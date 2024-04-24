شركة Innodisk تكشف عن دارة متكاملة محسنة MIPI رائدة تتناسب مع حلول الاتصال من النوع Type-C لتطبيقات رؤية الذكاء الاصطناعي المعزز

تايبيه، 24 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Innodisk المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي العالمي الرائدة، عن إطلاق أول دارة متكاملة محسنة MIPI في صناعتها تعمل على حل اتصال من النوع C. تتجاوز هذه التكنولوجيا الحصرية قيود طول كابلات MIPI التقليدية، مما يسمح بوضع وحدات الكاميرا المدمجة في مكان بعيد عن النظام، مما يوسع إمكانيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرئي، ولا سيما في التصنيع الذكي والمدن الذكية، مما يتيح تكامل سلس لأنظمة الرؤية عالية الجودة في هذه البيئات المتطورة.

Innodisk Unveils Groundbreaking MIPI over Type-C Solution for Enhanced AI Vision Applications

تؤكد الشعبية المتزايدة للتطبيقات الصناعية القائمة على الرؤية الحاجة الملحة إلى حلول موثوقة وعالية الجودة للكاميرا. ومع تحول رؤية الكمبيوتر إلى عنصر أساسي في تطوير الذكاء الاصطناعي، يستمر الطلب على الكاميرات الصناعية في الارتفاع، وقد أدركت Innodisk هذه الحاجة، لذا قامت بتطوير دارة متكاملة محسنة MIPI تتناسب مع حلول الاتصال من النوع C لمعالجة التحديات التي يواجهها مدمجو ومطورو أنظمة الرؤية.

تزيد حلول دارات MIPI من Innodisk عبر تقنية الاتصال من النوع C مسافة الاتصال إلى 2 متر أو أكثر، متجاوزةً الحد الأقصى السابق لطول الكابل 30 سم مع الحفاظ على الأداء العالي. يتيح التحويل السلس إلى واجهة USB من النوع C مخصصة من خلال لوحة محول مصممة خصيصًا ويوفر فعالية في التكلفة مقارنة بحلول SerDes، وبالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الحل عمليات نشر ناجحة على منصات NVIDIA Jetson وIntel x86 وARM، حيث تستثمر Innodisk بنشاط في البحث والتطوير لضمان التوافق المستمر عبر مختلف المنصات، مما يؤدي إلى تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة للعملاء.

يتم استخدام حلول وحدات الكاميرا للدارات المتكاملة المحسنة MIPI االمتوافقة مع الاتصال من النوع C من Innodisk على نطاق واسع في مختلف التطبيقات الذكية، لتُحدث ثورة في صناعات مثل التصنيع الذكي، حيث تستفيد AMRs وforklifts من التصوير عالي الجودة والوصول الموسع. وبالمثل، فإن تطبيقات التنقل المشترك مثل الدراجات المشتركة تستفيد من هذه الوحدات لتحسين السلامة والكفاءة. ومن خلال تقديم مزيج من عرض النطاق الترددي العالي وطول المدى، يزيل حل Innodisk قيود طول الكابلات، مما يفتح الكثير من الاحتمالات الجديدة للتطبيقات الذكية.

يمثل حل MIPI من Innodisk المتوافق مع اتصال من النوع C قفزة كبيرة إلى الأمام، بفضل تنوع محفظة وحدات كاميرا MIPI وتكامل المنصة السلس. ويشمل ذلك التوافق مع NVIDIA Jetson وIntel من الجيل 12 و13 ومعالج Core Ultra وAMD Xilinx وNXP. تتعاون Innodisk بشكل وثيق مع مصنعي قطع الاتصال بين العمليات IPC، وتمتلك قدرات التكامل المهنية لتقديم دعم وخدمات شاملة للعملاء، كشريك كاميرا MIPI الوحيد المعتمد من Intel في تايوان. تستعد دارات المتكاملة المحسنة MIPI االمتوافقة مع الاتصال من النوع C لإعادة تعريف مستقبل تكنولوجيا الرؤية، حيث توفر الأداء والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف.

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