شركة Matrixdock تعقد شراكة مع Brink's لحفظ الأصول الحقيقية العالمية RWA، بدءًا بالذهب

تعزز شراكة أمن رمز XAUm، الأصل الرقمي المدعوم بالذهب من Matrixdock، مع التركيز على المراكز المالية الرئيسية في آسيا

سنغافورة، 25 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يَسر Matrixdock، المنصة الرائدة للأصول الحقيقية ذات الرموز RWA، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع Brink's، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الآمنة وحماية الأصول. تضمن هذه الشراكة النقل والتخزين الآمن للذهب المُعتمَد من جمعية سوق سبائك لندن LBMA))، والذي يدعم رمز XAUm الذي أطلقته Matrixdock's مؤخرًا، مع التركيز على الخزائن الموجودة في سنغافورة وهونج كونج، وهما اثنان من أهم المراكز المالية في آسيا.

XAUm، هو رمز ERC-20 مدعوم بالكامل بالذهب الفعلي، يوفر للمُستثمرين أصلًا رقميًا موثوقًا وشفافًا مُرتبطًا بالذهب المُعتمَد من جمعية سوق سبائك لندن (LBMA). تضمن الشراكة مع Brink's أن احتياطيات الذهب التي تدعم XAUm محفوظة بشكل آمن في خزائن عالية الأمان ومؤمَّنة بالكامل في سنغافورة وهونج كونج، مما يُعزز مصداقية وأمان الرمز للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت Eva Meng، رئيسة Matrixdock: "إن سُمعة Brink's في التميُّز في الخدمات اللوجستية الآمنة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للخزائن في سنغافورة وهونج كونج، يوفر أمانًا وثقة لا مثيل لهما لمستثمري XAUm"، وأضافت قائلة "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الثقة والشفافية لأصولنا الحقيقية ذات الرموز".

وأكد Zac McKenna، رئيس الأصول الرقمية في Brink's، على أهمية حلول الحفظ الآمن في مجال ترميز الأصول الحقيقية RWA المُتنامي قائلًا: "في Brink's، نحن فخورون بدعم ترميز الأصول الحقيقية من خلال توفير البنية التحتية الآمنة التي تجعل هذه المُنتجات الرقمية ذات مصداقية وموثوقية، يُمكننا تعاوننا مع Matrixdock من تقديم خبرتنا الواسعة في الخدمات اللوجستية الآمنة في طليعة نظام سلسلة الكتل "البلوك تشين" ".

ستضمن Brink's، بخبرتها الكبيرة في إدارة الأصول الآمنة وتواجُدها الراسخ في آسيا، نقل وتخزين وحماية الذهب المُعتمد من رابطة سوق السبائك في لندن LBMA التي تدعم XAUm في خزائنها عالمية المستوى. وأضاف Ben Van Kerkwijk، نائب رئيس Brink's للخدمات العالمية - آسيا والمحيط الهادئ: "إن منشآت التخزين المتميزة لدينا في سنغافورة وهونج كونج محل ثقة من قِبل كبار العملاء حول العالم. يسرنا أن نقدم نفس مستوى الحماية العالمي للذهب المادي الذي يدعم رمز XAUm من Matrixdock، مما يعزز الأمان والثقة للمستثمرين في المنطقة."

تُتيح هذه الشراكة لـ Matrixdock تقديم أصل رقمي مدعوم بالذهب يتوافق مع متطلبات الأمان والتنظيم للمستثمرين العالميين.

يوفر XAUm للمستثمرين وصولًا سلسًا إلى قيمة الذهب المادي مع الاستفادة من كفاءة وسيولة وشفافية تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين". من خلال التركيز على التخزين الآمن في سنغافورة وهونج كونج، تُعزز Matrixdock عرضها في السوق الآسيوي المتنامي للأصول المُشفرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .www.matrixdock.com

نبذة عن Matrixdock

تأسست شركة Matrixdock في فبراير 2023 بواسطة Matrixport، وهي منصة رائدة تُوفر الوصول إلى الأصول الحقيقية عالية الجودة (RWA) من خلال تقنية الرموز المتقدمة. برزت Matrixdock بسرعة كشركة رائدة في الصناعة، باعتبارها أول شركة في آسيا تقدم منتج سندات الخزانة قصيرة الأجل المميزة STBT، وحصلت على جائزة Ecosystem Excellence TADS Award في عام 2023 لحلول التداول والسيولة.

تلتزم Matrixdock بأن تصبح بوابة للعملاء الذين يسعون إلى استثمارات RWA من الدرجة الأولى. مع التركيز الثابت على بناء نظام بيئي موثوق وآمن للأصول الحقيقية للعملات المشفرة، توفر Matrixdock فرص استثمار متنوعة مع وضع معايير جديدة للثقة والحوكمة في مجال الأصول الرقمية.

نبذة عن Brink's

شركة Brink's Company المسجلة في بورصة نيويورك (NYSE: BCO) هي شركة عالمية رائدة في توفير خدمات إدارة النقد والأشياء الثمينة وحلول البيع بالتجزئة الرقمية وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي. عملاؤنا هم مؤسسات مالية وتجار تجزئة ووكالات حكومية ودور سك العملة والمجوهرات وغيرها من الأعمال التجارية. تخدم شبكتنا من العمليات في 52 دولة العملاء في أكثر من 100 دولة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2566272/Matrixdock_Brinks_XAUm_Gold_Partnership.jpg