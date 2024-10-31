شركة Innodisk تُسدل الستار عن سلسلة وحدات DDR5 6400 DRAM بسعة تخزينية 64 جيجابايت لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي التوليدي

Innodisk announces its DDR5 6400 DRAM series, featuring the industry’s largest 64GB single-module capacity. This 6400 series is purpose-built for data-intensive applications in AI, telehealth, and edge computing, where high performance at the edge is crucial.

تايبيه، 31 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Innodisk، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي AI، عن إطلاق سلسلة وحدات DDR5 6400 DRAM، والتي تتميز بأكبر سعة تخزينية لوحدة ذاكرة في الصناعة تبلغ 64 جيجابايت. وقد صُممت سلسلة وحدات DDR5 6400 الجديدة خصيصًا لتلبية احتياجات التطبيقات التي تعتمد على معالجة كميات هائلة من البيانات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي AI، والرعاية الصحية عن بُعد، والحوسبة الطرفية، حيث تُعد الكفاءة العالية من حيث الأداء في مجال الحوسبة الطرفية أمرًا بالغ الأهمية. تتوفر السلسلة في أشكال متعددة على غرار وحدات تخزين CUDIMM ، وكذلك CSODIMM ، وRDIMM، الأمر الذي يضمن تقديم سرعة فائقة واستقرارًا عاليًا وسعة تخزين كبيرة تلبي متطلبات التطبيقات الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة.

توفر سلسلة وحدات DDR5 6400 معدل نقل بيانات يبلغ 6400 نقلة في الثانية MT/s، مما يُشكل زيادة بنسبة 14% في السرعة مقارنة بوحدات التخزين من الأجيال السابقة، بالإضافة إلى مضاعفة سعة التخزين القصوى لتصل إلى 64 جيجابايت. بفضل هذه التحسينات، أصبحت هذه السلسلة الخيار الأمثل للعديد من التطبيقات التي تتطلب معالجة بيانات سريعة وموثوقة في الوقت الفعلي على غرار النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي AI التوليدي، والمركبات ذاتية القيادة، والواقع المختلط.

تتبني سلسلة وحدات DDR5 6400 من شركة Innodisk تقنيات متقدمة لضمان أداء مستقر وغير منقطع، بما في ذلك:

محرك ساعة العميل ( CKD ): يعمل على تحسين سلامة الإشارة من خلال تخزين إشارات الساعة بشكل مؤقت، مما يساعد في بقاء الإشارات مستقرة وضمان الدقة أثناء نقل البيانات عالية التردد.

مثبط الجهد العابر ( TVS ): يوفر حماية قوية ضد تقلبات الجهد، مما يحافظ على سلامة المكونات الحساسة.

حماية الدائرة الكهربائية باستخدام الفيوز الكهربائي ( RDIMM ): مصممة لقطع التيار في حالة ارتفاع الجهد، مما يحمي المكونات من التلف في أنظمة الخوادم ذات متطلبات الجهد العالي.

نطاق واسع لدرجات الحرارة الصناعية: صُممت هذه السلسلة للعمل في درجات حرارة تتراوح بين 0 ° م إلى 95 ° م ( Tc )، وستدعم قريبًا نطاقًا يمتد بين -40 ° م إلى 95 ° م ( Tc )، مما يجعلها مثالية للبيئات الصناعية ذات الظروف المناخية القاسية.

حماية من التلوث بالكبريت : يتم طلاء المكونات بطلاء الذهب بسمك 30 ميكرون لحمايتها من التآكل بالكبريت، مما يضمن متانة طويلة الأمد.

تتميز سلسلة وحدات DDR5 6400 من شركة Innodisk بالتوافق الكامل مع أحدث أجهزة المعالجة من Intel وAMD، وتأتي بمجموعة واسعة من الخيارات، مثل CUDIMM وCSODIMM وECC CUDIMM وECC CSODIMM وRDIMM، وبسعات تخزينية تتراوح بين 8 جيجابايت إلى 64 جيجابايت، مما يمنح المستخدمين تشكيلات مرنة لتناسب مختلف حالات الاستخدام.

بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI القائمة على السحابة، تُعد وحدات DDR5 6400 مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي AI من الجيل التالي في مجال الحوسبة الطرفية، حيث تعد الاستجابة في الوقت الفعلي والأمان المعزز من الأمور بالغة الأهمية في هذا المجال. على سبيل المثال، يمكن للمصانع الذكية الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لإدارة بيانات الإنتاج المعقدة في الوقت الفعلي، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات بشكل سريع. أما في مجال الرعاية الصحية عن بُعد، يتيح التصوير ثلاثي الأبعاد 3D عالي الدقة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي إجراء عمليات جراحية دقيقة عن بُعد. ومن جانبها، تؤكد شركة Innodisk، من خلال إطلاق سلسلة وحدات DDR5 6400، التزامها الكامل بتقديم حلول مبتكرة في مجال الذاكرات ووحدات تخزين المعلومات تدفع عجلة التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي AI، والرعاية الصحية عن بُعد، والأتمتة الصناعية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.innodisk.com/en/index

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2544227/for_Newswire__Press_Photo_Innodisk_DDR5_6400_64GB_DRAM_Module.jpg