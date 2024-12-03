شركة IEI تُطلق الكمبيوتر الطبي بالذكاء الاصطناعي HTB-230D-R680E لإحداث ثورة في التصوير الطبي مع دقة الذكاء الاصطناعي

مدينة تايبيه، 3 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة IEI Integration Corp. (مؤشر بورصة تايوان: 3022) بفخر عن إطلاق جهاز الكمبيوتر الطبي بالذكاء الاصطناعي HTB-230D-R680E، وهو حل متطور مصمم لإحداث ثورة في تشخيصات التصوير الطبي.

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مع تزايد الطلب على التصوير الطبي الدقيق والسريع، فإن أخصائيي الرعاية الصحية بحاجة إلى أدوات توفر الدقة والكفاءة على حد سواء. يلبّي جهاز HTB-230D-R680E هذه الحاجة بفضل قدراته المتقدمة في الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشاشة اللمس البديهية مقاس 10.1" بوصة بتقنية PCAP (السعة الكهربائية المتوقعة)، ما يقلّل بشكل كبير من وقت التشخيص ويعزز الدقة. جهاز HTB-230D-R680E مثالي لتسجيل العمليات الجراحية، والمساعدة في التشخيص الطبي، وتنفيذ استنتاجات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي.

قدرة الحوسبة المتقدمة في التشخيص الطبي

بفضل معالجات Intel® Core™ )انتل® كور™( i9/i7/i5 الجيل الثالث عشر، والذاكرة العشوائية DDR5 بسعة تصل إلى 128 جيجابت، فإن جهاز HTB-230D-R680E يدعم وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX Ampere، ما يوفر قوة حوسبة فائقة بالذكاء الاصطناعي. يتيح هذا الجهاز لمتخصصي الرعاية الصحية معالجة بيانات الصور الطبية بكفاءة، ما يساعد على اكتشاف الاختلالات الدقيقة التي قد تُفوَّت عادةً، ما يؤدي إلى تشخيصات أسرع وأكثر دقة.

قابلية انتشار وموثوقية من الدرجة الطبية

صُمم جهاز HTB-230D-R680E للتكيف مع التطبيقات الطبية المتنوعة. يدعم الجهاز منفذ التوصيلات السريع (PCIe) من النوع x16 واثنان من النوع x4، ما يتيح إضافة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وبطاقات تسجيل الفيديو، وبطاقات الشبكة بسلاسة.

لتلبية المتطلبات الصارمة في بيئات الرعاية الصحية، يدمج الجهاز مزود طاقة طبي بقدرة 700 واط من نوع ATX ونظام تهوية متقدم بثلاث مناطق، ما يضمن تشغيلًا مستقرًا خلال الأحمال التشغيلية الثقيلة.

شاشة لمس تفاعلية مقاس 10.1 بوصة بتقنية PCAP للحصول على تشخيص بديهي

الجهاز مدمج به شاشة LCD بحجم 10.1" بوصة ودقة 1920x1200 مع القدرة على الاستجابة لعشر نقاط لمس، حيث تقدم هذه الشاشة التفاعلية تصويرًا حيًا وتشغيلًا بديهيًا حتى مع ارتداء القفازات متعددة الطبقات، ما يبسط سير العمل ويعزز الكفاءة لمتخصصي الرعاية الصحية.

قال David Hung، مدير المنتجات في شركة IEI: "جهاز HTB-230D-R680E يضع معايير جديدة للكفاءة والدقة في التصوير الطبي. فمن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدعومة بتكامل قوي بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، يسرع الجهاز عملية التعرف على الصور والتحليلات المرضية، ما يضمن مساعدة أسرع وأكثر دقة في التشخيص."

اكتشف كيف يغير جهاز كمبيوتر HTB-230D-R680E التصوير الطبي. تفضل بزيارة: https://www.ieiworld.com/en/product/model.php?II=1055

نبذة عن شركة IEI:

شركة IEI Integration Corp. هي واحدة من أبرز مزودي الحوسبة الصناعية وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في العالم. وهي ملتزمة بتقديم تقنيات مبتكرة في أجهزة الكمبيوتر الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات الطبية، والاتصالات الشبكية، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وأكثر ترابطًا في مختلف الصناعات. ( www.ieiworld.com )

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Bhr4gV4HzLs

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2568260/image_5025592_8953033.jpg