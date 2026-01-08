شركة Infinix تُدشّن عصرًا تكنولوجيًا ممتعًا مع الاتصال الدائم عبر الأقمار الصناعية والتبريد الجاهز للألعاب في معرض CES 2026 Middle East - Arabic USA - English USA - English Infinix 08 يناير, 2026, 09:24 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال لاس فيغاس, 8 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعالية CES Showstoppers 2026، كشفت Infinix، العلامة التجاربة التقنية المدفوعة بالابتكار، عن مجموعة من الابتكارات الرائدة، مُعلنةً عن مرحلة جديدة في تطوّر تكنولوجيا الهواتف المحمولة تحت فلسفتها "تكنولوجيا ممتعة، بلا حدود". بدايةً من أوّل حل عالمي للاتصال عبر الأقمار الصناعية من Infinix إلى أوّل معمارية HydroFlow للتبريد بالسوائل في الصناعة وتقنية Active Visual Backplate للهواتف الذكية، فإن Infinix تضع بصمتها في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة من خلال كسر حدود الاتصال واستدامة الأداء والتعبير الشخصي، وتدخُل عصرًا جديدًا مُمتعًا من الابتكار في الهواتف المحمولة. Continue Reading

CES 26 ShowStoppers lnfinix Tech Release Infinix NOTE 60 Series Arriving with Satellite Calling and Messaging All-in-One Integration Heat Dissipation and Cooling Architecture Infinix's industry-first split controller with a massive pressure-sensitive touchpad and ultra-low-latency connectivity designed for boundless control Infinix Active Visual Backplate Technologies Infinix AI ModuVerse

الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع رفاهية التجْوال عبر الحدود

تقدّم Infinix تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتف ذكي مُخصّص للمستهلكين بأسلوب غير مسبوق، في خطوة كبيرة أخرى لدفع حدود مرونة الشبكة. مع تغطية متوقعة تصل إلى نحو ثُلثي سطح الأرض، توسّع Infinix نطاق الاتصال عبر الأقمار الصناعية بشكلٍ كبير مقارنةً بالحلول المتاحة حاليًا. من الناحية الفنية، يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية من Infinix سرعة نقل تبلغ 4 كيلوبت/ثانية، ما يُتيح مكالمات صوتية عالية الوضوح ثنائية الاتجاه وخدمة رسائل قصيرة بمستوى رائد في الصناعة. يعتمد هذا الحل فائق السهولة على نظام اتصال موحّد لا يتطلّب أي تسجيل إضافي، ويقوم بالتبديل بشكلٍ سلِس بين التجْوال عبر شبكات الهاتف المحمول والاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما يدعم النظام كلًا من "وضع مكبّر الصوت" و"الاتصال عبر سماعات البلوتوث"، ما يضمن التقاط الصوت بشكلٍ واضح حتى في الظروف العاصفة، ويحافظ على اتصال المستخدمين في المناطق النائية أو في مناطق انعدام الإشارة بشكلٍ غير متوقع.

ومع ترشيح سلسلة NOTE 60 لتكون أول طراز يقدّم هذا الحل، فإن Infinix تمضي بقوة نحو بناء شبكة متكاملة شاملة السيناريوهات فضائية - جوية - أرضية. من خلال إتاحة هذه التكنولوجيا الجديدة للجميع لربط كل شيء في كل مكان، تسعى Infinix إلى وضع أساسٍ للتقنيات فائقة الحداثة مثل شبكات الجيل السادس (6G)، والتجارب الغامرة مثل الواقع المُعزّز (AR) أو الذكاء الاصطناعي البيئي الفوري.

تقنية التبريد النشط تُعزّز أداء الألعاب بأسلوب ممتع

لقد عكف مهندسو Infinix على تطوير معمارية HydroFlow للتبريد بالسوائل، وهي واحدة من أحدث حلول التبريد السائل في عالم الهواتف الذكية. وفي صميم هذا الجهد تقبع أول تقنية مضخة واحدة تعتمد على السيراميك الكهرضغطي (Piezoelectric-Ceramic) المزدوج في الصناعة. من خلال استخدام التيار الكهربائي لإحداث تشوّه عالي التردد في السيراميك الكهرضغطي، يقوم النظام بدفع سائل مُفلور (fluorinated) بمعدل تدفّق مرتفع يصل إلى 6.5 مل/دقيقة — أي ضِعف سرعة أنظمة التبريد النشط بالسوائل التقليدية. لقد صُمّمت قنوات التبريد بالسوائل لتوفير تغطية بنسبة 100% لمصادر الحرارة الأساسية في اللوحة الأم؛ لدقة وكفاءة تبريد غير مسبوقين.

ولتعزيز قوة التبريد هذه أكثر، تقدّم Infinix أول تقنية مروحة كهرضغطية (Piezoelectric Fan) في العالم مُخصّصة للهواتف الذكية. فبدلًا من الشفرات التقليدية الضخمة، يعتمد النظام على صفيحة هزازة فائقة النحافة بسُمك 0.1 ملم — أي نصف سُمك شعرة الإنسان — تنبض 25,000 مرة في الثانية، مُولّدةً تيَّارًا هوائيًا عالي الضغط ومُضطربًا يوفّر كفاءة تبديد حراري أكثر بـ 10 أضعاف من الشفرات الدوّارة التقليدية. بفضل موثوقية بنيتها ذات الحالة الصلبة، تعمل هذه المروحة بصوت شبه صامت؛ لتجربة استخدام مريحة للمستخدم.

من خلال دمج معمارية HydroFlow للتبريد بالسوائل مع المروحة الكهرضغطية، تقدّم Infinix نظامًا متكاملًا شاملًا يجمع بين التبريد بالسوائل والتبريد الهوائي النشط؛ لتوفير أداء أكثر استقرارًا، وإحساسًا أبرد عند اللمس. بالنظر إلى المستقبل، تواصل Infinix استكشاف حلول التبريد من الجيل التالي، بما في ذلك حل التبريد بغمْر كامل الحجرة (Full-Chamber Immersive Cooling)، حيث يلامس السائل المكوّنات الأساسية مباشرةً لتبديد الحرارة بسرعة، في تأكيد واضح على طموحها لدفع تقنيات التبريد أبعد من ذلك لتحقيق أداء فائق.

لتمكين المستخدمين من الاستفادة الكاملة من مزايا الأداء العالي والتبريد القوي، تسلّط Infinix الضوء أيضًا على أول وحدة تحكّم مقسومة في الصناعة، مزوّدة بلوحة لمس كبيرة حسّاسة للضغط، توفّر تجربة بزمن استجابة فائق الانخفاض وتحكّمًا بلا حدود. كما كشفت Infinix عن أزرار إطلاق مغناطيسية لاسلكية مزوّدة بمفاتيح صغيرة بنفس إحساس الماوس. إن هذه المجموعة الرائدة من المُلحقات تحوّل الجهاز إلى منصّة ألعاب غامرة متعددة الاستخدامات، تُتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من الأداء العالي والمستقر الذي يوفّره نظام التبريد المتقدم، لتحقيق أفضلية على المنافسين.

تقنية Active Visual Backplate تحوّل الألوان إلى وسيلة للتعبير

تدخل Infinix أيضًا عصرًا جديدًا ومثيرًا من التخصيص والتعبير عبر تقنية Active Visual Backplate التي تضيف طابعًا "حيًا" للأجهزة دون استهلاك إضافي للطاقة. فمن خلال هياكل بصرية مجهرية دقيقة — مثل Color-Changing Louvre (هيكل من الشرائح متغيّرة اللون)، وHigh-Frame-Rate Continuous Dynamic Grating (شبكة الحيود الديناميكية المستمرة بمعدل إطارات عالي)، وNaked-Eye 3D Film (الغشاء ثلاثي الأبعاد المرئي بالعين المجردة) — يتم التلاعب بالضوء المنعكس دومًا ليشكّل تصميمًا للوحة الخلفية يتغيّر حسب زاوية الرؤية والبيئات المحيطة. بمجرد تدوير الهاتف، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألوان المتدفقة، أو الرسوم المتحركة المتواصلة والحيوية، أو صور ثلاثية الأبعاد مُجسّمة وآسرة على الغطاء الخلفي.

ولتعزيز التفاعل أكثر، اعتمدت Infinix مواد ذكية مبتكرة، من بينها Bistable Thermo-Chromatic Ink (حبر ثنائي الاستقرار متغيّر اللون بالحرارة) وStarry Photochromic Leather (جلد متغيّر اللون بالضوء مليء بالنجوم)؛ لتتغيّر الأنماط والألوان على الدوام مع تغيّر درجة الحرارة والإضاءة المحيطة.

تقع هذه المؤثرات البصرية الديناميكية فوق بنية Monolithic Cold-carved Polymer المتقدمة (بوليمر متكامل كوحدة واحدة ومنحوت على البارد) التي تدمج وحدة الكاميرا بسلاسة داخل اللوحة الخلفية؛ لمظهر أكثر رقيًا وملمسٍ أكثر نعومة. إن الجمع بين تغيّر الألوان المعتمد على زاوية الرؤية، والصور ثلاثية الأبعاد الطافية، والرسوم المتحركة متعددة الإطارات، والتفاعل الحساس للحرارة، والجلد متغيّر اللون، يضفي شخصية نابضة بالحياة على منتجات Infinix، إلى جانب التصاميم الآسرة من النظرة الأولى والتفرُّد الاستثنائي عند التأمل عن قرب.

المنظومة المعيارية للذكاء الاصطناعي تمتد من العمل واللعب إلى الإبداع بلا حدود

تقدّم Infinix أيضًا نظام AI ModuVerse، مُسلّطةً الضوء على خمسة ملحقات Modu قوية. ومن خلال دمج العتاد المُتقدّم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتصل هذه الوحدات بهواتف Infinix عبر واجهة مغناطيسية مُوحّدة لتوسيع الإمكانات الوظيفية، وتمكين التخصيص حسب السيناريوهات، وتعزيز الأداء في مجالات محددة. يشمل نظام AI ModuVerse ما يلي: أداة Mic Modu لخفض الضوضاء بشكلٍ احترافي؛ وأداة SportsCam Modu المُحسنة لمقاومة الاهتزاز والمُثبتة مغناطيسيًا؛ وأداة Meeting Modu التي تدمج الترجمة وتوليد الملاحظات؛ وأداة StackPower Modu التي تدعم توسيع الطاقة عند الطلب؛ وأداة VlogCam Modu المخصّصة لتتبّع الأهداف بالذكاء الاصطناعي والتحكّم بالإيماءات.

مع استعراض هذه التقنيات الرائدة في معرض CES 2026، تؤكّد Infinix من جديد التزامها بتجاوز حدود الابتكار في الهواتف المحمولة. ومن خلال دمج الاتصال المتقدّم عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة التبريد الرائدة، وعناصر التصميم المُخصّصة، ومنظومة الذكاء الاصطناعي المعيارية، تسهم Infinix بفاعلية في رسم مستقبل تقدّم فيه التكنولوجيا متعة بلا حدود، وتُمكّن الإبداع، وتربط العالم دون قيود.

نبذة عن شركة Infinix

تأسست Infinix في عام 2013، وهي علامة تجارية مدفوعة بالابتكار مُكرسة لتقديم أحدث التقنيات، والتصاميم الجريئة، والأداء المتميّز. توفر العلامة التجارية تجارب استخدام ذكية وممتعة للهواتف المحمولة تُحسّن الحياة اليومية. إلى جانب الهواتف الذكية، وسّعت Infinix محفظة منتجاتها لتشمل سماعات الأذن الستريو اللاسلكية بالكامل (TWS)، والساعات الذكية، وأجهزة اللابتوب، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية، وغيرها — لبناء مُنظومة شاملة من الأجهزة الذكية. تتوافر منتجات Infinix حاليًا في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: http://www.infinixmobility.com/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854995/CES_26_ShowStoppers_lnfinix_Tech_Release.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854996/Infinix_NOTE_60_Ultra_Arriving_Satellite_Calling_Messaging.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854997/All_in_One_Integration_Heat_Dissipation_Cooling_Architecture.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854998/Infinix_s_industry_first_split_controller_a_massive_pressure_sensitive_touchpad_ultra_low_latency_co.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854999/Infinix_Active_Visual_Backplate_Technologies.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2855000/Infinix_AI_ModuVerse.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2316423/Infinix_Logo.jpg