Pionnier des faibles émissions de carbone - Mentech fait preuve d'action, de sagesse et de puissance pour lutter contre le changement climatique mondial

SHENZHEN, Chine, 29 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 12 décembre, la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP28) s'est achevée avec succès à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au cours de la conférence, Mentech a participé activement à des tables rondes thématiques pertinentes et a partagé ses forces dans les domaines du carbone faible et des domaines écologiques autour du développement durable des villes sans carbone à l'avenir.

Mentech a hérité des gènes technologiques et industriels de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co, Ltd. (SZ: 002902), en lançant des produits portables professionnels intelligents pour le sport et des produits à énergie nouvelle portables pour l'extérieur, afin de créer une expérience de vie durable et intelligente pour les utilisateurs. Lors de la COP28, Mentech a présenté ses montres de sport intelligentes pour l'extérieur, sa centrale électrique portable et ses produits de stockage d'énergie de balcon, présentant au public sa série de produits écologiques intelligents de haute technologie pour l'extérieur.

En tant que partenaire de l'Association cycliste chinoise pour les montres intelligentes et sponsor officiel de l'équipe nationale chinoise de cyclisme, Mentech a présenté son produit portable intelligent professionnel, la Mentech Watch Xe1. Ce produit est axé sur les scénarios de cyclisme professionnel en plein air et offre aux utilisateurs des fonctions telles que la sécurité sportive, la navigation GPS et l'évaluation de la santé.

Les produits de centrale électrique portable NEO de Mentech, dotés d'une fonction de charge solaire rapide, peuvent répondre aux divers besoins en électricité des utilisateurs dans le cadre de la vie en plein air, du travail en extérieur, des catastrophes naturelles et d'autres scénarios d'application. Les produits de la série PowFi à large bande de la centrale électrique portable de Mentech intègrent de manière innovante la fonction réseau dans l'alimentation électrique extérieure, permettant aux amateurs de plein air de profiter pleinement des plaisirs de la nature. Le stockage d'énergie photovoltaïque sur balcon représente un autre effort de Mentech pour soutenir les initiatives durables et à faible émission de carbone, en utilisant l'espace du balcon pour la production d'énergie photovoltaïque, en stockant l'énergie, et en fournissant un service prêt à l'emploi, contribuant ainsi activement à la conservation de l'énergie et à la réduction des émissions.

Lors de la COP28, en tant que marque pionnière dans le domaine de la réduction des émissions de carbone, Mentech a également été interviewée par des journalistes du 21st Century Business Herald et a participé à des activités de diffusion en direct, afin de partager avec le public les stratégies et les actions menées par Mentech dans le cadre du développement durable des villes à zéro émission de carbone, ainsi que les réalisations en matière de produits à faible émission de carbone destinés au grand public.

Tout au long des deux semaines d'échanges, les solutions de produits écologiques à faible teneur en carbone proposées par Mentech ont été appréciées par toutes les parties prenantes de la communauté internationale. En 2024, Mentech commercialisera davantage de produits intelligents à faible émission de carbone afin de proposer aux consommateurs de nouvelles expériences de plein air.