Matrixdock schließt Partnerschaft mit Brink's für globale RWA-Verwahrung, beginnend mit Gold

SINGAPUR, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Matrixdock, eine führende Plattform für tokenisierte Real-World-Assets (RWA), freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Brink's, einem weltweit führenden Unternehmen für sichere Logistik und Vermögensschutz, bekannt zu geben. Diese Partnerschaft gewährleistet den sicheren Transport und die Verwahrung von LBMA-zertifiziertem Gold, das dem kürzlich eingeführten XAUm-Token von Matrixdock zugrunde liegt.

XAUm, ein ERC-20-Token, der vollständig mit physischem Gold unterlegt ist, bietet Anlegern einen vertrauenswürdigen und transparenten digitalen Vermögenswert, der an von der London Bullion Market Association (LBMA) akkreditiertes Gold gebunden ist. Die Partnerschaft mit Brink's garantiert, dass die Goldreserven, mit denen XAUm unterlegt ist, in hochsicheren, voll versicherten Tresoren in Singapur und Hongkong aufbewahrt werden, was die Glaubwürdigkeit und Sicherheit des Tokens für Anleger auf der ganzen Welt, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, erhöht.

„Der gute Ruf von Brink's im Bereich der sicheren Logistik in Verbindung mit der strategischen Lage der Tresore in Singapur und Hongkong bietet unseren XAUm-Anlegern eine beispiellose Sicherheit und Vertrauen", sagte Eva Meng, Leiterin von Matrixdock. „Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Einsatz, die höchsten Standards für Vertrauen und Transparenz für unsere tokenisierten Real-World-Assets handhaben."

Zac McKenna, Leiter für Digitale Vermögenswerte bei Brink's, betonte die Bedeutung von sicheren Verwahrungslösungen im wachsenden Bereich der RWA-Tokenisierung: „Bei Brink's sind wir stolz darauf, die Tokenisierung von realen Vermögenswerten zu unterstützen, indem wir die sichere Infrastruktur bereitstellen, die diese digitalen Produkte glaubwürdig und zuverlässig macht. Unsere Kooperation mit Matrixdock ermöglicht es uns, unser umfangreiches Fachwissen im Bereich der sicheren Logistik an die Spitze des Blockchain-Ökosystems zu bringen."

Brink's mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der sicheren Vermögensverwaltung und seiner etablierten Präsenz in Asien wird sicherstellen, dass das LBMA-Gold, das XAUm unterlegt, sicher transportiert, gelagert und in seinen erstklassigen Tresoren geschützt wird. Ben Van Kerkwijk, Vizepräsident von Brink's Global Services – Asien-Pazifik, fügte hinzu: „Unsere erstklassigen Tresoranlagen in Singapur und Hongkong genießen das Vertrauen erstklassiger Kunden aus aller Welt. Wir freuen uns, den gleichen erstklassigen Schutz für das physische Gold zu bieten, das auch den XAUm-Token von Matrixdock unterstützt, und damit die Sicherheit und das Vertrauen für Investoren in der Region weiter zu verbessern."

Diese Partnerschaft ermöglicht es Matrixdock, einen stabilen goldgedeckten digitalen Vermögenswert anzubieten, der den Sicherheits- und Regulierungsanforderungen globaler Investoren entspricht.

XAUm bietet Anlegern einen nahtlosen Zugang zum Wert von physischem Gold und profitiert gleichzeitig von der Effizienz, Liquidität und Transparenz der Blockchain-Technologie. Durch die Konzentration auf sichere Tresorräume in Singapur und Hongkong stärkt Matrixdock sein Angebot auf dem wachsenden asiatischen Markt für tokenisierte Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.matrixdock.com.

Informationen zu Matrixdock

Matrixdock wurde im Februar 2023 von Matrixport gegründet und ist eine erstklassige Plattform, die durch fortschrittliche Tokenisierungstechnologie Zugang zu hochwertigen Real World Assets (RWA) bietet. Als erstes Unternehmen in Asien, das ein tokenisiertes kurzfristiges Treasury-Bill-Produkt, STBT, eingeführt hat, etablierte sich Matrixdock schnell als Branchenführer und wurde 2023 mit dem Ecosystem Excellence TADS Award für Handels- und Liquiditätslösungen ausgezeichnet.

Matrixdock hat sich zum Ziel gesetzt, das Tor für Kunden zu werden, die erstklassige RWA-Investitionen suchen. Mit einem konsequenten Fokus auf den Aufbau eines vertrauenswürdigen und sicheren RWA-Ökosystems für Kryptowährungen bietet Matrixdock diversifizierte Anlagemöglichkeiten und setzt gleichzeitig neue Standards für Vertrauen und Governance im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Informationen zu Brink's

Das Unternehmen Brink's (NYSE:BCO) ist ein weltweit führender Anbieter von Bargeld- und Wertsachenverwaltung, digitalen Einzelhandelslösungen und ATM Managed Services. Zu unserer Kundschaft zählen Finanzinstitute, Einzelhändler, Regierungsbehörden, Münzanstalten, Juweliere und andere gewerbliche Unternehmen. Unser Niederlassungsnetzwerk in 52 Ländern bedient Kunden in mehr als 100 Ländern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2566272/Matrixdock_Brinks_XAUm_Gold_Partnership.jpg