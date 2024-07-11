سول، كوريا الجنوبية, 11 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- عينت شركة Medit، الشركة الرائدة في مجال أجهزة المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد للأسنان وحلول طب الأسنان الرقمي، السيد Han Ryu رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. من خلال تمتعه بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في المناصب الإدارية العليا بشركات الأجهزة الطبية والرعاية الصحية العالمية -بما في ذلك عمله في شركات مثل Siemens Healthineers، وQorvo Biotechnologies، وAccelerate Diagnostics، وكذلك شركة Bain & Company- قاد Ryu عمليات شركة Medit في أمريكا الشمالية منذ عام 2023، حيث حقق نموًا كبيرًا في السوق وأشرف على جهود المبيعات والتسويق.

شركة Medit تعين Han Ryu رئيسًا تنفيذيًا CEO جديدًا لها، مع التركيز على الابتكار الموجه نحو العملاء

وفي تعليقه على تعيينه، صرح Ryu، قائلًا: "يشرفني للغاية تولي منصب الرئيس التنفيذي CEO لشركة Medit. تتمثل التزاماتي في قيادة الابتكار التكنولوجي والخدمات في سوق طب الأسنان الرقمي. ونحن نركز بشكل خاص على تسريع وتيرة الثورة الرقمية في طب الأسنان بجمهورية الصين الشعبية مع الإطلاق المقبل للماسح الضوئي المتميز، i900".

تحت قيادة Ryu، حققت شركة Medit نجاحًا كبيرًا في إطلاق جهاز المسح الضوئي داخل الفم i900 في كل من مصر ودبي خلال شهر يونيو الماضي، حيث حازت على إشادة كبيرة في السوق. يتميز الماسح الضوئي بواجهة مبتكرة تعمل باللمس ومحرك أقراص ضوئي من الجيل الثالث، الأمر الذي يوفر تجربة مستخدم لا مثيل لها. كما يتيح إجراء عملية مسح دقيقة في الظروف الصعبة مثل حالات ضعف الأسنان والنزيف والترميمات المعدنية، مما يمكّن أطباء الأسنان من قدرات تشخيصية فائقة.

وعلاوة على ذلك، تخطط شركة Medit لتوسيع برامجها التعليمية ودعم الجهود بالتعاون مع الشركاء المحليين، مما يوفر موارد مخصصة لمستخدمي أجهزة مسح شركة Medit وبرامجها.

نبذة عن شركة MEDIT

تأسست الشركة في عام 2000، وهي شركة عالمية رائدة كائنة في مدينة سول بكوريا الجنوبية متخصصة في مجال أجهزة المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد 3D للأسنان داخل الفم وحلول طب الأسنان الرقمي المتكاملة، وتشتهر بتقنيتها المتطورة الحاصلة على براءات اختراع. تعمل الشركة من خلال ممثلين لها في الأمريكيتين وأوروبا ولديها شبكة عالمية من الموزعين في أكثر من 100 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.medit.com.

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