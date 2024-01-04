شركة Lexar تعرض تشكيلة منتجات الصور والألعاب الاحترافية في معرض CES لعام 2024

تتضمن تشكيلة المنتجات بطاقات CFexpress المتطورة ومحركات أقراص SSD عالية الأداء من الجيل الجديد ووحدات ذاكرة فائقة السرعة وغيرهم

منتجات مميزة

سلسلة بطاقات DIAMOND الاحترافية من نوع CFexpress 4.0 Type B

سلسلة بطاقات GOLD الاحترافية من نوع CFexpress 4.0 Type A

بطاقة GOLD الاحترافية microSD™ UHS - II

محرك الأقراص المحمول SL500 من نوع SSD

محرك الأقراص المحمول ARMOR 700 من نوع SSD

محرك أقراص NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe™ من نوع SSD مع مشتت حراري

محرك أقراص NM800 PRO M.2 2280 NVMe™ من نوع SSD مع وبدون مشتت حراري

محرك أقراص PLAY M.2 2230 PCIe 4.0 من نوع SSD

محرك أقراص ARES RGB 8400MT/s من نوع DDR5

Lexar to Showcase Professional Photo and Gaming Product Lineups at CES 2024

سان خوسيه، كاليفورنيا, 4 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تتجهز شركة Lexar، إحدى العلامات التجارية العالمية الرائدة في حلول الذاكرة المحمولة، لإسدال الستار عن تشكيلة منتجاتها في معرض CES لهذا العام في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية. وتشمل منتجات الشركة، التي من المقرر عرضها، محافظ مختلفة على غرار منتجات التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو الاحترافية المجربة والحقيقية، وكذلك مجموعة الألعاب القوية ومنتجات التخزين المحمولة، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات Lexar.

ستقوم Lexar بعرض سلسلة بطاقات DIAMOND الاحترافية من نوع CFexpress 4.0 Type B الرائدة التي تلبي أحدث إصدار من PCIe الجيل الرابع التي تتميز بأدائها القوي وكفاءتها التشغيلية في مرحلة ما بعد الإنتاج التي يطلبها المحترفين -سرعة قراءة قصوى فائقة تبلغ 3600 ميجابايت/ثانية وسرعة كتابة قصوى تبلغ 3300 ميجابايت/ثانية.[1] كما ستقوم Lexar بعرض سلسلة بطاقات GOLD الاحترافية من نوع CFexpress 4.0 Type A، وذلك من أجل مستخدمي الأجهزة من النوع A. كما تستخدم تقنية PCIe Gen 4 وهي أسرع بطاقة CFexpress من نوع Type A في العالم مع سرعات قراءة قصوى تبلغ 1800 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة قصوى تبلغ 1650 ميجابايت/ثانية.[1]وسيتم عرض بطاقة GOLD الاحترافية microSD™ UHS - II ضمن العرض أيضًا. وهي بطاقة موصى بها من قبل GoPro لاستخدامها مع كاميرات الحركة الخاصة بهم، وتقدم سرعات قراءة قصوى تبلغ 280 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة قصوى تبلغ 180 ميجابايت/ثانية[1] وتأتي بسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت.

وستسدل شركة Lexar، فيما يتعلق بالألعاب، الستار عن محرك أقراص NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe™ من نوع SSD المزود بمشتت حراري. ويتميز بتقنية PCIe الجيل الخامس مع سرعات قراءة قصوى تبلغ 12000 ميجابايت/ثانية وسرعات كتابة قصوى تبلغ 11000 ميجابايت/ثانية،[1] وهو ما يقرب من ضعف سرعة PCIe الجيل الرابع.[2] وستقوم Lexar أيضًا بعرض محرك أقراص NM800 PRO M.2 2280 NVMe™ من نوع SSD الحائز على جوائز وأحدث إصدار من NM800 PRO الذي يتضمن مشتت حراري مدمج، بسعة تصل إلى 8 تيرابايت. ويوفر محرك الأقراص PLAY M.2 2230 PCIe 4.0 من نوع SSD أداءً كبيرًا في شكل صغير مثالي لأجهزة الألعاب المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوافقة مع M.2 2230. فهو يوفر سرعات قراءة قصوى تبلغ 5200 ميجابايت / ثانية وسرعات كتابة قصوى تبلغ 4700 ميجابايت / ثانية،[1] ويستفيد من ذاكرة التخزين المؤقت الديناميكية SLC للحفاظ على توفير تحميلات وتنزيلات سريعة. كما ستعرض Lexar ذاكرة الوصول العشوائي للألعاب ذات السرعة الفائقة، ARES RGB DDR5، والتي تصل سرعتها إلى 8400MT/s مع توقيت منخفض يبلغ CL40.

وستعرض Lexar، فيما يتعلق بأجهزة التخزين المحمولة، مجموعة أقراص SSD المحمولة الفريدة من نوعها بما في ذلك ARMOR 700 و SL500، حيث توفر كلتاهما متانة وموثوقية ممتازة. ويجمع محرك الأقراص المحمول Armor 700 من نوع SSD، الذي تتراوح سعته التخزينية من 1 تيرابايت إلى 4 تيرابايت، بين مقاومة الماء والغبار IP66 مع تصميم متين قادر على تحمل سقوط 3 أمتار. ويتميز محرك الأقراص المحمول SL500 من نوع SSD بوحدات تحكم SSD من شركة Silicon Motion Technology، بسرعات تصل إلى 2000 ميجابايت/ثانية للقراءة و 1800 ميجابايت/ثانية [1]للكتابة. ويوفر التصميم الأنيق للأقراص المحمولة المصنوعة من الألومنيوم سهولة الحمل، في حين أن توافقها الواسع يجعلها مناسبة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وأجهزة إكس بوكس وبلاي ستيشن وغيرهم. وتدعم بشكل خاص خاصية تسجيل الفيديو ProRes Apple Log بتقنية 4K وبمعدل 60 إطاراً في الثانية على هاتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

Lexar في معرض CES لعام 2024

تفضلوا بزيارة جناح شركة Lexar في فندق The Venetian، جناح رقم 29-104 (3355 إس لاس فيجاس بوليفارد، لاس فيجاس، نيفادا 89109) في الفترة من 9 إلى 12 يناير، من 9 صباحًا إلى 6 مساءً. ونرحب بجميع وسائل الإعلام لزيارة وتجربة منتجاتنا الجديدة المبتكرة.

العناصر الإعلامية

[صور صحفية]

نبذة عن Lexar

لأكثر من 25 عامًا، اعتمدت Lexar كعلامة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول الذاكرة. تتضمن مجموعتنا الحائزة على جوائز بطاقات الذاكرة ومحركات أقراص USB المحمولة وأجهزة قراءة البطاقات ومحركات الأقراص الصلبة وذاكرة الوصول العشوائي DRAM. وبفضل الخيارات العديدة، فمن السهل العثور على الحل المناسب لاحتياجاتك لدى Lexar.

1. السرعات بناءً على الاختبار الداخلي. قد يختلف الأداء الفعلي. 2. تستند المقارنة إلى الأداء المنشور لمحركات أقراص PCIe 4.0. قد يختلف الأداء الفعلي.

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Lexar. 1737 شارع إن فيرست، جناح 680، سان خوسيه، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

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