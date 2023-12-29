شركة Mentech رائدة الحلول منخفضة الكربون تُظهِر التحركات والحكمة والقوة لمكافحة تغير المناخ العالمي

شينزين, 29 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) أعماله بنجاح في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الثاني عشر من ديسمبر الحالي. وشاركت Mentech خلال المؤتمر بفعالية في اجتماعات المائدة المستديرة للمواضيع ذات الصلة، وشاركت قدرتها في المجالات منخفضة الكربون والمجالات الخضراء (الصديقة للبيئة) حول التنمية المستدامة للمدن الخالية من الكربون في المستقبل.

ترث شركة Mentech الجينات التكنولوجية والصناعية لشركة Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co المحدودة، المسجلة بالرمز (SZ: 002902)، من خلال إطلاق منتجات احترافية ذكية يمكن ارتداؤها للرياضة ومنتجات الطاقة الجديدة المحمولة للأماكن الخارجية لخلق تجربة حياة صديقة للبيئة وذكية للمستخدمين. وعرضت Mentech ساعاتها الرياضية الذكية التي يمكن ارتداؤها بالخارج ووحدة الطاقة المحمولة ومنتجات تخزين الطاقة للشرفة، حيث قدمت سلسلتها الذكية عالية التقنية للمناطق الخارجية للجمهور، في مؤتمر COP28.

وبصفتها شريك الساعات الذكية لرابطة الدراجات الصينية والراعي الرسمي للفريق الوطني الصيني لركوب الدراجات، عرضت Mentech منتجها الاحترافي الذكي القابل للارتداء، Mentech Watch Xe1، ويركز المنتج على السيناريوهات الاحترافية لركوب الدراجات في الهواء الطلق، ويوفر للمستخدمين ميزات مثل السلامة الرياضية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتقييم الصحي.

يمكن أن تلبي منتجات وحدة الطاقة المحمولة Mentech NEO المزودة بوظيفة الشحن السريع بالطاقة الشمسية احتياجات الكهرباء المتنوعة للمستخدمين في المناطق الخارجية والعمل بالخارج والكوارث الطارئة وسيناريوهات الاستخدام الأخرى. تُدمِج منتجات سلسلة PowFi لمحطة الطاقة المحمولة عريضة النطاق من Mentech، بشكل مبتكر وظيفة الشبكة في مصدر الطاقة الخارجي، مما يسمح لعشاق الهواء الطلق بالاستمتاع الكامل بمتعة الطبيعة. ويمثل تخزين الطاقة الكهروضوئية في الشرفة جهدًا آخر من جانب Mentech في دعم المبادرات الخضراء ومنخفضة الكربون - من خلال استخدام مساحة الشرفة لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، وتوفير راحة التوصيل والتشغيل، والمساهمة في الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات.

أجرى صحفيون من 21st Century Business Herald مقابلات مع Mentech أيضًا في مؤتمر COP28، باعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال الكربون المنخفض وشاركت في أنشطة البث المباشر، وشاركت مع الجمهور الاستراتيجيات والإجراءات التي قامت بها Mentech في التنمية المستدامة لمبادرة مدن خالية تمامًا من الكربون، وكذلك الإنجازات في المنتجات منخفضة الكربون التي تستهدف الجمهور.

طوال فترة التبادل التي استمرت لمدة أسبوعين، حظت حلول المنتجات الحية الخضراء منخفضة الكربون التي أطلقتها شركة Mentech بتقدير جميع القوى في المجتمع الدولي. ومن المقرر أن تطلق شركة Mentech في عام 2024 المزيد من المنتجات الذكية منخفضة الكربون لتوفير المزيد من التجارب الجديدة للمستهلكين لمنتجات الأماكن الخارجية.