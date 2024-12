IEI dévoile l'ordinateur d'IA médicale HTB-230D-R680E : Transformer l'imagerie médicale grâce à la précision de l'IA

TAIPEI, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (TAIEX:3022) est fière d'annoncer le lancement de l'ordinateur d'IA médicale HTB-230D-R680E, une solution de pointe conçue pour révolutionner le diagnostic d'imagerie médicale.

HTB-230D / 230 -R680E|Medical box PC |Medical AI computing image_5025592_8953033

Face à la demande croissante d'imagerie médicale précise et rapide, les professionnels de la santé ont besoin d'outils qui offrent à la fois précision et efficacité. Le HTB-230D-R680E répond à ce besoin grâce à des capacités informatiques d'IA avancées et à un écran tactile PCAP intuitif de 10,1 pouces, réduisant considérablement le temps de diagnostic tout en améliorant la précision. Le HTB-230D-R680E est idéal pour l'enregistrement chirurgical, l'aide au diagnostic médical et l'inférence IA en imagerie médicale.

Une puissance de calcul exceptionnelle pour le diagnostic médical

Doté de processeurs Intel® Core™ i9/i7/i5 de 13e génération et d'une mémoire DDR5 pouvant atteindre 128 Go, le HTB-230D-R680E prend en charge les GPU NVIDIA Quadro RTX Ampere, offrant une puissance de calcul exceptionnelle pour l'IA. Les professionnels de la santé traitent efficacement les données d'imagerie, détectant des anomalies subtiles qui passent souvent inaperçues, ce qui permet des diagnostics plus rapides et plus précis.

Évolutivité et fiabilité de qualité médicale

Le HTB-230D-R680E est conçu pour s'adapter à diverses applications médicales. Il offre un emplacement d'extension PCIe x16 et deux emplacements d'extension PCIe x4, ce qui permet l'intégration harmonieuse de GPU, de cartes d'acquisition vidéo et de cartes d'interface.

Pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements de soins de santé, il intègre une alimentation ATX de 700 W de qualité médicale et un système sophistiqué de flux d'air à trois zones, garantissant un fonctionnement stable en cas de charges de travail élevées.

Écran tactile interactif PCAP de 10,1" pour un diagnostic intuitif

Doté d'un écran LCD de 10,1 pouces (1920x1200) et d'une capacité tactile à 10 points, cet écran interactif offre une visualisation en temps réel et un fonctionnement intuitif avec des gants multicouches, ce qui simplifie les flux de travail et améliore l'efficacité des professionnels de la santé.

« Le HTB-230D-R680E redéfinit l'efficacité et la précision de l'imagerie médicale. En tirant parti de capacités d'IA avancées, associées à l'intégration robuste de CPU et de GPU, il accélère la reconnaissance d'images et l'analyse pathologique, garantissant ainsi une aide au diagnostic plus rapide et plus précise », a déclaré David Hung, responsable produit chez IEI.

Découvrez comment le HTB-230D-R680E transforme l'imagerie médicale. Visitez https://www.ieiworld.com/en/product/model.php?II=1055

À propos d'IEI :

IEI Integration Corp. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques et AIoT industrielles. Engagée à fournir des technologies innovantes dans les domaines des ordinateurs industriels, de l'informatique médicale et des communications réseau, la société ouvre la voie à un avenir plus intelligent et mieux connecté dans diverses industries. (www.ieiworld.com)

