شركة Kohler وYabu Pushelberg تبتكران رحلة حافلة نحو منهجيات التصميم الفاخرة وأنماط الحياة في Salone del Mobile

يضم العرض المنسق بعناية منتجات Kohler وKallista وKast وKlafs الرائدة، في استعراض مذهل للفن والتصميم والتكنولوجيا والعافية.

كوهلر، ويسكونسن، 12 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعود شركة Kohler، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال أسلوب الحياة العصرية والرائدة في منتجات المطبخ والحمام، إلى ساحة معرض Salone del Mobile بعرض مذهل للوحة التصميم المتكاملة عبر علاماتها التجارية Kohler، وKallista، وKast، وKlafs. هذا العام، أبرمت Kohler شراكة مع استوديو التصميم العالمي Yabu Pushelberg لخلق بيئة تتجاوز المألوف، وتقود الزوار إلى رحلة آسرة حيث يتقاطع الفن والتصميم والتكنولوجيا والرفاهية. (قاعة 22 - جناح H10 H6)

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 - Stand H10 H6)

علق Larry Yuen، رئيس مجموعة كوهلر الدولية، قائلًا: "تقدم العلامات التجارية لشركة Kohler مجموعة شاملة من التصميمات والمنتجات والتقنيات تهدف إلى نقل رؤية التصميم إلى أرض الواقع من خلال تعزيز المواصفات المتكاملة. يظهر تركيزنا على قيادة عمليات التصميم وابتكار المنتجات جليًا في هذا العرض التقديمي الذي يجمع بين العلامات التجارية، في معرض يحتفي بالتفكير الإبداعي لمهندسي المستقبل من المعماريين والمصممين والمطورين في جميع أنحاء العالم. تعد Yabu Pushelberg شريكًا مثاليًا لجناح Salone del Mobile التابع لشركة Kohler هذا العام، نظرًا إلى أنهم يشاركوننا ذات الأهداف المتمثلة في خلق تجارب غامرة وتصميمات خلابة."

تحاكي الواجهة المصممة حركة الأمواج، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية ساحرة تجمع بين دقة التصميم والملمس والأضواء، وتقوم على تراث Kohler الغني. يتم تقديم العلامات التجارية Kohler، وKallista، وKast، وKlafs من خلال سلسلة من المساحات السلسة المترابطة التي تعرض أحدث الابتكارات والتصميمات والصيحات - بدءًا من الحنفيات والتركيبات ذات التصميم الأنيق ووصولًا إلى أحواض الاستحمام الفاخرة، وكابينات الاستحمام شديدة التطور، وغرف الساونا التي لا مثيل لها. تم تصميم كل تفصيلة بعناية بالغة لتسليط الضوء على التكامل السلس بين التصميم والفعالية، مما يدل على التزام شركة Kohler الراسخ بالحرفية والجودة.

صرح كلا من GeorgeYabu وGlenn Pushelberg، الشريكان المؤسسان لشركةYabu ،Pushelberg قائلين: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتشارك مع شركة Kohler، الشركة الرائدة في منهجيات التصميم المبتكرة في Salone del Mobile 2024 ونطلق أول تصميم لنا في الجناح في ميلانو. لقد أردنا إنشاء جناح يتمتع بالحضور الجذاب، وتمكنّا سويًا من تصميم عالم تجتمع فيه الفخامة مع الفعالية ويتناغم فيه الابتكار مع الرفاهية."

تتيح العلامات التجارية لشركة Kohler للمهندسين المعماريين والمصممين بناء المساحات التي تغير من شكل عالمنا، وذلك من خلال التقنيات المتقدمة والتصميمات المتطورة والتجارب الغامرة والمزيج المتكامل من الألوان والخامات والتشطيبات والأنماط.

التكنولوجيا والعافية

يركز جزء كبير من العرض على الروابط بين التكنولوجيا والتصميم والعافية داخل الحمامات الحديثة. يتصدر نظام الاستحمام الرقمي KOHLER Anthem + طليعة المنهجيات التقنية التي تعزز من رفاهية الحمامات، وذلك عبر السماح للمستخدمين بالتحكم في وظائف الحمامات الخاصة بهم بدءًا من قوة توصيل المياه ودرجة الحرارة وحتى البخار، إلى جانب المرحاض الذكي Kohler x SR_A Formation 02.

تقوم Kohler أيضًا بعرض المنتج المفاهيمي للمرحاض الذكي Numi 2.0 المزود بالحبر الإلكتروني، الذي يمكّن أسطح المرحاض من عرض ألوان نابضة بالحياة وأنماط يمكن تخصيصها بناءً على الذوق الشخصي، مما يجعل المرحاض أشبه بلوحة فنية ديناميكية متطورة.

تستعرض KLAFS، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع الساونا، شراكتها مع Studio F. A. Porsche في الإصدار المحدود من ساونا S11 المنفصلة، التي تتميز بكسوة معدنية أنيقة بلون الشمبانيا وجدار من ورق الواشي الياباني التقليدي الذي يخلق شعورًا دافئًا طبيعيًا بمساحة لا متناهية.

الخامة واللون

تقدم Kohler حوض الحمام Rista Vessel المزخرف ثلاثي الأبعاد، وهو حوض مبتكر مزخرف يجمع بين التكنولوجيا الرقمية والحرفية التقليدية، ويعد الأول من نوعه في الصناعة. تم تصنيع أحواض الصين الزجاجية بدقة بكميات محدودة على أيدي حرفيين مهرة، مما يضمن الجودة العالية والتميز في كل قطعة.

تم تقديم تصميمين جديدين للصنابير، الجرافيت المصقول من Kohler، والجرافيت اللامع من Kallista، ويمزج كلاهما بين الصناعة الحديثة والفخامة الهادئة، ويقدمان خيارًا متكاملًا وعصريًا باللون الداكن لصنابير الحمام والمطبخ المميزة. تندمجمجموعة صنابير Guise الجديدة من Kallista بشكل فني الأشكال الجريئة والحادة مع الأركان المفصلة بعناية بشكل فني آسر لخلق تصميم مميز ومنحوت لصنبور مصبوب من قطعة واحدة بدون طبقات منفصلة.

قامت Kohler بتوسيع تشكيلة ألوان التراث الخاصة بها وأضافت مجموعة جديدة مختارة من ثلاثة ألوان خضراء كلاسيكة تظهر لأول مرة في مساحات المطبخ والحمام الراقية. بعد النجاح الساحق الذي حققه إصدار Heritage Colors العام الماضي، تعمل Kohler على إعادة إحياء الألوان الخضراء المستوحاة من الطبيعة بما في ذلك Fresh Green (1971)، وAspen Green (1978)، وTeal (1987)، والتي ستكون متاحة حصريًا في بعض تصميمات Kohler الشهيرة.

تضفي مجموعة أحواض الغسيل الصلبة KastWave لمسة جديدة على تصاميم الحمام التقليدية، وتستوحي إلهامها من الراديكالية الإيطالية وحركات ما بعد الحداثة. يتميز كل حوض بأشكال ظلية غريبة وتصميمات متموجة، ويعد بمثابة قطعة فنية مركزية نابضة بالحياة، مما يغمر الحمام بالحس الإبداعي والبهجة. يمزج حوض KastHolm بين الزخارف المرقطة والملمس الصلب البارز المميز، ويستوحي تصميمه من جمال التيرازو الكلاسيكي. يؤكد التصميم على عنصر الأناقة البسيطة مع تسليط الضوء على الملمس الديناميكي لبلاط التيرازو، في تصميمات الأحواض البسيطة والمعاصرة.

أطلقت شركة Kallista مجموعة Bandeau Artistic Shower الأولى من نوعها، المستوحاة من عصابات الرأس النسائية وتضم حزامًا معدنيًا أو قطعة زينة مزخرفة تلتف بإتقان حول محيط رأس الدش، مما يخلق تفاصيل تصميم فنية منحوتة مذهلة.

يقوم Kohler WasteLAB بتحويل مواد نفايات التصنيع إلى منتجات فنية جميلة، بما في ذلك حوض WasteLAB Vox الجديد، وهو الحوض الأول في المجموعة، والمصنوع من أكثر من 70% من المواد المعاد تدويرها مما يساهم في دائرة الاقتصاد ويدعم هدف Kohler المتمثل في عدم إرسال أية نفايات إلى مكب النفايات.

يحتفل معرض شركة Kohler أيضًا بالذكرى الخمسين للفنون/ الصناعة من خلال العمل الفني الذي أنشأه الفنان وخريج البرنامج David Franklin. هذا البرنامج التعاوني الفريد للفنانين المقيمين الذي يجمع بين الشركة المصنعة للمطبخ والحمام ومركز John Michael Kohler للفنون الذي يقع داخل مصانع Kohler للخزف الصيني والحديد الزهر.

يمكن لوسائل الإعلام الوصول إلى مزيد من المعلومات والصور في Kohler at Salone del Mobile press kit.

وسائل الإعلام مدعوة إلى استقبال حصري للمعاينة يوم الاثنين 15 أبريل بحضور الفنان المصمم Samuel Ross في تركيب Kohler's FuoriSalone في Palazzo del Senato (Via Senato 10). ستكون التجربة التفاعلية مفتوحة يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 10:00 مساءً بدءًا من الثلاثاء الموافق 16 أبريل وحتى الأحد الموافق 21 أبريل.

للتواصل الإعلامي: Vicki Hafenstein, [email protected]

نبذة عن Kohler Co

تأسست شركة Kohler منذ أكثر من 150 عامًا، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال التصميم والابتكار، ومكرسة لتوفير حياة مرفهة من خلال منتجات المطبخ والحمام؛ والخزائن الفاخرة والبلاط والإضاءة؛ وحلول توزيع الطاقة وتجارب الضيافة الفارهة وبطولات الجولف الكبرى. تأسست شركة Kohler Co ذات الملكية الخاصة في عام 1873 ويقع مقرها الرئيسي في كوهلر بولاية ويسكونسن الأمريكية. تطور الشركة أيضًأ حلولا لمعالجة القضايا المُلِحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

نبذة عن

Yabu Pushelberg يحترف Yabu Pushelberg تصميم الأماكن والمنتجات: مثل البيئات التفاعلية، والوجهات الخلابة، والسلع القيّمة. أسس كل من George Yabu وGlenn Pushelberg الاستوديو الخاص بهما في عام 1980 وركزا بشكل رئيسي على جودة التصميم الداخلي ومنذ ذلك الحين قاما بتوسيع الاستوديو إلى مؤسسة متعددة التخصصات تضم طبقات متعددة من الخبرة الإنسانية.

تصمم Yabu Pushelberg المباني والديكورات الداخلية والمناظر الطبيعية ومصادر الإضاءة والأثاث والأشياء والرسومات مع التركيز على ما هو أبعد من الشكل الخارجي، والحرص على ترك انطباع مميز لدى المستخدمين، وذلك من خلال مكاتبها في New York وToronto وفريقها الذي يضم أكثر من مائة عضو من المبدعين والاحترافيين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2358936/Kohler_Co_Salone_del_Mobile.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg