولات الرقمية والذكية عبر الصناعات

شنغهاي, 29 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- نجحت جلسة "شبكة القيادة الذاتية الذكية Xinghe" التي أُقيمت في حدث HUAWEI CONNECT لعام 2024، في جمع أكثر من 100 ممثل من الشركات، وخبراء الصناعة، وشركاء القطاع. وخلال هذه الجلسة، قدمت Huawei أول حل L4 لشبكة القيادة الذاتية الذكية في الصناعة – شبكة القيادة الذاتية الذكية Xinghe، الأمر الذي مهد الطريق نحو تحقيق تحولات رقمية وذكية شاملة في مختلف القطاعات.

Releasing the Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network Solution

تشهد القطاعات الصناعية، مع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي AI إلى محطات حاسمة واقتراب التطبيقات التي تعتمد عليها من نقطة تحول مثيرة، تحولاً جذريًّا بفضل اعتمادها المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي AI، كما أن التقدم السريع في القدرات الحاسوبية أدى إلى التطبيق الواسع لنماذج التوائم الرقمية ونماذج اللغات البرمجية الكبيرة (LLMs)، وهو ما يدفع بالشبكات الذكية نحو مرحلة جديدة من التطور السريع. وأصبح دمج هذه التقنيات الحديثة في مجال الشبكات ضرورة حتمية لا مفر منها.

ولمواكبة هذه التطورات، أطلقت شركة Huawei حل شبكة القيادة الذاتية الذكية Xinghe المخصص للشركات. وفي هذا الصدد، أكد Wang Hui، رئيس قسم NCE في خط إنتاج اتصالات البيانات في شركة Huawei، أن حل شبكة القيادة الذاتية الذكية Xinghe المخصص للشركات يتميز بهيكل ثلاثي المستويات يتألف من عناصر شبكية ذكية (NEs)، وتوائم رقمية، وعقل ذكي. ويجمع الحل بين قدرات أساسية مثل النموذج الأساسي للاتصالات الذي يحتوي على 10 مليارات عنصر، وخوارزمية الخرائط السحابية التي تدعم المحاكاة، وهو ما يُمكِّن شبكة القيادة الذاتية L4 من التعرف على المخاطر بشكل ذاتي، وحل الأعطال تلقائيًّا، والتحقق من التغييرات دون الحاجة إلى تدخل بشري. يقدم هذا الحل خبيرًا في إدارة العمليات التشغيلية والصيانة O&M مدعومًا بالذكاء الاصطناعي AI، مصمَّمًا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعان المالي والتعليمي.

العناصر الشبكية الذكية NEs : تتميز العناصر الشبكية الذكية بقدرتها الفائقة على استشعار البيانات الشاملة، بما في ذلك الخدمات وحركة المرور والتطبيقات، في غضون أجزاء من الثانية، وهو ما يوفر تغذية راجعة آنية للشبكة ويعزز كفاءة معالجة بيانات أجهزة الشبكة الأساسية.

التوائم الرقمية: توفر الخريطة الرقمية تصورًا متعدد الأبعاد وفي الوقت الفعلي للشبكة، وهو ما يسمح بمحاكاتها عبر شبكة الإنترنت. وتقدم هذه التقنية حلاً خفيف الوزن لإدارة العمليات التشغيلية والصيانة ( O&M )، يسمح بالتجربة وارتكاب الأخطاء، وهو ما يُسرع من عمليات الابتكار في إدارة الشبكات.

العقل الذكي: يفسر العقل الذكي، باستخدام النموذج الأساسي للاتصالات، نوايا المستخدم بدقة من خلال اللغة الطبيعية، ويحوِّل متطلباته إلى حلول ذكية، ويقوم بتفعيل مجموعة متنوعة من الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي AI بناءً على السيناريوهات المطلوبة، مما يحقق ذكاءً شبكيًّا شاملاً من البداية إلى النهاية.

ومع استمرار تطور تقنيات نماذج الذكاء الاصطناعي AI وتعمق تطبيقاتها، تواصل Huawei التزامها بالبحث والتطوير المستمر، سعيًا لتحقيق قرارات ذكية أكثر دقةً وإدارة آلية أكثر كفاءةً عبر مختلف السيناريوهات. وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى مساعدة شبكات عملائها على التطور نحو المستوى الرابع L4 من الذكاء المتقدم.

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