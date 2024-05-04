شركة Innodisk تقدم حل iCAP Air: لتعزيز إدارة جودة الهواء من خلال اتخاذ القرارات المستقلة

تايبيه، 4 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- شركة Innodisk، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي، خطت خطوة محورية إلى الأمام في مجال الاستدامة البيئية بإطلاق أحدث ابتكاراتها، حل إدارة جودة الهواء "iCAP Air". يُمكّن هذا الحل الشركات على مستوى العالم من تحسين جودة الهواء والاستدامة وصحة الإنسان. كما يمكن للشركات، من خلاله، الاستفادة من تقرير شهري عن جودة الهواء يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي AI، وهو الأمر الذي يوفر رؤى قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

Innodisk introduces iCAP Air advancing air quality management through autonomous decision-making

استعانت شركة Innodisk بخبراتها الواسعة في مجال الحوسبة الطرفية وتكامل البرامج والأجهزة، وكذلك استفادت من خبرات شركة Sysinno التابعة لها في مجال رصد جودة الهواء من أجل تطوير حل إدارة جودة الهواء "iCAP Air". يعتمد هذا الحل على تكامل أحدث التقنيات، بما في ذلك جهاز استشعار جودة الهواء المبتكر "iAeris7" من شركة Sysinno، لضمان دقة قياس درجة الحرارة، والرطوبة، والجسيمات الدقيقة المعلقة التي لا ترى بالعين المجردة (PM2.5)، والجسيمات المعلقة (PM10)، وثاني أكسيد الكربون (CO2) والفورمالديهايد، والمركبات العضوية المتطايرة الكلية (TVOC). يمكن أيضًا تخصيص الحل سالف الذكر لاكتشاف عوامل أخرى تؤثر على جودة الهواء مثل ثاني أكسيد النيتروجين NO2 وثاني أكسيد الكبريت SO2 وأول أكسيد الكربون CO وغاز الأمونيا NH3. في الوقت نفسه، يتميز جهاز iAeris7 بموثوقيته وتقنيته الحاصلة على براءة اختراع والعديد من الشهادات الدولية المرموقة مثل شهادات SGS وFCC/CE/RoHS/NCC/BSMI.

يتضمن الحل أيضًا خادم iCAP Air Server""، المصمم لإدارة عمليات نشر واسعة النطاق والبيانات الواردة مما يصل إلى 100 جهاز استشعار لجودة الهواء، مما يضمن تكاملاً سلسًا وكفاءة في التشغيل حتى في البيئات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر iCAP Air منصة سهلة الاستخدام لإدارة جودة الهواء، مما يتيح للمؤسسات مراقبة جودة الهواء في الوقت الفعلي عبر تطبيق الهاتف المحمول أو المتصفح، وتلقي التنبيهات الآلية ذات الصلة، وتحسين أنظمة تنقية الهواء أو تهوية العادم.

يعمل iCAP Air كحل شامل يُبسط إدارة جودة الهواء للمستخدمين. ويستهدف، بشكل خاص، المواقع المتوسطة إلى الكبيرة في الحجم أو الأماكن المغلقة المكتظة بالسكان، مثل المنشآت الطبية، ومرافق التصنيع الذكية، ومحطات النقل العام، ومرافق وقوف السيارات الداخلية، والمتاجر الكبرى. يمثل حل إدارة جودة الهواء "iCAP Air" من Innodisk علامة فارقة لجميع الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نوعية الهواء والمجتمع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2404226/Press_Photo_iCAP_Air_Overview.jpg