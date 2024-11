Matrixdock s'associe à Brink's pour la conservation des RWA au niveau mondial, à commencer par l'or

Le partenariat renforce la sécurité de XAUm, l'actif numérique adossé à l'or de Matrixdock, en mettant l'accent sur les principaux centres financiers asiatiques.

SINGAPOUR, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Matrixdock, une plateforme de premier plan pour les actifs du monde réel (RWA) tokenisés, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Brink's, un leader mondial de la logistique sécurisée et de la protection des actifs. Ce partenariat garantit le transport et l'entreposage sécurisés de l'or certifié par la LBMA, qui est adossé au jeton XAUm récemment lancé par Matrixdock, en mettant l'accent sur les chambres fortes situées à Singapour et à Hong Kong, deux des principaux centres financiers d'Asie.

XAUm, un jeton ERC-20 entièrement adossé à de l'or physique, offre aux investisseurs un actif numérique fiable et transparent lié à l'or accrédité par la London Bullion Market Association (LBMA). Le partenariat avec Brink's garantit que les réserves d'or adossées à XAUm sont conservées en toute sécurité dans des coffres-forts hautement sécurisés et entièrement assurés à Singapour et à Hong Kong, ce qui renforce la crédibilité et la sécurité du jeton pour les investisseurs du monde entier, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

« La réputation d'excellence de Brink's en matière de logistique sécurisée, associée à l'emplacement stratégique des chambres fortes à Singapour et à Hong Kong, offre une sécurité et une confiance inégalées à nos investisseurs XAUm », a déclaré Eva Meng, responsable des RWA chez Matrixdock. « Ce partenariat souligne notre volonté de maintenir les normes de confiance et de transparence les plus élevées pour nos actifs du monde réel tokenisés. »

Zac McKenna, responsable des actifs numériques chez Brink's, a souligné l'importance des solutions de conservation sécurisée dans l'espace de tokenisation des RWA en pleine croissance : « Chez Brink's, nous sommes fiers de soutenir la tokenisation des actifs du monde réel en fournissant l'infrastructure sécurisée qui rend ces produits numériques crédibles et fiables. Notre collaboration avec Matrixdock nous permet d'apporter notre vaste expertise en matière de logistique sécurisée à l'avant-garde de l'écosystème de la chaîne de blocs. »

Forte de sa grande expérience en matière de gestion d'actifs sécurisés et de sa présence bien établie en Asie, Brink's veillera à ce que l'or de la LBMA garantissant XAUm soit transporté en toute sécurité, stocké et protégé dans ses coffres-forts de classe mondiale. Ben Van Kerkwijk, vice-président de Brink's Global Services - Asie-Pacifique, a ajouté : « Nos chambres fortes de premier ordre à Singapour et à Hong Kong ont la confiance de clients de premier plan dans le monde entier. Nous sommes ravis d'offrir la même protection de classe mondiale pour l'or physique adossé au jeton XAUm de Matrixdock, ce qui renforce encore la sécurité et la confiance des investisseurs dans la région. »

Ce partenariat permet à Matrixdock d'offrir un actif numérique solide adossé à l'or qui répond aux exigences de sécurité et de réglementation des investisseurs mondiaux.

XAUm offre aux investisseurs un accès transparent à la valeur de l'or physique tout en bénéficiant de l'efficacité, de la liquidité et de la transparence de la technologie de la chaîne de blocs. En se concentrant sur la sécurisation des chambres fortes à Singapour et à Hong Kong, Matrixdock renforce son offre sur le marché asiatique des actifs tokenisés en pleine expansion.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixdock.com.

À propos de Matrixdock

Fondée en février 2023 par Matrixport, Matrixdock est une plateforme de premier plan qui offre un accès à des actifs du monde réel (RWA) de haute qualité grâce à une technologie de tokenisation avancée. En tant que première entreprise en Asie à introduire un produit de bons du Trésor à court terme tokenisé, STBT, Matrixdock s'est rapidement imposé comme un leader du secteur, remportant le prix Ecosystem Excellence TADS en 2023 pour les solutions de trading et de liquidité.

Matrixdock a pour vocation de devenir la porte d'entrée pour les clients à la recherche d'investissements RWA de premier ordre. En se concentrant résolument sur la construction d'un écosystème RWA fiable et sécurisé pour la crypto, Matrixdock offre des possibilités d'investissement diversifiées tout en établissant de nouvelles normes de confiance et de gouvernance dans l'espace des actifs numériques.

À propos de Brink's

The Brink's Company (NYSE : BCO) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de gestion d'espèces et d'objets de valeur, de solutions numériques pour la vente au détail et de services gérés pour les distributeurs automatiques de billets. Nous comptons parmi nos clients des établissements financiers, des détaillants, des agences gouvernementales, des hôtels des monnaies, des bijouteries et d'autres activités commerciales. Notre réseau d'activités présent dans 52 pays sert des clients dans plus de 100 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566272/Matrixdock_Brinks_XAUm_Gold_Partnership.jpg