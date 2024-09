Huawei dévoile Xinghe, la solution réseau de conduite autonome intelligente qui accélère les transformations numériques et intelligentes dans tous les secteurs d'activité

SHANGHAI, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du HUAWEI CONNECT 2024, la session « Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network » a réuni avec succès plus de 100 représentants d'entreprises, experts de l'industrie et partenaires. Au cours de cette session, Huawei a présenté la première solution de réseau de conduite autonome L4 de l'industrie - Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network, ouvrant la voie à des transformations numériques et intelligentes globales dans divers secteurs.

Releasing the Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network Solution

Alors que les technologies de l'IA atteignent des étapes critiques et que les applications de l'IA s'approchent d'un moment charnière, les industries adoptent de plus en plus de solutions d'IA. En outre, les progrès rapides de la puissance de calcul ont conduit à la mise en œuvre généralisée de jumeaux numériques et de divers grands modèles de langage (LLM), faisant entrer l'intelligence en réseau dans une nouvelle phase de développement rapide. L'intégration de ces nouvelles technologies dans le domaine des réseaux devient inévitable.

Pour répondre à ces avancées, Huawei a lancé la solution Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network pour les entreprises. Wang Hui, président de NCE Domain chez Huawei Data Communication Product Line, a souligné que la solution présente une architecture à trois niveaux comprenant des éléments de réseau intelligents, des jumeaux numériques et un cerveau intelligent. Il intègre des capacités fondamentales, notamment le modèle de base de télécommunication de corpus niveau 10B et les simulations alimentées par l'algorithme de la carte cloud, afin de créer un réseau de conduite autonome de niveau 4 capable d'identifier les risques, de résoudre les problèmes de manière autonome et de vérifier les changements de manière autonome. Cette solution propose un expert en O&M assisté par l'IA et conçu pour différents secteurs, notamment la finance et l'éducation.

Éléments de réseau intelligents : ces éléments de réseau peuvent détecter des données complètes, y compris les services, le trafic et les applications, en l'espace de quelques millisecondes, fournissant ainsi des données essentielles pour l'intelligence à l'échelle du réseau et améliorant de manière significative l'efficacité du traitement des dispositifs de réseau sous-jacents.

Jumeaux numériques : la carte numérique du réseau crée une visualisation multidimensionnelle et en temps réel du réseau, permettant des simulations en ligne. Il offre une solution légère d'exploitation et de maintenance (O&M) qui facilite les essais et erreurs, accélérant ainsi l'itération innovante des opérations de réseau.

Un cerveau intelligent : Utilisant le modèle de base des télécommunications, ce composant interprète avec précision les intentions de l'utilisateur en langage naturel, transforme les exigences de l'utilisateur et invoque dynamiquement divers agents d'intelligence artificielle basés sur des scénarios, ce qui permet d'obtenir une intelligence de réseau de bout en bout.

Alors que les technologies de modèles d'IA continuent d'évoluer et d'approfondir leurs applications, Huawei reste engagé dans la R&D continue, s'efforçant de prendre des décisions intelligentes plus précises et d'assurer une gestion automatisée efficace dans divers scénarios, pour finalement aider les réseaux des clients à progresser vers l'intelligence de haut niveau L4.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517493/image_5009699_30809477.jpg