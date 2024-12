IEI stellt den medizinischen KI-Computer HTB-230D-R680E vor: KI-gestützte Präzision für die medizinische Bildgebung

TAIPEI, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (TAIEX:3022) gibt die Markteinführung des medizinischen KI-Computers HTB-230D-R680E bekannt, einer hochmodernen Lösung, die die medizinische Bilddiagnostik revolutionieren soll.

Da die Nachfrage nach präziser und schneller medizinischer Bildgebung steigt, benötigen medizinische Fachkräfte Werkzeuge, die sowohl Genauigkeit als auch Effizienz bieten. Der HTB-230D-R680E erfüllt diese Anforderungen mit fortschrittlichen KI-Computing-Funktionen und einem intuitiven 10,1-Zoll-PCAP-Touchscreen, der die Diagnosezeit erheblich verkürzt und gleichzeitig die Präzision erhöht. Der HTB-230D-R680E ist ideal für chirurgische Aufnahmen, medizinische Diagnoseunterstützung und KI-Inferenz in der medizinischen Bildgebung.

Erweiterte Rechenleistung für die medizinische Diagnostik

Angetrieben von Intel® Core™ i9/i7/i5-Prozessoren der 13. Generation und bis zu 128 GB DDR5-Speicher unterstützt das HTB-230D-R680E NVIDIA Quadro RTX Ampere-Grafikprozessoren und bietet damit eine außergewöhnliche KI-Rechenleistung. Fachkräfte im Gesundheitswesen können Bildgebungsdaten effizient verarbeiten und so subtile Anomalien erkennen, die oft übersehen werden, um schnellere und genauere Diagnosen zu stellen.

Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit nach medizinischen Maßstäben

Der HTB-230D-R680E ist so konzipiert, dass er sich an verschiedene medizinische Anwendungen anpassen lässt. Er unterstützt einen PCIe x16-Erweiterungsteckplatz und zwei x4-Erweiterungssteckplätze, was die nahtlose Integration von GPUs, Videoaufnahmekarten und Schnittstellenkarten ermöglicht.

Um den strengen Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden, verfügt er über ein 700-W-ATX-Netzteil in medizinischer Qualität und ein ausgeklügeltes Drei-Zonen-Luftstromsystem, das einen stabilen Betrieb unter hoher Arbeitslast gewährleistet.

Interaktiver PCAP-Touchscreen mit 10,1 Zoll für intuitive Diagnostik

Dieses interaktive Display ist mit einem 10,1-Zoll-LCD (1920x1200) mit 10-Punkt-Touch-Fähigkeit ausgestattet und bietet Echtzeit-Visualisierung und intuitive Bedienung mit mehrschichtigen Handschuhen, was die Arbeitsabläufe vereinfacht und die Effizienz des medizinischen Personals verbessert.

„Der HTB-230D-R680E definiert Effizienz und Präzision in der medizinischen Bildgebung neu. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen, die durch die robuste CPU- und GPU-Integration unterstützt werden, beschleunigt er die Bilderkennung und die pathologische Analyse und sorgt so für eine schnellere und präzisere Diagnoseunterstützung", so David Hung, Produktmanager bei IEI.

Entdecken Sie, wie der HTB-230D-R680E die medizinische Bildgebung verändert. Besuchen Sie https://www.ieiworld.com/en/product/model.php?II=1055

Informationen zu IEI:

IEI Integration Corp. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Industrial-Computing- und AIoT-Lösungen. Mit seinem Engagement für die Bereitstellung innovativer Technologien in den Bereichen Industriecomputer, medizinische IT und Netzwerkkommunikation ebnet das Unternehmen den Weg für eine intelligentere, besser vernetzte Zukunft in verschiedenen Branchen. (www.ieiworld.com)

