شركة Infinix تُطلق سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition الجديد كليًا بالشراكة مع مجموعة BMW Designworks في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أسدلت شركة Infinix، العلامة التجارية الرائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية الموجهة للشباب، الستار عن سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition، وهي سلسلة تمت صياغتها بالشراكة مع مجموعة BMW Designworks . لتصميم لون الغلاف الخلفي للهاتف والمادة والتشطيب (CMF) ويُجسد هذا الإصدار الخاص روح السرعة والإرث الأسطوري للشركتين من خلال تصميمه الخلفي الفريد وواجهة المستخدم المخصصة UI. وقد صُمم هذا الإصدار خصيصًا لعشاق التكنولوجيا من الشباب، فهو يقدم أداءً مشبع بالطاقة يعزز شغفهم بعالم السرعة. كما يعتبر هذا التعاون الثاني بين الشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا، ليجسد التزامهما بتخطي الحدود واحتضان روح السرعة المُتقدة.

Infinix NOTE 40 Series Racing Edition Wings of Speed design

"يُعد تعاوننا المستمر مع مجموعة BMW Designworks قوة دافعة لتجاوز حدود تصميم الهواتف المحمولة وإعادة تعريف مفهوم التميز. فالسرعة ليست مجرد رقم، بل هي أسلوب حياة. ويجسد إصدار Racing Edition من السلسلة هذه الروح من خلال تصميم مستوحى من السرعة، وتراث أسطوري، وأحدث التقنيات، وذلك لتقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم". - Lake Hu، مدير التسويق لدى شركة Infinix.

"يُجسد إصدار Racing Edition الشغف المشترك الذي تُكنه شركتي Infinix وDesignworks للأداء العالي ويعكس التزامنا بتخطي الحدود واحتضان روح السرعة المُتقدة. ففي BMW Designworks، يعتبر تصميم الأداء العالي جوهر خبراتنا. لقد منحتنا سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition الفرصة لتطوير مفاهيم السرعة والأناقة في التصميم من خلال أشكال مبتكرة وحرفية ديناميكية". - Cece Chen ، كبير المصممين لدى شركة BMW Designworks.

هواتف مستوحاة من سيارات السباق

تأتي سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition بتصميم Wings of Speed الحصري والذي يُضفي على الهاتف مستوى غني من التفاصيل. بفضل تقنية النقل المتطور بالأشعة فوق البنفسجية UV، يظهر الهاتف بخطوط انسيابية أنيقة تتدفق عبر الجهاز، لتشكل حوافًا دقيقة تعمل على تحسين التماسك وتتفاعل مع الضوء لإنتاج ظلال لطيفة.

وتمنح مواد التصنيع المركبة الفاخرة الهاتف لمسة نهائية لامعة مع الحفاظ على خفة وزنه. كما تزيد اللمسة الفضية المعدنية اللامعة من الشعور بالخفة. ويتميز الإصدار برموز سباق ثلاثية الألوان مميزة على الإطار بجوار عدسة الكاميرا، لتُضفي لمسة ديناميكية من الألوان. كما يرتقي إصدار Racing Edition بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد من خلال خلفيات وشاشة رئيسية حصرية مستوحاة من حيوية حلبة السباق. تتحد الخطوط الديناميكية ورموز السباق والزخارف ثلاثية الألوان معًا لتجسد السرعة الفائقة التي تضاهي ومضات حلبة السباق.

تحفة هندسية توفر السرعة وقوة الأداء والموثوقية

تتوفر سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition ، بما في ذلك Note 40 Pro+ 5G وNote 40 Pro 5G و وNote 40 5G و . ولتعزيز عنصر السرعة، تتميز السلسلة بتقنية All-Round FastCharge 2.0 التي تعمل بمعالج Cheetah X1. تتيح هذه التقنية شحنًا سريعًا متعدد السرعات بقوة تصل إلى 100وات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 20 وات MagCharge، إلى جانب أنماط شحن متنوعة لإبقاء المستخدمين على اتصال دائمًا. يوفر هاتف Infinix تجربة شحن مغناطيسية مريحة بفضل تقنية Infinix MagKit والتي تتضمن جراب MagCase ولوحة شحن MagPad وبنك طاقة MagPower.

كما تتميز السلسلة بشاشة AMOLED ثلاثية الأبعاد 3D منحنية نابضة بالحياة بمعدل تحديث 120 هرتز ونظام كاميرا قوي للغاية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، مما يوفر تجربة تصوير ومشاهدة مذهلة. وتعزز الإضاءة النشطة Active Halo AI وصوت JBL من تجربة المستخدم بشكل أكبر.

التوفر والأسعار

ستصبح سلسلة هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition متاحة في السوق العالمية ابتداءً من يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024. تأتي جميع الموديلات مزودة بنظام تشغيل Infinix XOS 14 (بناءً على Android 14)، وستحصل على تحديثات حتى نظام التشغيل Android 16، إلى جانب 3 سنوات من تحديثات الأمان المهمة.

تبدأ أسعار هواتف NOTE 40 من إصدار Racing Edition والتي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5 G من 849 ريال سعودي

تبدأ أسعار هواتف NOTE 40 Pro من إصدار Racing Edition والتي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5 G من 999 ريال سعودي

تبدأ أسعار هواتف NOTE 40 Pro+5G من إصدار Racing Edition من 1299 ريال سعودي.

نبذة عن شركة Infinix:

تأسست شركة Infinix في عام 2013، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية الموجهة للشباب. تتواجد Infinix في أكثر من 70 دولة، وتشتهر بتقديم أحدث التقنيات مع تصميمات أنيقة وأداء مميز. وتشمل تشكيلة منتجات شركاتنا الهواتف الذكية وسماعات TWS والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الذكية TVs. شهد عام 2023 تحقيق شركة Infinix لإنجازات مميزة، حيث تم إدراجها ضمن تقرير أفضل 50 علامة تجارية صينية رائدة في العالم الصادر عن Kantar وGoogle، كما جائت الشركة في المرتبة السادسة في قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم لعام 2024 ضمن قطاع منطقة آسيا والمحيط الهادئ. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.infinixmobility.com/

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