شركة Kohler تجلب ريادة في التصميم والتجارب الصحية المنزلية الذكية إلى معرض CES لعام 2024

كولر، ويسكونسن، 5 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أسدلت شركة KOHLER الستار عن تصاميمها الرائدة ومنتجاتها الجديدة المبتكرة وتجاربها الصحية المنزلية الذكية في معرض CES لعام 2024. وتشير تشكيلة منتجات شركة Kohler إلى التزامها الدائم والمستمر بتحويل المنازل إلى ملاذات شخصية للراحة والرعاية الذاتية والتجدد.

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تتميز منتجات Kohler بدمجها المميز للتصميمات المتطورة والأداء الوظيفي المميز، إلى جانب التحكم السهل والسلس، وذلك من أجل مساعدة العملاء على الاستمتاع بالفوائد الصحية لحلول التصميم الاستثنائية وتجارب المنتجعات الصحية الفاخرة في المنزل.

ستكون المنتجات الموضحة أدناه من بين منتجات الشركة التي سيتم عرضها في الجناح الخاص بشركة Kohler في معرض CES (جناح رقم 52817، قاعة Venetian Expo):

تخلق صنابير استحمام Anthem + صمامات الاستحمام الذكية وأجهزة التحكم بها تجربة المنتجعات الصحية في المنزل من خلال نظام تحكم رقمي متكامل يسمح بتوصيل المياه والضوء والصوت والبخار حسب الطلب. وتتيح واجهة الشاشة -سهلة الاستخدام والتي تعمل باللمس- للأفراد إمكانية ضبط الإعدادات بشكل مسبق وتفعيل تجارب الاستحمام متعددة الحواس بسهولة. ويمكن التكامل الذي يوفره هذا المنتج مع تطبيق Kohler Konnect إمكانية الوصول عن بعد والتحكم في الإعدادات المخصصة بشكل مسبق، الأمر الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى التخصيص السلس من أي مكان.

يجمع دش اليد ومنظف SpaViva بين تقنية الرش الفريدة وجهاز التنظيف المدمج للحصول على أفضل تجربة للعناية الذاتية داخل الحمام. كما يجمع دش اليد المتعدد الوظائف سالف الذكر بين مرش Katalyst المميز من تصميم شركة Kohler والذي يتميز بحفاظه على حرارة مياه الاستحمام مع رذاذ Microbubble الجديد الذي يصنع فقاعات بحجم 100 ميكرون أو أصغر، وهو مرش مثالي لتوفير تنظيف أعمق. ويأتي دش اليد مع جهاز تنظيف شامل متعدد الوظائف ومجهز بتشكيلة دوارة من الملحقات التي تعاد شحنها بسهولة ودون عناء للمستخدمين عبر محطة شحن مغناطيسية عندما لا تكون قيد الاستخدام.

مروحة تهوية Atmo وهو منتج جديد يضاف لتشكيلة منتجات الشركة المخصصة لتهوية الحمام لتوفير الراحة وتعزيزها وتحسين جودة الهواء وتدفقه. فهذه المنتجات التي تتبنى التكنولوجيات الذكية في تصميمها تعمل على قياس درجة الحرارة والرطوبة ليتم تشغيلها تلقائيًا عندما تكون نسبة الرطوبة في الهواء مرتفعة. وتتيح للمستخدمين جدولة أوقات التشغيل/الإيقاف وضبط تفضيلات مخصصة لتحديد السرعة الافتراضية التي يجب على المروحة أن تعمل بها، وكذلك سطوع الإضاءة ودرجة حرارة اللون وحدود الرطوبة والحرارة في الوضع التلقائي، إلى جانب ضبط إعدادات الضوء الليلي.

يوفر مقعد مرحاض PureWash راحة مخصصة من خلال مقاعد مدفأة ودرجات حرارة قابلة للتعديل مع إمكانية ضبط ضغط الماء وفتحها عن طريق الصوت، ويأتي المرحاض بتصميم نحيف مستطيل الشكل ويوفر باللونين الأسود أو الأبيض. وتتيح خاصية التفعيل الصوتي عبر تطبيق Alexa أو Google Home إمكانية التحكم في الرش والتجفيف والتنظيف بالأشعة فوق البنفسجية UV دون الحاجة إلى استخدام اليدين، الأمر الذي يوفر تجربة صحية محسنة.

ويمزج حوض استحمام Rista ، المنتج الجديد الآخر الذي يُطْرَح في الأسواق، بين المهارات الحرفية التراثية والتقنيات الرقمية الجديدة، وذلك بفضل تصميمه الحصري والمميز المتعارف عن شركة Kohler ، كما يتميز بطريقة طباعته الثورية ثلاثية الأبعاد 3D مع المواد الصينية الزجاجية.

ومن جانبه، يدفع صنبور Kohler x SR_A Formation 01 حدود الشكل والأداء الوظيفي بزواياه الجذابة ولونه البرتقالي الصناعي الجريء وتجربته المميزه في توصيل المياه. ويتميز الصنبور، كونه منتجاً فنياً فريداً، بتصميم هندسي متقدم لقناة مائية مخصصة من خلال زواياه الحادة. وقد تم تطوير طراز Formation 01 التقليدي لهذا الصنبور وأدائه الوظيفي من قبل Kohler بالشراكة مع Dr. Samuel Ross واستوديو التصميم الصناعي الخاص به SR_A .

كما ستستعرض شركة Kohler مجموعة موسعة من المراحيض الذكية في معرض هذا العام بما في ذلك الإصدارات الجديدة من NUMI 2.0 وInnate وكذلك Veil، بالإضافة إلى مجموعة Stillness Bath الحائزة على جائزة الابتكار في معرض CES الذي أقيم عام 2023.

لمعرفة المزيد عن جناح العرض الخاص بشركة Kohler في معرض CES والتشكيلة الكاملة لمنتجات الشركة، قم بزيارةKOHLER CES Press Kit.

نبذة عن شركة Kohler

منذ 150 عامًا، وشركة Kohler رائدة عالميًا في التصميم والابتكار، مكرسة لتوفير حياة كريمة من خلال منتجات المطبخ والحمام؛ الخزائن الفاخرة والبلاط والإضاءة؛ حلول الطاقة الموزعة - الطاقة المنزلية، وأنظمة الطاقة الصناعية، وتقنيات توليد القوة - وتجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الجولف الكبرى. استضاف ملعب وسلن ستريتس للجولف الخاص بشركة Kohler كأس رايدر في دورته 43 في عام 2021. تأسست شركة Kohler Co. الخاصة في عام 1873 ويقع مقرها الرئيسي في كوهلر بولاية ويسكونسن. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا المُلِحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

KOHLER المطبخ والحمام والطاقة والجولف + وجهات المنتجع, SPRIG, ROBERN

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: Jillian Rosone | [email protected]قسم العلاقات العامة لشركة Kohler

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