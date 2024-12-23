شركة Medit تطلق تطبيق هاتف محمول جديدًا باسم MEDIT M لإحداث ثورة في مجال طب الأسنان الرقمي

مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، 23 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ - أطلقت Medit تطبيق هاتف محمول، باسم MEDIT M، سيتوفر للمستخدمين ابتداءً من 18 ديسمبر 2024.

هذا الإصدار الذي طال انتظاره يلبي الميزات الرئيسية التي طلبها متخصصو طب الأسنان، ويهدف إلى تعزيز التعاون والكفاءة بين العيادات والمختبرات.

الميزات الرئيسية

الإشعارات في الوقت الفعلي : ابقَ على اطلاع حول الطلبات الجديدة، وتغييرات الحالة، وطلبات الشراكة.

إدارة الحالات عن بُعد : يمكنك الوصول إلى تفاصيل المرضى، وبيانات المسح ثلاثي الأبعاد في أي وقت وفي أي مكان.

تواصل سهل : يمكنك الدردشة مع الشركاء لمناقشة تفاصيل الحالات، والجداول الزمنية، وجودة المسح.

MEDIT M

تطوير مجال طب الأسنان باستخدام تطبيق MEDIT M

تطبيق MEDIT M يُبَسِّط طب الأسنان الرقمي من خلال تمكين التعاون في الوقت الفعلي وتوفير مسار عمل سلس للمتخصصين في طب الأسنان. مع واجهة سهلة الاستخدام، فقد صُمم التطبيق لتلبية الاحتياجات المخصوصة للصناعة.

كما يعزز كفاءة سير العمل والراحة من خلال توفير ميزات الإشعارات الفورية والدردشة للتواصل السريع والفعال. التطبيق مدمج بالكامل مع منصة Medit Link، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول إلى بيانات المرضى والحالات.

يمكن للمستخدمين عرض بيانات المسح ثلاثي الأبعاد بسرعة، ما يساهم في تقليل الأخطاء وتحسين النتائج. علاوة على ذلك، يقوم التطبيق بتبسيط سير العمل، وتوفير الوقت عن طريق تخطي الخطوات غير الضرورية وتعزيز الإنتاجية العامة.

التوافر والدعم

سيكون تطبيق MEDIT M متاحًا للتنزيل من متجر Google Play وApp Store. لمساعدة المستخدمين، تتوفر أدلة شاملة ومواد تدريبية عبر الموقع الرسمي لـ Medit .

نبذة عن Medit

شركة Medit هي مزود رائد لحلول طب الأسنان الرقمية، ملتزمة بتطوير هذا المجال من خلال تقنيات مبتكرة ودعم العملاء. من خلال الابتكار المستمر، تساعد شركة Medit المتخصصين في طب الأسنان على تحقيق نتائج استثنائية ودفع الصناعة نحو التقدم.