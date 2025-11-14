شركة JETOUR تصل إلى مليوني سيارة مُباعة في 7 سنوات، وتفتتح عصرًا جديدًا للتنقل الهجين العالمي على الطرق الوعرة

ووهو، الصين، 14 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- حققت شركة JETOUR Auto إنجازًا كبيرًا، بتجاوز مبيعاتها التراكمية حاجز المليوني سيارة منذ إطلاقها في عام 2018. هذا الإنجاز اللافت، الذي بُني على مدار سبع سنوات من النمو المستمر، يعكس قوة الاعتراف السوقي وثقة المستخدمين في منتجات JETOUR وإستراتيجية علامتها التجارية.

بدأت رحلة JETOUR مع إطلاق أول طراز لها، وهو X70 ، في أغسطس 2018. وقد اكتسب هذا الطرازُ بسرعةٍ زخمًا، حيث تجاوزت مبيعاته الشهرية 10,000 سيارة بنهاية ذلك العام. بحلول فبراير 2020، خرجت السيارة رقم 200,000 من خط الإنتاج؛ وفي أغسطس 2021، تجاوزت المبيعات التراكمية 400,000 وحدة؛ وبحلول نوفمبر 2022، احتفلت العلامة التجارية بسيارتها رقم 600,000، مُحققة مبيعات سنوية بلغت 180,000 وحدة. في يناير 2024، تجاوزت المبيعات التراكمية حاجز مليون سيارة، مع تسليمات سنوية وصلت إلى 568,000 وحدة. والآن، في أكتوبر 2025، تحتفل JETOUR بإنجاز تاريخي آخر — مليونا سيارة مُباعة في سبع سنوات فقط.

التزامًا بإستراتيجيتها "+ Travel "، قامت JETOUR بتأسيس عملياتها في 91 دولة ومنطقة، مع شبكة تضم أكثر من 2,000 نقطة بيع وخدمة. تواصل العلامة التجارية تصدّر حصص السوق ورضا العملاء في عدة مناطق. في الصين، تحتل JETOUR المرتبة رقم 1 في فئة سيارات SUV الخفيفة للطرق الوعرة. وفي الشرق الأوسط — بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر — تأتي ضمن أعلى ثلاثة مراكز إجمالًا، والمرتبة رقم 1 بين العلامات التجارية الصينية. وفي الإكوادور وبيرو وبنما، تحتل JETOUR موقعًا ضمن أفضل ثلاث علامات صينية في فئة سيارات SUV ، بينما في جنوب أفريقيا، وبعد عام واحد فقط من دخولها السوق، وصلت إلى المرتبة الرابعة بين العلامات الصينية في فئة الـ SUV .

في ظل رؤيتها "+ Travel "، طوّرت JETOUR مجموعة منتجات متنوعة تمتد من السفر العائلي إلى المغامرات على مختلف التضاريس. سيتم الكشف العالمي عن أول طراز فاخر رائد للشركة، وهو G700 المخصص للسوق الصينية، في نوفمبر هذا العام في الشرق الأوسط، ليقدم مستوى جديدًا من الفخامة الهجينة على الطرق الوعرة للمستهلكين حول العالم.

وبجانب المنتجات، بنَت JETOUR منظومة شاملة "لأسلوب حياة + Travel " تربط كل مراحل تجربة المستخدم. وتضم أكثر من 10,000 عنصر من مستلزمات السفر، وأكثر من 3,000 محطة خدمة، و176 مخيمًا فاخرًا، و360 شريكًا عالميًا عبر مجالات مثل الصحة، والتخصيص، والتجارب الخارجية، والمزايا. هذه المنظومة تجعل شركة JETOUR أكثر من مجرد شركة لتصنيع السيارات، بل مزودًا متكاملًا لحلول السفر.

من المنتجات إلى أسلوب الحياة، ومن الوظيفة إلى مشاعر المستخدمين، تواصل JETOUR التطور على جميع الجبهات — واضعةً معيارًا جديدًا للتنقل العالمي الفاخر الهجين على الطرق الوعرة.