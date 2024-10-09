شركة Innodisk تطلق حل InnoPPE للتعرف على معدات الحماية الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة في مكان العمل

مدينة تايبيه، 9 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة Innodisk، وهي مزود حلول عالمي رائد باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم حلًا مبتكرًا قائم على الذكاء الاصطناعي هو حل InnoPPE للتعرف على معدات الحماية الشخصية لتحسين السلامة والامتثال في البيئات الصناعية عالية المخاطر. يضمن هذا الحل القائم على الذكاء الاصطناعي التعرف في الوقت الفعلي على معدات الحماية الشخصية (PPE)، بما في ذلك خوذات الأمان والقفازات، ويتكامل بسلاسة مع أنظمة المراقبة الحالية.

مع تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة والصحة والسلامة (EHS)،فإن معايير معدات الحماية الشخصية عالية الصرامة تفرض على الشركات اعتماد أنظمة مراقبة أكثر فعالية. حيث تؤكد اللوائح مثل ISO 45001 والتوجيه رقم 89/656/EEC على الحاجة إلى ممارسات سلامة أفضل. في صناعات مثل التصنيع واستخراج الطاقة، يُعد حل InnoPPE حيويًا؛ حيث يضمن ارتداء العمال باستمرار لمعدات الحماية المطلوبة.

يقوم الحل بمعالجة أربعة أو أكثر من بثوث الفيديو بكفاءة في آنٍ واحد، ويحدد انتهاكات معدات الحماية الشخصية (PPE) ويخطر الإدارة على الفور بمعلومات مفصلة للتصرف فورًا. وتساعد هذه الملاحظات في الوقت الفعلي على تقليل مخاطر السلامة دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.

إن حل InnoPPE قابلة للتخصيص للغاية، ويدعم كلاً من منصات AMD Xilinx FPGA وIntel x86 للحصول على أداء مثالي، وتقليل وقت التأخير، وخفض استهلاك الطاقة. كما أنه يتكامل بسهولة مع أنظمة كاميرات الويب (IP) الحالية، ما يقلل من تكاليف المعدات الإضافية، كما يمكن لجهاز ذكاء اصطناعي موصول بجهاز واحد معالجة عدة بثوث من كاميرات عالية الدقة 1080p (Full HD)، ما يتيح استخدامه على نطاق واسع عبر شتى الظروف الصناعية فهو فعال من حيث التكلفة.

بناءً على القيمة الأساسية التي تتبناها Innodiskوهي "الخدمة المطلقة"، فإن حل InnoPPE يتفرد عن غيره من خلال تقديم نموذج شراء يجمع بين الأجهزة المادية والبرمجيات في حزمة واحدة. ما يقلل من تعقيدات التعامل مع البائعين بشكل منفصل أو دفع رسوم اشتراك متكررة. تقدم Innodisk حلًا متكاملًا تمامًا مع نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص ومصممة لبيئات محددة. كما يتم تطوير هذه النماذج بسرعة، ما يضمن الدقة العالية والمرونة، إلى جانب الدعم في الوقت الفعلي، لذا فهو حل سلامة شامل وفعال للبيئات الصناعية.

إلى جانب ذلك، تتيح الواجهة سهلة الاستخدام إدارة الكاميرات بسلاسة، والبث في الوقت الفعلي، والوصول السريع إلى سجلات انتهاكات السلامة. من خلال تعاونها مع شبكة Optix الشهيرة، تقدم InnoPPE تجربة سهلة الاستخدام ترفع معايير السلامة عبر الصناعات عالية المخاطر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.innodisk.com/en/index

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